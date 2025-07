Kuhlolwe ku-Indium: I-HackerNoon I-Company ye-Week

Imibuzo yeHackers!

I-Welcome to this weekInkampani ye-Weekusuku zonke, sinikeza ukukhanya ku-innovative company kusuka kumakhasimendeTech Inkampani DatabaseUkwenza izibambo emkhakheni zobuchwepheshe kanye nokukhuthaza imiphumela emoyeni real. Ukusuka ama-names emkhakheni kuya kwama-disruptors emangalisayo, sincoma abathengi.

Unyaka LesiMsombuluko, Sithembele UkuhlobisaIkhaya—I-AI-driven digital engineering inkampani ekushisa ukuvuselelwa kwebhizinisi ngokusebenzisa GenAI, idatha, kanye nokukhiqiza imishini.





Ikhaya: lapho i-GenAI ibambisana ne-Engineering Excellence





Kuhlobonhlobo lwe-GenAI, i-data, ne-product engineering, i-Indium ibekwe izinhlelo ezinobuchwepheshe ezikhuthaza ukuvuselelwa kwebhizinisi. I-Expertise yayo iveza konke kusuka ku-Low-Code Development ne-AI / ML kuya ku-Data Engineering ne-Quality Engineering - okwenza kube luhlobo olulodwa okuzenzakalelayo kwezinhlangano ezivela ukuvuselelwa ngempumelelo.

Umzekelo oluphambili? I-Indium ivela isixazululo esebenzayo kwe-GenAI ye-health-tech provider esikhulu esithathwe ama-doktor-patient conversations, i-integrates ne-EHR systems, futhi inikeza ama-patient summaries ezakhiwo emahoreni emahoreni emahoreni - ukwandisa ukusebenza kwama-90% futhi ukunciphisa isikhathi se-processing ngama-20x.









Waze futhi usebenzisa indlelaAI quality assurance and LLM testing,Ukusiza izimboni zebhizinisi ukubuyekeza amamodeli amabhizinisi amakhulu ngenxa yokuthembeka, ukucacisa, nokuphumelela. Ngenxa yokwakha nge-AI kuyinto enhle – kodwa ukubuyekeza nge-trust kuyinto ebalulekile.

Futhi ngeviki edlule, i-Indian hostedIkhodi Rush 2025,I-hackathon ye-one-day hiring event e-Chennai lapho ama-SDET abacwaningi abacwaningi abacwaningi be-real-world ngenxa yokuxhumana ne-Indium team. It was not just a career fair – it was a test ground for engineering talent with purpose.





Fumana izifundo ze-Indium ku-HackerNoon, lapho ama-technologists angu-10k+ zithunyelwe izifundo ezingu-4m+ abacwaningi ngenyanga.

Fumana izifundo ze-Indium ku-HackerNoon, lapho ama-technologists angu-10k+ zithunyelwe izifundo ezingu-4m+ abacwaningi ngenyanga.





Ikhayauqhagamshelane neHackerNoon ngokusebenzisa yethuI-Blogging ye-Businessumphumela wokubhalisa umqondo ephambili ku-inthanethi kusuka ku-AI testing kuya ku-intelligent automation. Izindaba zabo zihlanganisa emangalisayo yokwakha izinhlelo ze-AI ezinamandla, ezinokutholakalayo namhlanje. Into yayo yebhulogi lashukumisa ukuxhumana nabasebenzisi-ukudluliselwa65,000+ total readsngokusebenzisa izifundo zayo zithunyelwe ku-platform.





Izindaba ezibonakalayo zihlanganisa:

Ukunciphisa i-AI Hallucinations: Ukunciphisa i-Hallucinations ku-AI Apps nge-Human-in-the-Loop Testing

Ukusuka ku-Chatbots ku-Wealth Advisors: Ukwakhiwa kwe-Gen AI-Driven Financial Assistants

I-General AI in Action: Ukuqhathanisa inqubo yokuthuthukiswa kwamakhemikhali yokuthuthukiswa kwamakhemikhali

I-AI Yenza Kulula Ukuhlinzeka Imikhiqizo Engcono - Ngiyazi

I-HackerNoon Team