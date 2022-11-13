Suhail Doshi 将 MightyApp 初创公司转向 PlaygroundAI

此Tech Twitter 线程来自Suhail Doshi （来源 11/13/22 ）。他的简历上写着“披萨店、程序员和音乐制作人”。

1/ 一点消息：上周我决定在 3.5 年后停止 Mighty 的工作。如果有人有兴趣购买IP，请联系。





本周，我们的团队将开始使用人工智能的进步来制作新型创意工具。一种新型的 Adobe Creative Suite。





2/ 为什么关闭 Mighty？





大部分网络都受到 JS 单核性能的限制。半导体行业的逆风太大，无法成功地为用户提供足够的利益。我们可以将事情提高 2 倍，但不能提高 5-10 倍。好的业务，而不是大众市场的变化。





3/ 虽然我对接下来的事情感到兴奋，因为我喜欢创意工具 + 人工智能，但我仍然对我在一段时间内投入了多少精力感到难过，但我很高兴尝试过。





也就是说，如果它不起作用，我不会浪费我们的时间或金钱。





4/ 我认为有很大的机会利用 AI 的许多进步（不仅仅是扩散）来制作一种新的 Creative Suite 体验。具有全新用户体验的一组不同的产品。





当我们有一些我们认为令人印象深刻的东西时，稍后会提供更多细节。





5/ 现在回到构建、与用户交谈和发布





6/ 它是如何开始的：一切都是在 60 毫秒时开始的。当天的秘密成就。





7/ 对于那些好奇的人：我们还剩下大约 50% 的募集资金。足以做另一个威武。我会再次全力以赴，因为我还能做什么呢？





8/ 如果您是一名 iOS 开发人员、AI 黑客，或者是一名出色的全栈前端开发人员，并且注重设计，请与我们联系。





我们正在招聘。





9/ 好吧，好吧 - 每个人都在问我新事物是什么，我不是那种保守秘密的人。介绍http://playgroundai.com - 玩得开心。