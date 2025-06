MoonX: el motor de negociación en cadena de BYDFi - un billete de CEX a DEX

**Victoria, Seychelles, 13 de mayo de 2025/Chainwire/--**A medida que las bolsas centralizadas y la ventaja de la negociación en cadena se acercan más a la integración, Plataforma de comercio de criptomonedas BYDFi Se lanzó oficialmente Lunax Posicionado como un “ticket al mundo DEX” para los usuarios de CEX, MoonX simplifica el acceso a DeFi y marca el comienzo de la estrategia de dos motores de BYDFi.

CEX vs. DEX: De la competencia a la integración

Con las monedas meme, las gotas de aire y los tokens de etapa temprana ganando tracción, los mercados en cadena se han convertido en una arena de alto crecimiento para los usuarios de criptografía.





Al mismo tiempo, los CEX son cada vez más limitados en la captura de activos de etapa temprana o de cola larga.La industria está claramente cambiando: los CEX y los DEX ya no son silos separados, se están convirtiendo en sistemas complementarios.

MoonX: La puerta de entrada al comercio en cadena

MoonX no es otro intercambio o cartera; es un punto de entrada ligero para el comercio de Web3. mantiene la seguridad y la familiaridad del usuario con los CEX, al tiempo que desbloquea la diversidad de activos y el potencial de DeFi.





Por ejemplo: un usuario descubre una moneda de meme de tendencia en las redes sociales y quiere copiar un comercio de ballenas. Tradicionalmente, esto implicaría cambiar carteras, adquirir gas, copiar direcciones de contrato y navegar por múltiples interfaces DEX. Con MoonX, no hay configuración de carteras, no hay tarifas de gas, no hay cambio de cadena. Una cuenta de BYDFi y un solo toque para ejecutar.





MoonX ofrece una experiencia de usuario de nivel Web2 adaptada a un mundo Web3:

Acceso a más de 500.000 monedas Meme

Agrega liquidez de múltiples plataformas como Pump.fun, Raydium, PancakeSwap y más.

Actualmente apoya a Solana y BNB Chain, con planes de expandirse a otras grandes blockchains.

Inteligencia de comercio construida

Integra estrategias inteligentes y comercio de copia de dinero inteligente.

Ejecución a nivel de milisegundos, optimizada para comerciantes de alta frecuencia.

Infraestructura en cadena de seguridad

La custodia híbrida asegura que los usuarios no administren las claves privadas, pero siguen manteniendo el control de los activos.

Co-construido con Safeheron utilizando MPC + TEE para la protección de nivel institucional.

Integrado con GoPlus para escaneo de riesgo de contrato en tiempo real y alertas.

BYDFi: Entrando en la era del doble motor

MoonX es más que una actualización de producto: es el comienzo deEl BYDFICEX + DEX arquitectura de dos motores.Los usuarios ahora pueden gestionar activos centralizados y en cadena dentro de un marco de cuenta unificado.





Al combinar la liquidez, las herramientas de estrategia y la seguridad avanzada, MoonX va más allá de la caza de tendencias.





Michael, cofundador de BYDFi, afirmó: “MoonX es más que una nueva característica, podría dar forma a un nuevo estándar: un sistema de embarque escalable Web3 que comienza con un front-end CEX y se ejecuta en un backend DEX, diseñado para un flujo de activos sin fricción.”Añadió: “MoonX combina lo mejor de ambos mundos –el rendimiento CEX y la libertad DEX– para que cualquiera pueda participar en la negociación inteligente en cadena.

Sobre el BYDFi

Fundada en 2020, BYDFi sirve a más de 1.000.000 usuarios en más de 190 países. El spot , de Derivados , de Copia de comercio Y ahora Comercio en cadena a través de MoonX .





En 2023, BYDFi fue reconocido por Forbes como uno de los Top 10 Global Crypto Exchanges. En 2025, se asoció con Ledger para lanzar una cartera de hardware co-branded, reforzando la auto-custodia del usuario y la seguridad de los activos. BYDFi se compromete a proporcionar una experiencia de comercio de criptografía de clase mundial para los usuarios.





Contacto

Director Senior de Marketing

Chloé

Compañía BYDFi Fintech LTD

chloé@bydfi.com

Esta historia fue publicada como un comunicado de prensa por Chainwire bajo el Programa de Blogging de Negocios de HackerNoon.

