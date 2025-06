I-Pioneering ye-Next-Generation 5G Technology ne-MLIR Compiler Innovation ye-Ankush Jitendrakumar Tyagi

Ngo-era lapho ubuchwepheshe ye-5G kanye nokuhlanganiswa kwe-artificial intelligence zinezidingo zokucwaninga okungenani, le nkqubo yokucwaninga okwenziwe nge-MLIR ye-custom 5G accelerator ibonise ukwakhiwa kwe-leading technical and innovation. Nge-guidance ye-Technical Manager Ankush Jitendrakumar Tyagi, le nkqubo ephilayo ibonise izinga ezintsha zokucwaninga kwe-compiler, ukucubungula kwekhwalithi, kanye nokuxhumana kwezobugcisa ezisebenzayo emakethe ye-telecommunication.





I-high-stakes project, esihlanganisa ukulungiselela izinhlelo zokusebenza ze-Radio Access Network (RAN) kanye nokusetshenziswa kwe-AI-driven network optimizations e-cloud environments, ibonise izinzuzo emangalisayo ku-compiler design kanye ne-hardware integration. Nge-responsibility yokulawula i-team ye-cross-functional of specialists e-multi-disciplines, i-Ankush Tyagi ihlolela indawo enhle ye-MLIR i-dialects kanye ne-transformations ngokuvumelana nokuvumelana okuhlobene nezidingo zebhizinisi kanye nezimfuneko ze-hardware.





Njengomphumela yokuqala yokuhlaziywa kwezobuchwepheshe, i-Ankush Tyagi yasungula izinzuzo ezinzima ezisekelwe ku-MLIR kanye nezinhlangano zokusebenza ze-compiler ezintsha ukuthi akuyona kuphela kodwa kunzima izici zokusebenza. I-architecture ye-compiler ezintsha eyenziwe phantsi kokufundwa kwayo ibandakanya izindlela ezihlangene ze-intermediate representation (IR) design, i-optimization pipelines, ne-target-specific code generation. Ngokuvamile i-MLIR dialects eyenziwe ngokufaka izici ezizodwa ze-5G isignal processing ne-machine learning workloads, i-team yasungulwa isakhiwo se-compilation esebenzayo esebenzayo ekubunjini ama-optimization iz





Iphrojekthi yatholakala imiphumela emangalisayo: ukuguqulwa kwe-20% ku-computing efficiency – ephakeme kwebhizinisi lapho izinga lokusebenza okuzenzakalelayo zihlanganisa; ukunciphisa i-15% ekuncipheni kwe-AI inference kanye nezinsizakalo ze-RAN; futhi ukuguqulwa kwe-10% ku-resource utilization ngokusebenzisa ubuchwepheshe ze-workload scheduling ezihlangene. I-team yakhuthaza izinzuzo eziphambili zobuchwepheshe, ukuhlangabezana ne-mapping workloads ahlukahlukene ku-hardware accelerators ezizakhiwe nge-architectural amancane.





Ngaphansi kokufakwa kwe-Ankush, basungula isakhiwo esihlalweni esihlalweni esihlalweni sokugcina isakhiwo se-optimization kulo lonke ipayipi ye-compilation, ukunciphisa izixazululo ze-siloed ezivamile ze-approaches ezivamile. I-stakeholder management ibonise inqubo yokuphumula, futhi i-Ankush isebenza ngokuthandana ne-AI/ML specialists kanye ne-hardware engineers ukuze asikeze izixazululo ze-compiler ezivela ngokufanelekileyo nezidingo ze-real-world kanye nezidingo ze-hardware. Lokhu ukuhlanganiswa okuhlobisa ukuhlanganiswa okuzenzakalelayo phakathi kwezinhlanganisela ze-software ne-hardware, okuvumela ukufakwa kwezixazululo ze-





Phakathi nesikhathi se-life of project, i-Ankush ibonise ukuxhumana okuyingqayizivele kwe-technical depth kanye ne-leadership width. Ubuchwepheshe wakhe olukhulu we-LLVM Compiler Infrastructure wabheka isisekelo esiyingqayizivele yokuphakama kwe-MLIR, kanti isizukulwane se-Hardware Accelerator Architectures ivumela izixazululo zokusebenza okuhlobene. Umthamo we-Ankush owaziwa yokuvumela i-consensus phakathi kwezinhlobonhlobo ze-geographically ibonise enhle ekutholeni isitimela se-project ngaphandle kokubili ukuxazululwa kwe-challenges.





Ukuphumelela kweprojekthi, isakhiwo se-compiler iveza izinzuzo ezintsha zokusebenza kwe-technology 5G, okwenza izinzuzo zokuphumelela emkhakheni ye-telecommunications eyenza ngokushesha. Ngokuvumela ukusetshenziswa okusheshayo kwe-hardware esizayo, isakhiwo se-compiler iveza izinzuzo ezintsha zokufaka izici ezintsha ze-network ngokuvumelana nezidingo zokuphumelela ezinzima. Imiphumela iveza ngaphandle kwe-telecommunications ku-edge computing, izinhlelo zokusebenza okuzenzakalelayo, kanye ne-high-performance computing, nge-potency ye-million-dollar savings e-infrastructure lapho ifakwe ku-scale.





Ukulungiselela okufanayo kubonisa ukuthi umongameli we-technical strategic, ehlanganisiwe ne-deep-domain expertise, ingathuthukisa ubuchwepheshe ye-next-generation ye-communication kanye nokufaka izinga ezintsha lokusebenza kwe-compiler.

I-Ankush Jitendrakumar Tyagi

I-Ankush Jitendrakumar Tyagi, umphathi owaziwa we-software engineering, uye wahlala ngokuvamile njenge-expert e-compiler infrastructure kanye ne-hardware accelerator architectures. I-Georgetown, eTexas, inikeza ukufinyelela okuqukethwe okwengeziwe eminyakeni angaphezu kuka-13 eminyakeni e-system architecture, i-compiler design, ne-enterprise application development.





With a Master's degree in Computer Science & Engineering kusukela University of Texas, Arlington, I-Ankush ibonise ikhono olungezingeni eliphezulu ekukhuthaza i-consensus phakathi kwezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo kanye nokuthuthukiswa kwezobuchwepheshe. I-expertise yayo ku-LLVM Compiler Infrastructure, izilimi eziningi zokwakhiwa, izinhlelo zokusebenza, kanye nezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo zithumela izixazululo ezintsha zokusebenza zokusebenza zebhizinisi.





Phakathi nesikolo wakhe, uAnkush uye wathonywa ubuchwepheshe esiyingqayizivele ekubunjweni phakathi kwezimo zofuzo zofuzo zofuzo kanye nezicelo zofuzo zofuzo, ukukhiqiza izinhlelo ezisebenza kuphela ngokufanelekayo, kodwa ngokuvumelana nokusebenza okusheshayo. Izinzuzo zayo zobuchwepheshe ze-compiler kanye nokushesha kwe-hardware ziye ziye zihlanganisa njenge-think leader emkhakheni eningi kakhulu njengoba zezimboni zithole ukusebenza okuphakeme kusuka ku-hardware ye-computing kanye nokupholisa ukukhiqizwa kwe-programmer.

Lesi sihloko lithunyelwe njenge-release ngu-Echospire Media ngaphansi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program. Funda kabanzi mayelana ne-program lapha.

