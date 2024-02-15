Toufi Saliba: HyperCycle'ın Merkezi Olmayan Yapay Zeka Ağının Arkasındaki Mimar

Bu röportaj, HyperCycle'ın teknolojiyle ve birbirimizle olan etkileşimimizde devrim yaratmayı vaat eden, merkezi olmayan bir yapay zeka (AI) ağı örmeye yönelik iddialı misyonunun katmanlarını ortaya çıkarıyor. İnovasyonun geleceğe giden yolu açtığı dijital çağda, CEO Toufi Saliba'nın vizyoner liderliğindeki HyperCycle, yapay zeka ve merkezi olmayan yönetimde teknolojik bir rönesansın ön saflarında yer alıyor.

Yapay Zeka Devriminde Yön Bulma: HyperCycle'dan Toufi Saliba ile Anlayışlı Bir Yolculuk





Ishan Pandey: Merhaba Toufi, "Startup'ın Arkası" serimiz için sizi burada görmek çok güzel. Lütfen bize geçmişinizden ve HyperCycle CEO'su olarak yolculuğunuzdan bahseder misiniz?





Toufi Saliba: Kesinlikle, Toda/IP protokolünün ortak yazarıyım ve şu anda yapay zekânın yararı için teknolojiyi geliştirmeye adanmış dünyanın en büyük teknik profesyonel kuruluşu olan IEEE'nin Yapay Zeka Güvenliği Uluslararası Protokolleri Küresel Başkanı olarak görev yapıyorum. tüm insanlık. Kriptografi veya siber güvenlik odaklı çeşitli yapay zeka projeleri oluşturma geçmişim var.





Doğal olarak, 2002 yılında 20'li yaşlarımın başında gerçekleşen ilk yapay zeka çıkışımla başlayarak kariyerimde hem başarısızlıklar hem de başarılar yaşadım. Daha sonra birkaç on yıl sonra, Ekim 2022'de Hypercycle.ai'nin liderliğini üstlendiğimde birçok başarı devam etti. Bir yılda satılan 500 yazılım lisansının 300.000'in üzerine çıkmasına yardımcı oldu. Ayrıca, 60 kattan fazla değerleme artışının, başlangıçtan itibaren bir yıldan kısa bir süre içinde tek boynuzlu at statüsüne ulaştığını gördük, ancak yine de daha büyük bir büyümenin gelmesini bekliyoruz.

Bugün, tüm insanlığın yararına, güvenli bir yapay zeka interneti ve hayırsever bir yapay zeka oluşturmak için dünyanın birçok eyaletinde çalışmaya devam ediyorum.

Ishan Pandey: HyperCycle'ın misyonuna ve yapay zeka alanında çözmeyi hedeflediği spesifik soruna genel bir bakış sunabilir misiniz?





Toufi Saliba: Misyonumuz, HyperCycle'ın merkezi olmayan dağıtılmış ağını kullanarak yapay zeka internetini etkinleştirmektir. Kağıt üzerinde basit görünse de, bunun gerçekleşmesi için çok sayıda küçük parçanın bir araya getirilmesi gerekiyor. Biz homosapiensler için çok zararlı olacağından, YGZ'yi kontrol eden tek bir varlığın olmaması çok önemlidir. Bizi, saf bir eşler arası (p2p) tasarımla küresel yapay zeka beynini oluşturan bir şirket olarak düşünün.





Ishan Pandey: Yapay zeka işbirliğinin mevcut manzarasını nasıl görüyorsunuz ve HyperCycle'a yapay zeka makinelerinin işbirliğindeki sınırlamaları ele almaya odaklanma konusunda ilham veren şey neydi?

Toufi Saliba: Yapay zekanın internetinin herhangi bir yapay zekayı geride bırakacağına ve daha iyi performans göstereceğine inanıyoruz. Şu anda yapay zeka sistemleri arasında çok az işbirliği var veya hiç yok. Bazıları GPT'lerin bir şekilde yapay zekadan ai'ye iletişim olduğunu söyleyebilir, ancak gerçekte durum böyle değildir, çünkü yalnızca mevcut Web2 uygulamalarının merkezi bir ağda birbirleriyle nasıl iletişim kurduğunu yansıtır.





Verileri paylaşıyorlar ama verilerden öğrenmiyorlar ve bilgileri kesinlikle birbirleriyle paylaşmıyorlar. Gerçekte, mevcut yapay zeka ortamı tamamen izole edilmiş durumda ve yapay zeka gerçekten "daha akıllı" değil, yalnızca daha güçlü hale geliyor. Süper güçlü bir yapay zeka, düzgün bir şekilde akıl yürütmede başarısız olursa ve tek bir büyük şirket tarafından kontrol ediliyorsa ne işe yarar? Bunun insanlığa faydası yok, bu sadece tehlikelidir. Beynin anatomisini incelerseniz, homosapiens ve diğer canlı türleri için ne kadar güzel ama bir o kadar da karmaşık ve önemli olduğunu anlarsınız.





İşte bu nedenle HyperCycle, bu küresel beyni gerçeğe dönüştürmek için ortak yazarlığını yaptığım TODA ve Earth64 gibi çok verimli teknolojilerden yararlanıyor. Temelde, bunu HyperCycle ile çözüyoruz, tüm ağ yapay zeka aracıları arasında verimli iletişime ve iletişimin bir saniyeden kısa sürede yürütülmesine olanak tanıyor, makinelerin zeka açısından büyümesini ve süreçte daha karlı olmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar dünya çapında bu ağın inşasına katılmaya istekli birçok aktör ve B2B müşterilerinin yapay zeka hesaplamalarının bir kısmını HyperCycle'a taşımak istemesiyle muazzam bir ilgi gördük.





Ishan Pandey: Size göre HyperCycle'ı Bilgisayar Bilimleri alanında ender görülen bir atılım yapan şey nedir ve yapay zekanın ilerlemesine nasıl katkıda bulunuyor?

Toufi Saliba: Eğer daha önce söylenenleri takip ettiyseniz, bizim yaptığımızı yapan, yani yapay zekaların internetini güvence altına alan Genel Amaçlı Teknoloji sağlayan başka bir şirketin olmadığını anlamışsınızdır. 2026 yılına kadar makineler arası iletişimin %90'ının tüm işlemlerde yer alacağına inanıyoruz.





Ayrıca HyperCycle, ağımızdaki her makinenin daha akıllı olmasını sağlayarak bu iletişimlerin verimli kullanılmasını sağlayan bir çözüm olacaktır. Yapay zekanın sürekli olarak geliştirilmesini neredeyse hiçbir şey engelleyemez; bu nedenle, yalnızca bir veya iki büyük şirkete değil, bir bütün olarak insanlığa fayda sağlayacak şekilde merkezi olmayan bir yapay zeka olarak düzgün bir şekilde öğrenip büyüyeceğinden emin olabiliriz.

Ishan Pandey: HyperCycle'ın hem iş/gelir hem de teknolojik ilerlemeler açısından dikkate değer başarılarından bazılarını vurgulayabilir misiniz?

Toufi Saliba: Kesinlikle. Bugüne kadar 300.000'den fazla yazılım lisansı sattık, bu da kullanıcılara ömür boyu ağımızda yapay zeka makinelerini çalıştırma erişimi sağlıyor. Her bir lisans, 300.000.000'den fazla HyPC tokenına yönelik mevcut talebe karşılık gelen 1024 HyPC ile eşleştirilmelidir. Bu talebin bir kısmını, şu anda lisanslarla eşleştirilmiş ve "Tilling" adı verilen değişmez bir izleme süreci kullanarak Çalışma Sürelerini oluşturan gerçek donanım makinelerinde etkinleştirilen 100.000.000 HyPC'yi ağımızda serbest bırakarak yerine getirdik.





Donanım tarafında, tüm ağ tüketicilerine yapay zeka hesaplaması sağlayacak birçok B2B istemcisini güvence altına aldık. Bu müşteriler Paraguay, Finlandiya ve dünyanın birçok yerindeki tesis ve donanım sağlayıcılarıdır. B2C tarafında, HyperAiBox'ımızın tamamını HyperAppliance adlı bir uydu şirketi aracılığıyla zaten sattık. Bu makineler, HyperCycle ağında yapay zeka hesaplamasını çalıştırmayı amaçlayan tak ve çalıştır donanım cihazlarıdır ve bu, yapay zeka egemenliğini doğrudan insanların eline sunmanın bir yoludur.





Bunlar, yalnızca bir kez takmanız gereken çok harika cihazlardır ve daha sonra tüm elektrik faturanızı bile karşılayabilir; bunun nedeni, ağın, yapay zeka tüketicilerinin talep ettiği görevleri çözmek için HyperAiBox'ın donanım yeteneklerini kullanmasıdır. Aldığımız muhteşem geri bildirimlere dayanarak, HyperAiBox'ın daha yeni bir versiyonunu Kore'deki ortaklarımızla birlikte piyasaya sürüyoruz ve bu yıl çok sayıda satış yapmayı bekliyoruz.



Teknolojik açıdan ağımız geçen yılın Kasım ayından bu yana faaliyet gösteriyor. Herhangi bir ağ katılımcısının HyperCycle'da yapay zeka ile ilgili görevlerde yer almasına ve burada elde edilen gelirlerden pay almasına olanak sağlayacak olan Hesaplamayı ağımıza dağıtma sürecindeyiz.



Son olarak, HyperCycle bir yazılım şirketi olduğundan, halihazırda AI Compute'a ayda 100 bin dolardan fazla harcama yapan ve faaliyetlerinin bir kısmını (veya tamamını) AI Compute'a taşıyarak paradan tasarruf etmelerini sağlayan müşterileri bulmak için HyperPG ile el ele çalışıyoruz. ağımızın onlar için ne kadar faydalı olduğunu düşünmesini sağladık.

Ishan Pandey: HyperCycle'ın iş modeli, müşteriler için düşük maliyetli, yüksek verimli bilgi işlem gücü ve donanım sahipleri için nasıl fırsatlar sağlıyor?

Toufi Saliba: Sırrımız tasarımımızın verimliliğinde yatıyor ve bu, yapay zeka, kriptografi ve güvenlik alanında on yıllık bir araştırmanın sonucudur. Müşterilerimiz, yapay zeka hesaplamasının şu anda ne kadar maliyetli olduğunun ve pazarda rekabetçi kalabilmek için yapay zeka kullanımının ne kadar kaçınılmaz hale geldiğinin oldukça farkında. HyperCycle, herhangi bir makinenin HyperCycle ağındaki diğer yapay zeka makineleriyle işbirliği içinde verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanır ve bu da müşterilerimize çok rekabetçi fiyatlar sunmamıza olanak tanır.





Yalnızca fikirler konusunda başarılı olamayacağımızı biliyoruz, bu nedenle merkezi olmayan yapay zekanın piyasada bulunabilen mevcut silolanmış yapay zeka çözümlerinden daha ucuz olması gerekiyor, aksi takdirde ilerleme yavaşlayacaktır. HyperCycle herkes için daha akıllı, daha ucuz ve merkezi olmayan bir yapay zeka bilgi işlem hizmeti sağlıyor, dolayısıyla bu tarif çok basit.

Ishan Pandey: HyperCycle'ın, özellikle yapay zeka hesaplamaları için itibari paranın kriptoya dönüştürülmesi ve platformun B2B istemcileri için dağıtımının verimliliği konusunda yakın vadeli planları neler?

Toufi Saliba: Talep edenlerimiz fiat yoluyla ödeme teklifinde bulunabildiği için bu soruna maruz kalmıyoruz. HyperCycle, yapay zeka bilgi işlem talebini karşılayan B2B odaklı bir yazılım varlığı olarak çalışır. Bu talebi karşılamak için arz tarafında hem küresel B2B hem de B2C katılımcıları tarafından destekleniyoruz.





Buna enerji veya donanım sağlayıcıları, lisans sahipleri, HyPC token tedarikçileri, yapay zeka geliştiricileri dahildir ve bunların tümü merkezi olmayan ağımızın genişletilmesine ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmada büyük rol oynar. Kısa vadeli planımız, Compute ağımıza dağıtıldığında mevcut müşterilerimize kavramların reddedilemez kanıtlarını sunmaktır. Bu çok heyecan verici; şu ana kadar gelişimimizin her aşamasında gereğinden fazla vaatlerde bulunduk ve gereğinden fazla hizmet verdik ve hiçbir şey bizi bunu sürdürmekten alıkoyamıyor.





Donanım tarafında devasa hedeflerimiz var. Daha önce de belirttiğim gibi, HyperAi Kutularımızın ilk partisini birkaç gün içinde satmayı başardık ve şimdiden ikinci partiyi hazırlıyoruz. Sonuçta dünya çapında yedi adet HyperAi Kutusu dağıtmayı umuyoruz.



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