I-MoonX: I-BYDFi's On-Chain Trading Engine - I-ticket kusuka ku-CEX kuya ku-DEX

**Victoria, Seychelles, ngo-May 13, 2025/Chainwire/--** Njengoba i-centralized exchanges kanye ne-On-chain Trading edge ngokushesha ukuhlanganiswa, I-global crypto trading platform ye-BYDFi Imininingwane Imininingwane Ukubuyekezwa I-MoonX, efakwe njenge-"ticket to the DEX world" kubasebenzisi we-CEX, ivumela ukufinyelela kwe-DeFi futhi iveza ekuqaleni kwestrategy ye-BYDFi ye-dual-engine.

CEX vs. DEX: ukusuka ku-competition kuya ku-integration

Nge-meme amayunithi, ama-airdrops, nama-tokens e-early-stage eyenza ukuchithwa, amakethe e-on-chain ziye kwenziwa kwelanga lokukhula kakhulu kubasebenzisi we-crypto. Kodwa ukubeka kwe-wallet, izindleko ze-gas, kanye ne-cross-chain operations zihlanganisa izinzuzo kubasebenzisi be-CEX eziphambili.





Ngezinye, CEX zihlanganisa ngokushesha ekubunjweni kwezimali ezivela noma zihlanganisa. I-industry iyahluka ngokuvamile: CEX ne-DEX akuyona silos ezahlukile – zihlanganisa izinhlelo ezihambisana. MoonX kuyinto umphumela we-BYDFi kule nophuhliso.

I-MoonX: I-Gateway ukuya ku-On-Chain Trading

I-MoonX ayikho kwebhizinisi noma ibhokisi; kuyinto indawo elula yokuthengisa kwe-Web3. It ukugcina ukhuseleko nokuxhumana kwamakhasimende we-CEX kanye nokukhuthaza ukuthuthukiswa kwe-asset kanye ne-potency ye-DeFi.





Ngokuvamile, lokhu kubandakanya ukuguqulwa kwebhizinisi, ukuthenga igesi, ukuguqulwa kwebhizinisi, nokuguqulwa kwebhizinisi, nokuguqulwa kwebhizinisi, nokuguqulwa kwebhizinisi kwebhizinisi, nokuguqulwa kwebhizinisi ezingaphezu kwebhizinisi ye-DEX. Nge-MoonX, akukho ukubeka kwebhizinisi, akukho izindleko ze-gas, akukho ukuguqulwa kwebhizinisi. I-akhawunti ye-ByDFi futhi isikhwama elilodwa yokusebenza.





I-MoonX inikeza ikhono lomsebenzisi we-Web2 esilinganiselwe kumhlaba we-Web3:

Ukufinyelela ku-Over 500,000 Meme Coins

I-Aggregates i-liquidity kusuka kuma-platform ezininzi ezifana ne-Pump.fun, i-Raydium, i-PancakeSwap, njll.

Okwamanje inikeza i-Solana ne-BNB Chain, kanye nezinhlelo zokusiza ukufinyelela kwama-blockchains ezininzi ezinkulu.

Ukuhlinzeka kwe-Intelligence ye-Trade

I-Intelligent Strategy ye-Intelligent Money Copy Trading.

I-Millisecond-level execution, eyenzelwe ku-high-frequency Degen Traders.

I-Security-First On-Chain Infrastructure

I-Hybrid Custody ivimbele abasebenzisi abahlala izifundo ze-private keys kodwa akuyona ukulawula izinsiza.

I-Co-built ne-Safeheron usebenzisa i-MPC + TEE ukhuseleko lwe-institutional-grade.

I-Integrated ne-GoPlus ye-real-time contract risk scanning kanye ne-alerts.

BYDFi: Ukufinyelela kwe-Dual-Engine Era

I-MoonX kuyinto engaphezu kuka-update ye-product – it is the beginning ofIbhizinisiI-CEX + DEX isakhiwo se-double-engine. Abasebenzisi akwazi ukulawula izinhlelo zokusekelwe kanye nezinhlelo ze-on-chain ngaphansi kwe-akhawunti eyodwa.





Ngokuxhumana ne-liquidity, izindlela ze-strategy, kanye ne-security eyenziwe, i-MoonX iyatholakala ngaphandle kokuphendula kwama-trend. It is a foundation for trading early-stage, long-tail assets with optimized on-chain efficiency.





Michael, Co-Founder of BYDFi, wathi: "I-MoonX iyinto engcono kakhulu - ingathola i-standard entsha: inkqubo yokufaka kwe-Web3 eyahlukile esuka ku-CEX front-end futhi isebenza ku-DEX backend, eyakhiwe ukuguqulwa kwe-asset flow engaphakathi."I-MoonX inikeza: "I-MoonX inikeza i-best of both worlds - ukusebenza kwe-CEX kanye ne-DEX umkhosi - ukuze wonke umntu angakwazi ukuxhumana nge-intelligent on-chain trading. I-Web3 akufanele akuvumelekile kumadivayisi. Kubalulekile ukuba i-finance layer iyatholakala bonke."

mayelana BYDFi

Ukwakhiwa ngo-2020, i-BYDFi inikeza abasebenzisi angaphezu kuka-1000,000 emazwe angaphezu kuka-190 ezingaphezu. I-lineup yayo yokukhiqiza ihlanganisa I-Spot Ngena ngemva Imikhiqizo Ngena ngemva Copy Ukuhweba , futhi manje Ukuhweba on-chain nge-MoonX .





Ngo-2023, i-BYDFi iboniswe yi-Forbes njenge-Top 10 Global Crypto Exchanges. Ngo-2025, i-ByDFi ibhizinisi kunye ne-Ledger ukuqalisa i-co-branded hardware wallet, ukuphucula ukhuseleko yama-user kanye nokhuseleko kwama-asset. I-ByDFi ibhizinisi inikezela inikezelo yokuthengisa kwe-crypto ye-world-class kubasebenzisi. BUIDL Your Dream Finance.





Lesi sihloko lithunyelwe njenge-press release ka-Chainwire ngaphansi kwe-HackerNoon's Business Blogging Program.

