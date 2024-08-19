INFINIT 推出首个 DeFi 抽象层，向所有人开放 DApp 创建

泰国曼谷，2024 年 8 月 19 日/Chainwire/-- 首个 DeFi 抽象层 INFINIT 今天宣布，它将很快向所有人开放 dApp 创建，允许任何人在几分钟内构建和定制 DeFi 应用程序。





INFINIT 是一个 DeFi 基础设施，它消除了在任何集成链上启动和扩展去中心化金融应用程序的复杂性。与之前的 pump.fun 一样，INFINIT 使任何人都可以进入该领域并构建自己的金融 dApp。





INFINIT 平台得到了 Electric Capital 和 Mirana Ventures 等知名投资者的支持，将允许经验丰富的开发人员和新手开发人员在几分钟内创建定制的 DeFi 协议，而无需使用 Solidity 或 Rust 等复杂的编码语言。通过利用 TypeScript，开发人员将能够轻松地将新功能集成到现有应用程序中，或者只需单击几下即可启动全新的定制 DeFi 应用程序。





在后期阶段，非开发人员还可以直接从 INFINIT 的用户友好界面启动和扩展 DeFi 协议，完全不需要编码。INFINIT 已在 12 个协议中促成了超过 6.3 亿美元的 TVL。关键成功案例包括 Ethena Labs 和 INIT Capital，后者在推出后的四个月内就实现了 2.7 亿美元的 TVL。





Ethena Labs 创始人 Guy Young 表示：“INFINIT 从第一天起就推动了我们在 Mantle 和 Blast 上的 USDe 交易量和流动性供应。”“INFINIT 的支持使我们能够迅速扩展到新的生态系统，并为未来的可扩展性奠定了坚实的基础。”





Layer 1、Layer 2 和 Roll-ups 的快速增长并没有与大量优质 dApp 的涌入相匹配，而这些 dApp 是蓬勃发展的 DeFi 生态系统所必需的。由于对技能的要求过于严格，进入门槛较高，导致分叉和被利用的风险增加，因此构建者面临重大挫折。





INFINIT 通过提供强大的模块化基础设施来解决这些痛点，降低进入门槛，减少漏洞，并实现 DeFi 协议快速进入市场和扩展。





此外，INFINIT 为任何链提供了基础设施，以便轻松集成并立即加速其整个 DeFi 垂直行业的增长。





INFINIT 创始人兼核心贡献者 Tascha Punyaneramitdee 表示：“我们创建 INFINIT 是为了通过抽象出复杂性来彻底改变 DeFi 协议的启动和扩展方式。”





“我们致力于成为 DeFi 开发者的骨干基础设施，以构建吸引下一百万开发者和用户加入 DeFi 的项目。”





INFINIT 支持构建 DeFi 项目的整个生命周期，在两个项目阶段为开发人员提供服务：启动和扩展。在启动阶段，INFINIT 提供在几分钟内启动具有定制功能的新 DeFi 协议所需的所有构建模块。





此阶段支持从 0 到 1 阶段的项目，允许开发人员快速创建新产品，从货币市场到收益策略协议等等。





在扩展阶段，INFINIT 可在几分钟内无缝地将新特性或功能添加到现有协议中。例如，开发人员可以通过集成杠杆收益农业等新的 DeFi 策略来扩展产品功能。

关于INFINIT

英菲尼迪 是第一个 DeFi 抽象层，它抽象出了启动和扩展 DeFi 协议的整个过程的所有复杂性。





通过 INFINIT，任何人都可以在任何链上启动定制的 DeFi 应用程序，或在几分钟内使用新功能扩展现有应用程序。





任何链都可以与 INFINIT 集成，以推动其整个 DeFi 垂直领域的发展。INFINIT 的愿景不仅仅是成为一个平台，而是成为 DeFi 的支柱，为每条链上的每个 DeFi 协议提供支持。

接触

李先生

INFINIT 实验室

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