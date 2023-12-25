ZKFair Gas费空投社区指南：倒计时开始！

本文将全面讲解Gas费空投的具体细节，指导普通用户如何参与并获得奖励。 ZKFair是第一个基于Polygon ZK和Celestia DA的L2网络，算力由Lumoz提供，无投资者、无储备、无预挖，保证绝对公平。





为了维护社区用户的利益，我们采取了一些措施，鼓励更多的用户参与并获得公平的份额。每个人都可以获得平等的机会接收空投。





ZKFair 矿工费空投将于12 月 23 日上午 11:00（UTC+8）上线，上限为 300 万美元 USDC ，先到先得。现在ZKFair主网支持不同的桥接器。为了防止活动期间交易拥堵，我们建议用户提前将USDC桥接至ZKFair主网。

细节：

活动于 12 月 23 日上午 11:00（UTC+8）准时开始。一旦达到 300 万美元上限，活动立即结束。用户可以在 ZKFair 网站上跟踪进度。

为了鼓励普通用户更多地参与，我们对交易频率实施了一定的限制。另外，每笔交易会有交易手续费上限，具体上限将在活动开始前直接在官网活动页面显示。

活动结束后，将根据每个地址消耗的gas费比例分配75亿个ZKF Token。活动结束后，用户可以在仪表板上查看分配情况。

活动结束后，ZKFair将进行数据分析，大约24小时后，将开放所有空投申领，包括25%社区空投部分。届时，ZKF代币将全面流通（除5%部分外，该部分将在ZKFair支持BTC生态后领取）。

建议准备：

使用跨链桥将 USDC 存入 ZKFair。 官方 Rollup 桥现已上线，第三方桥如 Orbiter Finance、Meson、Owlto Finance 等也已上线。 跨链教程： https://docs.zkfair.io/users/user-guide/tutorials/how-to-deposit-your-assets-from-ethereum-to-zkfair

设置交易费用。 由于每笔交易都有费用上限，因此想要最大化 Gas 消耗的用户需要手动将交易费用设置为最大值。用户可以选择不同的方式来消耗gas。 详细请参考教程： https://docs.zkfair.io/users/user-guide/tutorials/how-to-enter-gas-fee-airdrop

熟悉 ZKFair 上的所有操作和功能，以确保无缝体验。

睡个好觉吧！



准备好踏上激动人心的旅程吧，我们正在倒计时 ZKFair 的 Gas 费空投！您的参与是塑造这一开创性活动的关键。请继续关注更新，让我们一起踏上这段激动人心的冒险之旅。 12月23日见！