Powerloom 的黄金飞跃：以数据为新前沿革新区块链





绘制链上数据的新领域

Powerloom 是一家在区块链领域取得重大进展的公司，该领域发展迅速，也是数据真正有价值的地方。这是一件大事，可能会改变链上数据的使用方式以及获取数据的容易程度。让我们向前迈出一大步，谈谈它对数字化世界意味着什么。





Snapshotter Lite 节点收集称为快照的链上数据点。如果您想完全了解 Powerloom 的工作原理，您需要了解很多有关快照的知识。该网络在短短一个月内就拍摄了 2.5 亿次镜头，想想就很疯狂。这张图片还提供了有关网络功能的大量信息，显示了 Powerloom 的工作有多么庞大和重要。

Powerloom：链上数据的灯塔

Powerloom 正在增加可在各种应用程序中访问的选择数量，包括但不限于 DeFi、GameFi 等。这是通过为开发人员提供可扩展且可操作的数据来实现的，以便他们可以在基础设施之上构建自己的应用程序。数据是大规模构建信誉良好且可扩展的游戏或 DeFi 应用程序的关键。









这就是这些工具的用途，但是如果不连接与跨组织和不同区块链生态系统如何工作相关的管道，就很难提供非常好的和值得信赖的体验，因此，我们需要一个数据管道来统一这些数据被困在筒仓里。这个目标非常重要，因为它将使得未来自主应用程序能够建立在信任、自由和数据安全的基础上。 Powerloom 不仅改变了链上数据的未来，也改变了整个区块链环境的未来。

关系中信任的相关性

信任对于区块链技术的应用至关重要。用户和工程师都在寻找更容易访问、更可靠、更有帮助的区块链数据设置。由于 Powerloom 的 Snapshotter Lite 节点拥有大量支持，因此很容易看出这一目标正在被追求。当你不断地交付、提出新的想法并明确表明你想要发展社区时，人们就会信任你。但是，您必须赢得他们的信任才能赢得他们的信任。

规模对局势的影响

您能否解释一下如此大量的活动对生态系统的影响？这使得人们能够更好地了解市场的运作方式，并为日益复杂的应用程序的开发提供更可靠的研究来源和更精确的数据。除了收集信息之外，Powerloom 还收集发展和创新的机会。





此时此刻，当 Powerloom 开启激动人心的新篇章时，未来似乎比以往任何时候都更加充满希望。 Powerloom 不仅坚定不移地致力于实现链上数据访问民主化，引领去中心化应用程序的未来，而且还在这一转型中处于领先地位。区块链社区正在迎来新的曙光，它预示着未来数据不仅可以访问，而且可以成为创造力、分析和开发的强大工具。这不仅仅是简单的扩展。





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既得利益披露：该作者是通过我们的品牌作者计划进行出版的独立贡献者。 HackerNoon 已审查该报告的质量，但本文中的声明属于作者。 #迪奥



