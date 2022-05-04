Roblox 的黑暗面：儿童剥削和性游戏

尽管 Roblox 有许多替代用途，但今天，它的支柱是游戏。在上一篇文章中，我讨论了 Roblox 的工作原理。接下来，我们将看看流行游戏、色情游戏和儿童剥削。









例如，Roblox 平台上的第一人称射击游戏并不是特别受欢迎。这里有不少，但玩这类游戏的人通常不超过 10 000 人。克隆通常在 Roblox 中引起的关注相对较少——原始项目更受欢迎。





那么，让我们看看 Roblox 世界中的热门游戏。

布鲁克海文 RP

Roblox 中最受欢迎的游戏是 Brookhaven RP，通常有超过 50 万人。也就是说，它已经被访问了大约 145 亿次。



所以，你发现自己在布鲁克海文镇。与 AAA 游戏的世界相比，没有任何限制：所有物品、车辆和职业都可以通过按一下按钮获得。游戏中的职业范围从保姆到机场安检站的员工。玩家也马上得到了房子。 Brookhaven RP 中没有特别的任务，所以大多数玩家都会制造出一种可怕的疯狂，左右射击或只是在城市周围开车。

采纳我！

采纳我！是 Roblox 平台上最著名的游戏之一。但现在，它已经失去了昔日的人气。尽管如此，它的表现仍然令人印象深刻。近 150,000 人在玩“收养我”！同时，这超过了 Steam 上的平均在线 GTA V。



游戏是一款先进的开放世界电子宠物。你必须喂养你的宠物，让它上床睡觉并满足它的其他需求。同时，你必须装饰你的房子并为你的角色寻找新衣服。

宠物模拟器 X

类似于 收养我！ Roblox 的另一个热门产品是 Pet Simulator X。它的在线玩家数量从 170 000 到 250 000 不等。尽管标题中有数字 X，但这只是同一开发商的“系列”的第四部分。该模拟器与有条件的 Clicker Heroes 非常相似，您必须在其中无休止地点击怪物以赚取金币并获得强化。只是你不必在这里战斗。



一开始，每个用户都会得到一只宠物并带着它去田野，那里不时出现一把钻石或硬币。通过点击它们，病房进入攻击状态，货币从物体中掉出。为此，您可以购买鸡蛋，从中孵化出越来越多的宠物。依此类推，直到您感到无聊或直到所有鸡蛋都解锁为止。其中有 32 只，随后每只都从更强壮的动物身上掉下来。

蜂群模拟器

流行的游戏 Bee Swarm Simulator 的工作原理大致相同。只有玩家和他们的蜜蜂一起收集花粉和蜂蜜。例如，对于他们来说，您可以购买一个巨大的背包。 Bee Swarm 还有一个任务系统，由大熊提供。

动漫战士模拟器

动漫战士模拟器是这个主题的另一个变体。您必须收集日本动画角色，而不是抽象的蜜蜂或野兽。他们的名字很陌生，但他们的外表却很容易辨认，比如龙珠人物。同时，动漫战士具有不同的奖励，例如增加战士的限制。您还可以找到可以更快移动的车辆。并玩每日轮盘赌。该游戏比 Pet Simulator X 更深入，尽管您无法在 Anime Fighters Simulator 中将您的战士指向不同的对手。

布洛克斯水果

另一个著名的 Roblox 游戏是 Blox Fruits。它几乎是一个成熟的 MMORPG，明显受到漫画和动漫“Van Pees”的启发。它甚至包括恶魔果实，当你吃它时，它会给你超能力。而游戏的名字来源于恶魔果实。





游戏一开始，你需要选择一个派系（海盗或水手），然后你就可以忙着做任务了。由于不太容易控制和过于愚蠢的对手，战斗任务很无聊。但是 Blox Fruits 有一个非常开放的世界，其中逐渐添加了越来越多的岛屿。

谋杀之谜 2

谋杀之谜2的热度高峰已经过去，但现在在线很少低于90000。这是一款本着SpyParty和Among Us精神的游戏。一群用户发现自己在一座豪宅中。其中一名球员是一名刺客，他必须完成所有其他球员。



除了在谋杀之谜 2 中，他们经常忘记角色扮演，开始向左右每个人扔刀。所以游戏几乎立即变成了一种slasher。

小猪

Piggy是一款恐怖游戏。它是《黎明杀机》的克隆版，其标题和美学参考了流行的独立恐怖片《奶奶》。在 Piggy 中，一群幸存者必须走出一头杀手猪走过的建筑物。杀手猪也被活人控制。死后，您可以观看作为鬼魂发生的事情，就像在我们中间一样。通常，有 40 000-60 000 人玩 Piggy。

地狱之塔

更原始的地狱之塔享有大致相同的受欢迎程度。在这里，您需要在有限的时间内到达塔顶。它需要精确的杂技动作并且不会原谅错误。跳过之后，你必须从头开始。

钢铁侠

Roblox 中有更多的小众游戏。比如各种超级英雄模拟器只有1000人玩。例如，在 Roblox 平台上，您可以找到一款关于钢铁侠的游戏（其续集目前处于测试阶段）。大约有 30 种服装可供选择，盔甲取决于玩家是否会飞入外太空。开发人员甚至提供了向第一人称视角过渡的冻结功能，就像电影一样。

Roblox 中的儿童剥削

Roblox 微行业存在平台创建者无法或不会处理的问题。尽管该平台对年轻观众的整体关注是这样的。





问题之一涉及在游戏中赚钱。 Roblox 积极宣传每个人都可以在游戏中致富的诱人想法。公司博客不断发布年轻开发者的成功案例，吸引了大量新用户。





但是平台主页上的算法是这样排列的，大多数玩家只能看到最流行的游戏。在这里，Roblox 以拍卖的形式帮助推广 Robux。只有出价最高的人才能获得广告。也就是说，结果可能无法收回成本。



即使在游戏中，孩子们有时也无法控制他们的支出。一个美国家长协会已经要求平台开发商不要煽动孩子消费，并将 Roblox 本身比作赌场。其中一名请愿者的女儿在购买上花费了高达 7,200 美元。







平台创建者还没有解决另一个问题——老用户对年轻开发者的公然剥削。 2022 年 1 月， 《卫报》采访了一位名叫 Anna，她 10 岁就开始在 Roblox 制作游戏。几年后，她的游戏吸引了几位 20 岁以上也在做游戏的人的注意。





他们打电话给安娜参加一个更大的项目，她开始在没有任何合同的情况下进行设计和编程。他们决定她将在 Skype 通话期间获得 10% 的未来利润。





在几个月内，该游戏成为最受欢迎的游戏之一。安娜估计，到今年年底，她应该赚到大约 30 万美元，甚至改变了上大学的想法。同时，游戏已经为创作者带来了约200万美元的收入。长辈们决定与小帮手签约。但他们提供的不是 10%，而是 6%，Roblox 也帮不上什么忙。





“没有人事可以打电话。 Roblox 的论坛会将我发布的任何关于这种情况的帖子标记为骚扰。而且，由于我想继续在 Roblox 上制作游戏，我意识到与在开发者社区中备受推崇的人发表言论会带来声誉风险。” - 安娜



类似的情况也发生在加拿大人 Regan Green 身上，他在 6 岁时发现了 Roblox。 12 岁时，他爱上了基于世嘉游戏的 Sonic Eclipse Online，并与 24 岁的创造者 Jadon Shedlecki 一起工作了数小时。





“它开始对我的心理健康产生负面影响。我一直在努力寻找改进项目的方法，但 [Jadon] 总是想从我身上得到更多，我变得非常精疲力尽。” - 里根格林





Regan Green 和 Anna 一样，没有直接联系 Roblox 平台的创建者，因为他知道这样做是徒劳的。



Jaydon Shedletsky 否认了一切，后来又在另一个令人讨厌的故事中公开。他开始与一个 12 岁的玩伴谈论索尼克，向她发送有关未来更新的信息，但很快就开始开强奸玩笑。而这种事情在 Roblox 中并不少见。

Roblox 中的性爱游戏（公寓游戏）

2020 年夏天，商业出版物Fast Company 发布了对 Roblox 中隐藏的色情游戏 Condo Games 的调查。 Roblox 平台禁止粗俗语言（即使在不同字母的复杂组合中也能识别）和色情内容。尽管如此，还是有些人反复创造这样的游戏。诚然，多亏了 Roblox 的节制，他们只活了几个小时。



在 Condo Games 中，用户可以选择一种体型（通常是女性、男性和其他几个可用选项）或立即激活数十种性姿势或性玩具动画中的一种。此外，他们通常不依赖于他们的体质。此外，在此类游戏中，通常，私人区域可供几个玩家使用，有时您必须为此支付 Robux。





审核算法和 2000 名员工不断监控 Roblox 中的内容：该平台的安全系统被认为是行业标准。但是你不能完全摆脱 Condo：他们的创造者经常合作并在 Discord 中创建服务器。例如，其中之一拥有多达 60 000 个用户。





这些社区的主要目的是寻找新的 Condo 游戏。为了促进它，他们甚至创建了聊天机器人。 Fast Company 采访了 17 位 13 至 17 岁的此类服务器用户。其中 14 位被证明是社区管理员。其中3人甚至用文件证实了他们的年龄。





这些服务器上的气氛各不相同。在某个地方，他们试图保持礼貌的沟通，禁止交换成人内容，并阻止 13 岁以下的用户访问 - Roblox 本身也设置了相同的年龄限制。相反，在某个地方，混乱盛行。对话充满了种族主义和其他类型的仇恨，管理员不会特别监控参与者的行为。





一些 Condo 游戏的创建者也不努力监控用户行为。例如，15 岁的 Condo 游戏所有者和拥有 3,500 名成员的 Discord 服务器在与 Fast Company 的对话中承认，他向女孩索要露骨的照片，然后将其出售。





Discord 不会在用户注册时验证用户的年龄，因此此类社区可以毫不费力地躲避审核。他们所要做的就是不允许在没有特定标记的情况下在聊天中出现暴力或露骨内容。分发它的人可以直接向 Discord 的开发人员报告，但这并不总是正确的。