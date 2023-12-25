ZKFair Gas费空投社区指南：倒计时开始！

本文将全面讲解Gas费空投的具体细节，指导普通用户如何参与并获得奖励。 ZKFair是第一个基于Polygon ZK和Celestia DA的L2网络，算力由Lumoz提供，无投资者、无储备、无预挖，保证绝对公平。
为了维护社区用户的利益，我们采取了一些措施，鼓励更多的用户参与并获得公平的份额。每个人都可以获得平等的机会接收空投。
ZKFair 矿工费空投将于12 月 23 日上午 11:00（UTC+8）上线，上限为 300 万美元 USDC ，先到先得。现在ZKFair主网支持不同的桥接器。为了防止活动期间交易拥堵，我们建议用户提前将USDC桥接至ZKFair主网。
使用跨链桥将 USDC 存入 ZKFair。
官方 Rollup 桥现已上线，第三方桥如 Orbiter Finance、Meson、Owlto Finance 等也已上线。
跨链教程： https://docs.zkfair.io/users/user-guide/tutorials/how-to-deposit-your-assets-from-ethereum-to-zkfair
设置交易费用。
由于每笔交易都有费用上限，因此想要最大化 Gas 消耗的用户需要手动将交易费用设置为最大值。用户可以选择不同的方式来消耗gas。
详细请参考教程： https://docs.zkfair.io/users/user-guide/tutorials/how-to-enter-gas-fee-airdrop
熟悉 ZKFair 上的所有操作和功能，以确保无缝体验。
睡个好觉吧！
准备好踏上激动人心的旅程吧，我们正在倒计时 ZKFair 的 Gas 费空投！您的参与是塑造这一开创性活动的关键。请继续关注更新，让我们一起踏上这段激动人心的冒险之旅。 12月23日见！