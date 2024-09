O lado negro do Roblox: exploração infantil e jogos sexuais

Apesar do Roblox ter muitos usos alternativos, hoje, seu pilar são os jogos. No artigo anterior, discuti como o Roblox funciona . A seguir, veremos jogos da moda, jogos sexuais e exploração infantil.









Por exemplo, jogos de tiro em primeira pessoa na plataforma Roblox não são particularmente populares. Existem alguns deles aqui, mas geralmente não há mais de 10.000 pessoas jogando esses jogos. Os clones geralmente atraem relativamente pouca atenção no Roblox - os projetos originais são muito mais populares.





Então, vamos dar uma olhada em jogos populares no mundo Roblox.

Brookhaven RP

O jogo mais popular do Roblox é o Brookhaven RP, que costuma ter pouco mais de meio milhão de pessoas. Dito isso, já foi visitado cerca de 14,5 bilhões de vezes.



Então, você se encontra na cidade de Brookhaven. Ao contrário dos mundos dos jogos AAA, não há restrições: todos os itens, veículos e profissões estão disponíveis com o toque de um botão. As ocupações no jogo variam de babá a funcionária em um posto de controle de segurança do aeroporto. O jogador também ganha uma casa imediatamente. Não há tarefas específicas em Brookhaven RP, então a maioria dos jogadores cria uma loucura formidável, atirando para a direita e para a esquerda ou apenas dirigindo pela cidade.

Adote-me!

Adote-me! é um dos jogos mais famosos da plataforma Roblox. Mas agora, perdeu sua antiga popularidade. No entanto, seu desempenho ainda é impressionante. Quase 150.000 pessoas estão jogando Adopt Me! simultaneamente, o que é mais do que o GTA V online médio no Steam.



O jogo é um Tamagotchi de mundo aberto avançado. Você tem que alimentar seu animal de estimação, colocá-lo na cama e atender às suas outras necessidades. Ao mesmo tempo, você deve decorar sua casa e encontrar novas roupas para seu personagem.

Simulador de animais de estimação X

Semelhante a Adote-me! e outro sucesso do Roblox é o Pet Simulator X. Seu online varia de 170.000 a 250.000 jogadores. Apesar do número X no título, esta é apenas a quarta parte da "série" do mesmo desenvolvedor. O simulador é muito semelhante ao Clicker Heroes condicional, onde você deve clicar sem parar nos monstros para ganhar moedas e obter reforços. Só que você não precisa lutar aqui.



No início, cada usuário pega um bichinho e vai com ele para o campo, onde de vez em quando aparecem punhados de diamantes ou moedas. Ao clicar neles, a ala entra no ataque e a moeda cai do objeto. Para isso, você pode comprar ovos, dos quais nascem cada vez mais animais de estimação. E assim por diante até ficar entediado ou até que todos os ovos sejam desbloqueados. Existem 32 deles, e cada um deles cai dos animais mais fortes.

Simulador de Enxame de Abelhas

O popular jogo Bee Swarm Simulator funciona aproximadamente com o mesmo princípio. Apenas o jogador, junto com suas abelhas, coleta pólen e mel. Para eles, você pode, por exemplo, comprar uma mochila gigante. Bee Swarm também tem um sistema de missões, que grandes ursos distribuem.

Simulador de lutadores de anime

Anime Fighters Simulator é outra variação deste tema. Em vez de abelhas ou bestas abstratas, você deve coletar personagens de animação japonesa. Seus nomes são desconhecidos, mas sua aparência é facilmente reconhecível, como personagens de Dragonball. Ao mesmo tempo, Anime Fighters tem um boost com diferentes bônus como aumentar o limite de lutadores. Você também pode encontrar veículos com os quais você pode se mover um pouco mais rápido. E jogar roleta diariamente. O jogo é muito mais profundo do que o Pet Simulator X, embora você não possa direcionar seus lutadores para diferentes oponentes no Anime Fighters Simulator.

Blox Fruits

Outro jogo famoso do Roblox é o Blox Fruits. É quase um MMORPG completo, claramente inspirado no mangá e anime "Van Pees". Inclui até a fruta do diabo, que lhe dá superpoderes quando você a come. E o nome do jogo vem da fruta do diabo.





No início do jogo, você precisa escolher uma facção (piratas ou marinheiros) e depois pode se ocupar fazendo missões. As missões de combate são chatas por causa dos controles não muito fáceis e dos oponentes muito bobos. Mas Blox Fruits tem um grande mundo aberto onde mais e mais ilhas são adicionadas gradualmente.

mistério de assassinato 2

O pico de popularidade de Murder Mystery 2 já passou, mas agora o online raramente cai abaixo de 90.000. É um jogo no espírito de SpyParty e Among Us. Um grupo de usuários se encontra em uma mansão. E um dos jogadores é um assassino que deve acabar com todos os outros.



Exceto que em Murder Mystery 2, eles geralmente se esquecem da representação e começam a atirar facas em todos, a torto e a direito. Assim, o jogo quase imediatamente se transforma em uma espécie de slasher.

porquinho

Piggy é um jogo de terror. É um clone de Dead by Daylight, cujo título e estética se referem ao popular terror indie Granny. Em Piggy, um grupo de sobreviventes deve sair de um prédio por onde passa um porco assassino. Um porco assassino também é controlado por uma pessoa viva. E depois da morte, você pode assistir o que acontece como um fantasma, como em Among Us. Normalmente, Piggy é jogado por 40.000 a 60.000 pessoas.

torre do inferno

Uma Torre do Inferno mais original goza aproximadamente da mesma popularidade. Aqui você precisa chegar ao topo da torre em um tempo limitado. Requer movimentos acrobáticos precisos e não perdoa erros. Depois de pular, você deve começar do começo.

Homem de Ferro

Existem mais jogos de nicho no Roblox. Por exemplo, vários simuladores de super-heróis são jogados por apenas 1.000 pessoas. Na plataforma Roblox, você pode encontrar, por exemplo, um jogo sobre o Homem de Ferro (sua sequência está atualmente em beta). Está disponível para escolher entre cerca de 30 trajes, e a armadura depende se o jogador voará para o espaço sideral. Os desenvolvedores até forneceram ao congelamento uma transição para uma visão em primeira pessoa, assim como o filme.

Exploração infantil no Roblox

Existem problemas na microindústria do Roblox com os quais os criadores da plataforma não podem ou não querem lidar. Isso apesar da preocupação geral da plataforma com o público jovem.





Um dos problemas diz respeito a ganhar dinheiro com jogos. Roblox promove ativamente a ideia tentadora de que todos podem ficar ricos no jogo. O blog da empresa publica constantemente histórias de sucesso de jovens desenvolvedores, o que atrai muitos novos usuários.





Mas os algoritmos na página principal da plataforma são organizados de forma que a maioria dos jogadores veja apenas os jogos mais populares. E aqui, o Roblox oferece ajuda na promoção do Robux na forma de um leilão. Apenas o lance mais alto recebe a publicidade. Dito isto, o resultado pode não compensar os custos.



E mesmo dentro dos jogos, as crianças às vezes não têm controle sobre seus gastos. Chegou ao ponto que uma associação de pais dos EUA pediu aos desenvolvedores de plataformas que não incitassem as crianças a gastar e comparou o próprio Roblox a um cassino. A filha de um dos peticionários gastou até $ 7.200 em compras.







Os criadores da plataforma ainda não resolveram outro problema - a exploração flagrante de jovens desenvolvedores por usuários mais velhos. Em janeiro de 2022, o The Guardian conversou com uma garota chamada Anna, que começou a fazer jogos no Roblox quando tinha 10 anos. Alguns anos depois, seu jogo atraiu a atenção de várias pessoas com mais de 20 anos que também faziam jogos.





Eles chamaram Anna para participar de um projeto maior, e ela começou a desenhar e programar sem nenhum contrato. Eles decidiram que ela receberia 10% dos lucros futuros durante uma chamada do Skype.





Dentro de alguns meses, o jogo se tornou um dos mais populares. Anna estimou que até o final do ano ela deveria ganhar cerca de $ 300.000 e até mudou de ideia sobre ir para a faculdade. Enquanto isso, o jogo já rendeu aos criadores cerca de $ 2.000.000. Os anciãos decidiram assinar contratos com os jovens ajudantes. Mas em vez de 10%, eles ofereceram apenas 6%, e a Roblox não pôde ajudar de forma alguma.





“Não há RH para ligar. Os fóruns do Roblox teriam sinalizado qualquer postagem que eu fizesse sobre a situação como assédio. E, como eu queria continuar fazendo jogos no Roblox, estava ciente do risco de reputação associado a falar contra pessoas que eram bem vistas na comunidade de desenvolvedores.” - Ana



Situação semelhante aconteceu com o canadense Regan Green, que descobriu o Roblox aos seis anos de idade. Aos 12 anos, ele se apaixonou por Sonic Eclipse Online, baseado nos jogos da Sega, e passou horas trabalhando com seu criador, Jadon Shedlecki, que tinha 24 anos.





“Começou a ter um efeito negativo na minha saúde mental. Eu estava constantemente tentando encontrar maneiras de melhorar o projeto, mas [Jadon] sempre quis mais de mim e fiquei incrivelmente esgotado.” - Regan Verde





Regan Green, como Anna, não entrou em contato diretamente com os criadores da plataforma Roblox porque sabia o quão inútil era.



Jaydon Shedletsky negou tudo e mais tarde veio a público em outra história desagradável. Ele começou a conversar com uma colega de doze anos sobre Sonic, enviando-lhe informações sobre futuras atualizações, mas logo começou a fazer piadas sobre estupro. E esse tipo de coisa está longe de ser incomum no Roblox.

Jogos de sexo no Roblox (jogos de condomínio)

No verão de 2020, a publicação de negócios Fast Company publicou uma investigação sobre os Condo Games, os jogos pornográficos ocultos no Roblox. A plataforma Roblox proíbe linguagem chula (é reconhecida mesmo em combinações complexas de diferentes alfabetos) e conteúdo sexual. Ainda assim, algumas pessoas criam esses jogos repetidamente. É verdade que, graças à moderação do Roblox, eles vivem apenas algumas horas.



Em Condo Games, os usuários podem escolher um tipo de corpo (geralmente feminino, masculino e algumas outras opções disponíveis) ou ativar imediatamente uma das dezenas de poses sexuais ou animações de brinquedos sexuais. Além disso, eles geralmente não dependem de seu físico. Além disso, nesses jogos, via de regra, áreas privadas estão disponíveis para alguns jogadores, pelas quais às vezes você tem que pagar Robux.





Algoritmos de moderação e 2.000 funcionários monitoram constantemente o conteúdo do Roblox: o sistema de segurança da plataforma é considerado um padrão do setor. Mas você não pode se livrar completamente do Condo: seus criadores cooperam regularmente e criam servidores no Discord. Uma delas, por exemplo, chega a ter 60 mil usuários.





O objetivo principal dessas comunidades é encontrar novos jogos de condomínio. Para facilitar, eles até criam chatbots. A Fast Company conversou com 17 usuários desses servidores com idades entre 13 e 17 anos. Quatorze provaram ser administradores da comunidade. E 3 deles ainda confirmaram a idade com documentos.





A atmosfera nesses servidores varia. Em algum lugar, eles tentam manter uma comunicação educada, proíbem a troca de conteúdo adulto e bloqueiam o acesso a usuários menores de 13 anos - o mesmo limite de idade é definido no próprio Roblox. Em algum lugar, ao contrário, reina o caos. Os diálogos estão cheios de racismo e outros tipos de ódio, e os administradores não monitoram particularmente o comportamento dos participantes.





Os criadores de alguns jogos Condo também não se esforçam para monitorar o comportamento do usuário. Por exemplo, o dono de um jogo Condo e um servidor Discord com 3.500 membros, de 15 anos, admitiu em uma conversa com a Fast Company que implora por fotos explícitas de garotas e depois as vende.





O Discord não verifica a idade dos usuários quando eles se registram, então é fácil para essas comunidades se esconderem da moderação. Tudo o que eles precisam fazer é não permitir conteúdo violento ou explícito em seus bate-papos sem um marcador específico. Aqueles que o distribuem podem ser denunciados diretamente aos desenvolvedores do Discord, mas isso nem sempre é verdade.