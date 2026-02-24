I-AI Builder Stack: Linear, Cursor, Vercel, futhi QA.tech

Uma izici ezintsha zithunyelwe, ukuhlolwa kubalulekile kakhulu. Ngokuvamile, inqubo ye-workflow ithatha into efanayo: ukwakha umsebenzi, ukwakha i-PR, uvukile ku-CI, ukubuyekeza ngezithombe ezithile ze-screenshots, futhi angafuna ukuthi akukho ukuphazamiseka ekukhiqizeni lapho umsebenzisi uye. Ngiyazi, akugqiba, ukulayisha izici ezintsha ngokushesha kunzima kakhulu, kodwa ukulayisha okuzenzakalelayo akufanele ngokushesha. Futhi ngisho nangona izixhobo zokufaka zihlanganisa, ngeke zihlanganiswe ne-resume ye-workflow yakho. Lokhu kungenzeka ukuthi lokhu kungenzeka ukuthi amaqembu noma zihlanganisa izifundo noma zihlanganisa ngaphandle kokufaka ngokufanelekileyo. Yini kuthatha kwelinye ingxaki: sinikeza ku-tool, ukwakha ku-tool, ukubuyekeza eminye indawo, futhi usebenzise ku-tool. Ngemuva kwalokho, sinikeza ukucubungula yonke into nge-screenshots ezininzi, izivakashi, kanye nezithombe ezininzi ze-messages. Ngokufanele, kukhona indlela. I-Linear, i-Cursor, i-Vercel, ne-QA.tech zihlanganisa i-stack ye-tools ezisebenzayo, ukuhlangabezana nezinsizakalo ngamunye ngokushesha, futhi ivumela ukuba usihlobene ekukhiqizeni. Ngezinye, zihlanganisa izinsizakalo zokusebenza zokusebenza zokusebenza nge-manual nge-AI testing automation eyenza kuzo zonke i-PR. Kule nqaku, ngithole wena ngokusekelwe ukwakhiwa kwe-demo checkout flow app usebenzisa lezi zinsizakalo. Uyazi ukuthi izinsizakalo zihlobene nangokuthumela ngokushesha ngaphandle kokuphumelela izinto. Thola kuqala. Ukwakhiwa kwe-Checkout Flow okuyinto ngokuvamile ukusebenza Ukubonisa le workflow, siza ukwakha a 4-step checkout flow: \n \n \n \n \n Ukubuyekezwa Izindaba ze-Ship Izinzuzo Details Ukubonisa ikhasi Uma ungathanda ukuthi kungcono ukuthi sinikezela kuphela ku-checkout flow. Ukuphendula kulula: kuyinto inqubo yobuchwepheshe esiyingqayizivele elandelayo nezimo eziningana nezimo ezingenalutho, njenge-cartless, ukuguqulwa kwezimali, izinsuku ezinguquko, njll. Uma yini isixazululo lapha, uzothola imikhiqizo yakho. Ngiyazi i-stack singasebenzisa: \n \n \n \n \n I-Linear ye-Clear and Traceable Work I-Cursor ye-Building at Lightning Speed Ukusebenza kwe-Instant Preview Deploys QA.tech for end-to-end (E2E) ukuhlolwa Ukubuyekezwa Thola ukuqala nge-planning tool. Plan It in Linear, Build It in Cursor Ukucubungula Linear Ngizihlanganisa isicelo se-chckout flow emzimbeni elula futhi elawulwa. Umhlahlandlela wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi wesixhumanisi Okokuqala, thina ukwakha i-Linear ticket. It kungenziwa kanjani "Izici: Yenza i-check-out flow nge-coupon validation." Ngemuva kwalokho, singakwazi ukucubungula kwama-subtasks amancane ngokuvumelana nezidingo zethu. Ngenxa yedemo, sinikeza ingxubevange ku-client-side validation ye-Coupon Code feature. Futhi ukucubungula, akuyona ingxubevange emangalisayo. It kuya kuba ingxubevange eyenziwe kuphela ngaphansi kwezimo ezithile. Ngokuvamile, eyodwa enikezela imibuzo yabantu kanye nezifundo zofuzo. Ukwakha Fast nge Cursor I-code ephelele ye-demo yethu iyatholakala ku-GitHub . Ukukhangisa Uma uchofoze i-Cursor, ukwakha umbhalo omusha ukuqala ukukhiqiza isicelo. Ngemuva kwalokho, sicela i-AI ukwenza ubugcisa wakhe. Umzekele ukuthi ufuna ukwenza isakhiwo se-cart emkhakheni ye-4-step checkout flow app. Ungayithumela i-Cursor isakhiwo se-like: "Ukuvelisa isakhiwo se-cart emkhakheni yami yokubonisa imikhiqizo nge imikhiqizo kanye nemikhiqizo." Yenza A Waze Okunye Ukubhalisa Isinyathelo sokukhokha Qaphela kanjani i-Cursor ukulawula isakhiwo se-component, i-prop-types, ukulungiselela nokuqukethwe kwe-package, nokuningi? Isikhathi sakho siza ukujabulela isakhiwo se-business, njenge- "Ukuhlukaniswa kwe-discount ye-akhawunti I-coupon iyasetshenziselwa?” SAVE10 Sishayele ekusebenziseni isigaba sokusebenza usebenzisa Vercel. Deploy ukuze Vercel e-Seconds Ukulungiswa namhlanje kulula njengokwakha nge-Cursor. Unemibuzo yokubhalisa ikhodi yakho. Kuyinto njenge-dashboard-click: ukhethe i-GitHub repository yakho, futhi ukunikezela ku-Vercel yokubhalisa. Uma ikhodi iyatholakala, sinikeza ku-GitHub. Kuyinto kuphela; kusukela lapho, i-Vercel ithatha yonke into yokusebenza ngokushesha. Kodwa ngoba Vercel? Ngokuphathelene ukuthi ungathumela ukubuyekeza ukulethwa ngaphambi kokusebenzisa ikhodi yakho ekukhiqizeni. Why Preview Ukulungiswa Matter for CI / CD? Ukubuyekezwa kwe-preview kubadili indlela yethu yokusebenza. Nge izixhobo ezifana ne-DX ye-Vercel, yonke PR inokufumana i-URL yayo, njll , kanye nenkinga ephelele futhi evergreen. checkout-app-pr-987.vercel.app Uma umphakeli udlulisela ikhodi enikezela inqubo yethu entsha yokubhalisa, kanye ne-coupon bug ebonakalayo, lokhu kungcono okuzenzakalelayo nge-Vercel: \n \n \n \n Ikhodi elilandelayo ifakwe kusuka ku-GitHub; isicelo esebenzayo; I-app ifakwe ku-preview URL eyodwa enikezelwe (isib. checkout-app-pr-987.vercel.app). Ukulungiswa okuzenzakalelayo ivimbele isivinini. Amaphuzu asekelwe ngaphandle kokuphumelela noma ukunciphisa ezinye amaphrojekthi. Akukho "ukusebenza ku-machine yami." Akukho ukuguqulwa kwe-dice ku-stage. I-checkout app iyatholakala futhi iyatholakala ukuhlolwa. Let QA.tech Handle the Tests QA.tech ukulawula izivivinyo Ngiyazi ingxenye enhle: I-AI-powered automated testing. I-AI Testing Tool iyahambisana ne-QA ye-manual ne-AI agents ezivela ku-app yakho. Ngaphandle kokutholela amahora ekutholeni i-tool yakho ngesandla noma ukubhalisa nokuthuthukiswa kwe-Playwright noma i-Cypress scripts, uzothola imiphumela ye-test e-English enhle futhi i-agent usebenzise okunye. I-app yakho ifakwe, ukwakha i-knowledge graph ye-UI yakho, futhi i-auto-generates i-E2E tests ezintsha ngokushesha lapho i-app yakho iyahlaziywa. Ukubuyekezwa Thenga project yakho ku-QA.tech futhi ufakele ku-URL yakho eyenziwe ku-Vercel. QA.tech kuyathola isicelo yakho yewebhu futhi ufunde isakhiwo ngokusekelwe ku-knowledge graph. Thola izifundo ezithile ze-application yethu. Hlola i-chat futhi ubonise ukuthi ufuna ukuhlola. Ngokwesibonelo, "Yenza izifundo ze-3-3 yokuqala ze-app yami." Kusukela lapho, i-QA.tech iyakhiqiza izinyathelo ze-test ngokushesha. Qinisekisa, iyazi konke mayelana ne-app yakho, njenge-uhamba lokufaka, indlela yokufaka ama-forms yokuthumela, lapho ibhokisi lokuthumela, kanye nesayithi lokuqinisekisa. Uyakwazi ukwenza le ibhizinisi lokuphendula ngesandla ngokusebenzisa i-"Add test case" button noma ukuguqulwa ku-chat, ngokuvumela into efana ne-"Test the coupon code confirmation message for mobile screens on step 3." QA.tech izivakashi zokusebenza ngokuvakashela ngokuvakashela ngokuvakashela ngokuvakashela ngokuvakashela ngokuvakashela ngokuvakashela. I-bug eyenziwe ngu-Cursor ngesikhathi sokwakha isicelo yasungulwa yi-QA.tech, okuholela ukuhlolwa kwangapheli. kwenziwe nathi zonke izinyathelo ezihlobene, kanye ne-logs, i-network details, kanye ne-test results. Lezi zibonelelo ezidingekayo ezidingekayo ukubuyekeza inkinga ngempumelelo. Ngaphambi kokulungisa, kunjalo, sicela ukuxhuma izixhobo ukuze zihlanganisa. Ukubuyekezwa Okokuqala, uxhumane Ukusuka ku Settings → Integrations → GitHub App. Khetha i-repository elilodwa lapha, futhi uvumela i-optional "Run on PRs" kusuka ku-Pull Request Testing. GitHub isicelo Okulandelayo, uxhumane Linear, ukuze ama-bug yethu angatholakala ngqo ku-project management tool yethu. Ukuze ukwenza lokhu, Go to Settings → Organization Connections → Connect Linear. Emva kwalokho, kusuka ku-Project Settings → Integrations → Linear, uchofoza iqembu lakho kusuka ku-Dropdown, bese ukugcina. Ngisho, sicela ushiye i-emission tickets ku-Linear ngqo kusuka ku-QA.tech. QA.tech uye uyifaka kanjani imiphumela yethu yokushintshwa okungenani isigaba se-Problems, okunikezela ukunikezela le bug ngqo ku-akhawunti yakho ye-Linear? Vula "Ukhiqiza ingxaki ku Linear" ku-dashboard. I-Dashboard yakho ye-Linear iyatholakala ngoku ku-problem eyenziwe ngu-Linear Nge imibuzo ezifana uhlobo, okokuqala, umbhalo, futhi isixhumanisi lokuphendula. Ukubuyekezwa Thola isigaba esithathwe. Sithole le bug futhi bheka kanjani izixhobo zokusebenza ngokubambisana. I-Fix, Push, Repeat (Ukuhlukaniswa kwe-Workflow) Thola ku-Cursor. Sitholela inkinga ngokuvumelana ne-bug. Ngena Ukusabela ukuthi usebenzisa ku-confirmation message class, okwenza ukuthi akuyona ku-mobile screens. PaymentStep.jsx hidden <div className="bg-indigo-50/60 p-4 rounded-2xl border border-indigo-200 border-dashed">\n <p className="text-sm font-semibold text-indigo-700">Have a coupon?</p>\n <div className="sm:flex-row flex flex-col gap-3 mt-3">\n <input\n type="text"\n value={couponInput}\n onChange={(event) => onCouponInputChange(event.target.value)}\n placeholder="SAVE10"\n className="text-slate-900 focus:border-indigo-500 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-indigo-100 px-4 py-3 w-full text-base bg-white rounded-xl border border-indigo-200 shadow-inner"\n />\n <button\n type="button"\n onClick={onApplyCoupon}\n className="hover:bg-indigo-500 px-6 py-3 text-base font-semibold text-white bg-indigo-600 rounded-xl transition"\n >\n Apply\n </button>\n </div>\n {couponStatus === "applied" && (\n <p className="sm:block pt-3 text-sm font-medium text-emerald-600">\n SAVE10 applied — enjoying 10% off the subtotal.\n </p>\n )}\n {couponStatus === "invalid" && (\n <p className="sm:block hidden pt-3 text-sm font-medium text-rose-600">\n That code is not active. Try SAVE10 for this order.\n </p>\n )}\n</div>\n Uma lokhu kwenziwe, uchungechunge izinguquko ezidlulileyo futhi ukwakha PR nge ibhande entsha. I-Vercel iyathuthukisa i-preview URL ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, i-App ye-QA.tech ye-GitHub ibonise i-PR. I-PR ibonise izinguquko zakho futhi ibonise izinguquko ezithakazelisayo, njenge-coupon validation izinguquko etholakalayo. Yenza izivivinyo ezivela ku-Vercel preview URL: akukho ukwelashwa okuzenzakalelayo, akukho ukucindezeleka nge-app ngokuvamile. I-bot ye-QA.tech izivivinyo izivivinyo kanye nokuthumela izivivinyo ezivela kubasebenzisi isikhathi eside. Ngo-QA.tech panel yethu, zonke izivivinyo ziye zitholele, futhi isitimela sokuqinisekisa kusebenza ngokushesha ku-mobile. I-Bot ye-QA.tech ibhokisi i-PR kanye ne-comments ye-PR yakho nge-symbol ye-test ephelele. Inqubo ephelele (ukubuyekeza ikhodi, ukuxhuma, ukusetshenziselwa, nokuthuthukiswa) wathatha cishe imizuzu angu-5-8 ngaphandle kokusebenzisana kwamanzi. Zonke izicelo zokusebenza zokusebenza zokusebenza (PR) zihlanganisa inqubo efanayo: ukuguqulwa, ukukhuthaza, futhi zithole izivivinyo ngokushesha. Imibuzo iyatholakala ngaphambi kokuhlanganisa, futhi wonke umjikelezo wokusebenza okuzenzakalelayo uzothola amabhizinisi ngokushesha. Wrapping It Up Zonke izixhobo kule umkhakha entsha we-AI zihlanganisa ngezinye izinto. I-Linear inikeza ukucindezeleka okusheshayo nokucindezeleka kwebhizinisi, i-Cursor inikeza inqubo yokukhiqiza imikhiqizo, i-Vercel inikeza i-deployment preview URLs ngokushesha, futhi i-QA.tech inikeza ukucindezeleka okuzenzakalelayo. Ngezinye, zihlanganisa inqubo yokukhiqiza okuvumela amasevisi ngokushesha ngaphandle kokuphumelela kwekhwalithi. Nokho, le nqaku luhlolwa ukuthi ungenza isigaba esikhulu sokuhambisana; ungenza kuphela izixhobo ezinzima ezisebenzayo. Futhi ingxenye engcono kuyinto ukuthi akudingeki ukugcinwa kwe-test scripts. Thenga isici, futhi QA.tech uzothola imizila ezintsha. Change i-UI flow, futhi imizila uzobusha ngokuzenzakalelayo. Ukulandelela kuphela yokwakha, futhi ushiye i-AI ukulawula imizila. \n \n Ukulungele ukuchofoza, ukugcina kanye nokuthintela izifundo ze-E2E ezincinane? Thola i-demo namhlanje futhi ufunde kanjani i-QA.tech ukuguqulwa kwebhizinisi lakho lokusebenza.