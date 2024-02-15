Toufi Saliba：HyperCycle 去中心化人工智能网络背后的架构师

这次采访揭开了 HyperCycle 雄心勃勃的使命的各个层面，即编织一个去中心化的人工智能 (AI) 网络，有望彻底改变我们与技术以及彼此之间的互动。在创新为未来铺平道路的数字时代，HyperCycle 在首席执行官 Toufi Saliba 富有远见的领导下，站在人工智能和去中心化技术复兴的最前沿。

引领人工智能革命：HyperCycle 的 Toufi Saliba 的洞察之旅





Ishan Pandey：嗨，Toufi，很高兴您来到这里参加我们的“初创公司背后”系列。请告诉我们您的背景以及担任 HyperCycle 首席执行官的经历？





Toufi Saliba：当然，我是 Toda/IP 协议的合著者，目前担任 IEEE 人工智能安全国际协议的全球主席，IEEE 是世界上最大的技术专业组织，致力于推动技术进步，造福人类。全人类。我有构建各种人工智能项目的历史，无论是密码学还是以网络安全为中心。





当然，我在职业生涯中经历过失败和成功，从 20 岁出头的 2002 年第一次退出人工智能开始。几十年后的 2022 年 10 月，当我接任 Hypercycle.ai 的领导职务时，我又取得了一些成功。一年内帮助将 500 个软件许可证的销量增加到超过 300,000 个。我们还看到估值增长超过 60 倍，在成立不到一年的时间里达到了独角兽的地位，但我们仍然预计会有更大的增长。

今天，我继续在世界各地的许多国家工作，致力于创建一个安全的人工智能互联网和仁慈的通用人工智能，造福全人类。

Ishan Pandey：您能否概述一下 HyperCycle 的使命及其在人工智能领域旨在解决的具体问题？





Toufi Saliba：我们的使命是利用 HyperCycle 的去中心化分布式网络实现人工智能互联网。尽管在纸面上听起来很简单，但它确实需要将许多小部件移动到一起才能实现这一目标。至关重要的是，没有一个实体可以控制 AGI，因为这对我们智人来说非常有害。将我们视为一家以纯粹的点对点 (p2p) 设计构建全球人工智能大脑的公司。





Ishan Pandey：您如何看待当前人工智能协作的格局？是什么促使 HyperCycle 专注于解决人工智能机器协作的局限性？

Toufi Saliba：我们相信人工智能互联网将比任何单一人工智能更聪明、更出色。目前，人工智能系统之间几乎没有协作。有些人可能会说 GPT 在某种程度上是人工智能对人工智能的通信，但事实并非如此，因为它仅反映了当前 Web2 应用程序如何在集中式网络中相互通信。





他们共享数据，但不从数据中学习，当然也不共享彼此之间的知识。事实上，当前的人工智能格局完全是孤立的，人工智能并没有真正变得“更聪明”，而只是更强大。如果一个超级强大的人工智能无法正确推理并且被一家大公司控制，那么它有什么用呢？这对人类没有好处，简直是危险的。如果你研究大脑的解剖结构，你就会意识到它对于智人或任何生物物种来说是多么美丽，但又是多么复杂和重要。





这就是为什么 HyperCycle 正在利用 TODA 和 Earth64（我与人合着）等非常高效的技术，将这个全球大脑变为现实。从本质上讲，我们正在通过 HyperCycle 解决这个问题，允许所有网络人工智能代理之间进行高效通信，并以亚秒级的最终结果执行通信，从而使机器在智能方面不断发展，并在此过程中变得更加有利可图。到目前为止，我们已经看到了巨大的吸引力，许多参与者愿意在全球范围内参与该网络的建设，并且 B2B 客户要求将其部分人工智能计算迁移到 HyperCycle 上。





Ishan Pandey：在您看来，是什么让 HyperCycle 成为计算机科学领域罕见的突破，它对人工智能的进步有何贡献？

Toufi Saliba：如果您遵循前面所说的内容，您就会明白，没有其他公司在做我们所做的事情，提供保护人工智能互联网的通用技术。到2026年，我们相信90%的机器对机器通信将涉及所有交易。





此外，HyperCycle 将成为一种解决方案，通过确保我们网络上的每台机器变得更加智能，从而有效利用这些通信。几乎没有什么可以阻止人工智能的不断发展，因此我们不妨确保它作为去中心化的人工智能能够正确地学习和成长，不仅造福于一两家大公司，而且造福于整个人类。

Ishan Pandey：您能否重点介绍一下 HyperCycle 在业务/收入和技术进步方面取得的一些显着成就？

图菲·萨利巴：当然。迄今为止，我们已售出超过 300,000 个软件许可证，这使用户可以终身访问我们的网络上运行他们的 AI 机器。每个许可证必须与 1024 个 HyPC 配对，这相当于当前对超过 300,000,000 个 HyPC 代币的需求。我们已经通过在我们的网络上释放 100,000,000 个 HyPC 来满足部分需求，这些 HyPC 目前已与许可证配对，并在真实的硬件机器中激活，这些机器正在使用称为“Tilling”的不可变监控过程来构建其正常运行时间。





在硬件方面，我们已经获得了许多 B2B 客户端，这些客户端将为所有网络消费者提供人工智能计算。这些客户是巴拉圭、芬兰和全球许多其他地方的设施和硬件提供商。在 B2C 方面，我们已经通过一家名为 HyperAppliance 的卫星公司售出了所有的 HyperAiBox。这些机器是即插即用的硬件设备，旨在在 HyperCycle 网络上运行人工智能计算，这是我们将人工智能主权直接交付到人们手中的方式。





这些都是非常酷的设备，您只需插上一次，甚至可以支付您的全部电费，这一切都是因为网络正在使用 HyperAiBox 的硬件功能来解决 AI 消费者请求的任务。根据我们收到的令人惊叹的反馈，我们现在正在与韩国的合作伙伴一起推出新版本的 HyperAiBox，预计今年会售出很多。



在技术方面，我们的网络自去年 11 月以来一直在运营。我们正在我们的网络上部署计算，这将允许任何网络参与者参与 HyperCycle 上与人工智能相关的任务，并赚取其中产生的收入的一部分。



最后，由于 HyperCycle 是一家软件公司，我们正在与 HyperPG 携手合作，寻找每月在 AI 计算上花费超过 10 万美元的客户，并通过将部分（或全部）活动迁移到我们的网络来思考这对他们有多么有利。

Ishan Pandey：HyperCycle的商业模式如何为客户提供低成本、高效率的计算能力并为硬件所有者提供机会？

Toufi Saliba：我们的秘密在于设计的效率，这是人工智能、密码学和安全领域十年研究的结果。我们的客户非常清楚目前人工智能计算的成本有多高，以及为了保持市场竞争力而不可避免地使用人工智能。 HyperCycle 允许任何机器与 HyperCycle 网络上的其他人工智能机器协作高效运行，这使我们能够为客户提供非常有竞争力的价格。





我们知道仅靠想法是不会成功的，因此去中心化人工智能需要比目前市场上可以找到的孤立人工智能解决方案更便宜，否则进展将会放缓。 HyperCycle 正在为每个人提供更智能、更便宜、去中心化的人工智能计算服务，因此这个秘诀是显而易见的。

Ishan Pandey：HyperCycle 的近期计划是什么，特别是在将法定货币转换为加密货币以进行人工智能计算以及为 B2B 客户部署平台的效率方面？

Toufi Saliba：我们不会遇到这个问题，因为我们的请求者可以提出以法定付款。 HyperCycle 作为面向 B2B 的软件实体运营，满足 AI 计算需求。为了满足这一需求，我们在供应方面得到了全球 B2B 和 B2C 贡献者的支持。





这包括能源或硬件提供商、许可证所有者、HyPC 代币供应商、人工智能开发人员，所有这些人在帮助扩展和保护我们的去中心化网络方面都发挥着重要作用。近期计划是当计算部署在我们的网络上时，为我们当前的客户提供无可辩驳的概念证明。这是非常令人兴奋的，到目前为止，在我们发展的每个阶段，我们一直在承诺不足和交付过度，没有什么可以阻止我们继续这样做。





在硬件方面，我们有远大的抱负。正如我之前提到的，我们在几天内成功售出了第一批 HyperAi Box，并且我们已经在准备第二批。最终我们希望在全球部署七位数的 HyperAi Box。



不要忘记喜欢并分享这个故事！





既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。无论是通过直接报酬、媒体合作还是网络，作者都对本文中提到的公司拥有既得利益。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



