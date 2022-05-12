Meta 为 Horizon Worlds 中的作者发布新工具





4 月 11 日，Meta 在其博客上发布了马克扎克伯格与 Horizon Worlds 内容创作者之间的对话。会议在虚拟空间举行。与会者讨论了通过内容获利的新方法。下面我将简要介绍视频的内容并给出我的意见。





马克扎克伯格的中心论点：





为了让虚拟世界蓬勃发展，元宇宙的经济学必须让内容创作者能够谋生。





Meta 为 Horizon Worlds 中的美国作者推出了奖励计划

奖金是为实现目标而支付的。在程序的测试阶段，用户花费最多时间的世界的创造者将获得报酬。 禁止色情、物质和暴力。以及您可能会想到的其他棘手的事情。





奖金计划的目标可能会在未来发生变化。例如，鼓励使用开发人员将推出的新工具或功能。





除了奖金计划，Meta从去年开始设立了鼓励创作者的专项基金，金额达1000万美元。资金将分配给：





创造最流行的世界和使用开发工具的竞争。

加速器，用于培训来自不同领域和文化的选定作者使用 Horizon Worlds 开发工具。

资助选定的开发者创建简单的合作游戏。





会议展示了在 Horizon Worlds 中可以做什么以及如何从中赚钱的示例。你可以：





组织活动，例如协作冥想（如果您将冥想视为摆脱幻想的一种方式，这看起来尤其具有讽刺意味）。

在 Horizon Worlds 举办有关创建虚拟世界的培训课程。

在支持语音聊天、广播演示和其他协作工具的特殊 Workrooms 环境中共同处理项目。





有关于社会团体的包容性和公众对每个参与者的贡献的认可的言论。

创作者希望在 Meta 的 Horizon Worlds 中看到的功能

受邀创作者首先提到的理想功能：





只需命名即可在虚拟空间中实现对象的能力。

通过类似于 Patreon 的订阅来支持您喜爱的作者的内置功能。

对才华横溢的作者的营销支持，作为他们创造世界的才能，并不总是与他们向大众推广项目的能力相匹配。

创建纹理并将其导入世界的能力（由于技术限制，这是一个问题）。



这些令人兴奋的功能可以让 Meta 的 Horizon Worlds 更受欢迎。

我为自己记录的关于 Meta 的 Horizon Worlds 的令人兴奋的信息

在我阅读花旗关于 Metaverse 和 Money的报告之前。在此基础上，我分析了有关 Meta 的 Horizon Worlds 的激动人心的信息：





花旗关于元界和金钱的报告表明，虚拟世界将成为当今互联网的继承者。因此，它们将存在于不同的平台（PC、控制台、移动设备和 AR\VR 头盔）上。到 2030 年，其市场规模估计为 8-13 万亿。Meta 选择了“狭义的元宇宙”（仅限 VR）这一利基市场，同时期潜在市场规模为 1 万亿。





许多元节将按技术、国家或应用领域进行划分。在这些应用程序中，Meta 似乎选择了商业工具领域（企业），并稍微进入了消费者（商业、小型企业）和娱乐（游戏）领域。在这一领域，他们将与微软展开较量。





由于所用技术的性能限制，Horizon Worlds 可能会处于低端市场。但如果云游戏起步，就有机会在头盔上看到尖端图形。从本地 PC 流式传输是另一种可能性。但看起来该公司还没有朝这个方向发展。 Aleksandr Agapitov 宣布了另一个专注于高级图形和野心的项目，仅在今年成为一个游戏世界。





人们访问元界的技术平台也很重要。从这个意义上说，VR 头盔并不是最友好的设备。花旗报告估计了 VR 头盔和其他屏幕每天的平均使用时间。而且他们也不喜欢 Meta：头盔需要 15 分钟到 1 小时，而手机每天需要 4-8 小时。我有这两种设备，并且可以确认在 Oculus Quest 2 中停留超过 30 分钟是很棘手的。而我 iPhone 上的使用时间报告每天持续超过 4.5 小时。是的，会议时间较短，但很少有事情（除了工作）可以阻止我连续坐在屏幕上 2 个小时。





最近我一直在研究现有虚拟世界的特点和差异，我注意到了地平线世界中的化身。它们有两个特点：它们没有腿，但看起来非常逼真。虚拟世界中缺少腿的后果尚未实现。诸如手或手指手势、相对于身体的头部转动、一些面部表情以及虚拟形象旁边空间中的笑脸动画等特征，可以更深刻地感受到其他人在用户旁边的存在。虚拟区域中的化身的接近度激发了更高水平的相互信任。在心理上将此与聊天、语音通话和视频通话进行比较。哪种互动可以帮助您在沟通中建立更多信任？对商业世界的更多信任意味着更高的关系发展速度。项目成功的一个非常微妙但重要的点。





这是我自己注意到的。

我对元节的发现

我有两个结论：





Metaverse 将是一个具有特定技术和圣经限制的解决方案。但是Meta由于其平台的实现而具有一些优势。





谁帮助有创造力的人和企业在元宇宙中赚钱，谁就会在任何利基市场中获胜。





我还有其他一些关于元节的有趣文章：







