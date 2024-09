INFINIT macht die Erstellung von DApps mit der ersten DeFi-Abstraktionsschicht für alle zugänglich

BANGKOK, Thailand, 19. August 2024/Chainwire/--INFINIT, die erste DeFi-Abstraktionsschicht ihrer Art, gibt heute bekannt, dass sie die Erstellung von dApps bald für alle öffnen wird, sodass jeder in wenigen Minuten DeFi-Anwendungen erstellen und anpassen kann.





INFINIT ist eine DeFi-Infrastruktur, die Komplexitäten abstrahiert, um dezentrale Finanzanwendungen über jede integrierte Kette hinweg zu starten und zu skalieren. Wie pump.fun zuvor ermöglicht INFINIT jedem, in die Arena einzusteigen und seine eigenen Finanz-dApps zu erstellen.





Unterstützt von namhaften Investoren wie Electric Capital und Mirana Ventures ermöglicht die Plattform von INFINIT erfahrenen und unerfahrenen Entwicklern, innerhalb von Minuten benutzerdefinierte DeFi-Protokolle zu erstellen, ohne dass komplexe Programmiersprachen wie Solidity oder Rust erforderlich sind. Durch die Nutzung von TypeScript können Entwickler problemlos neue Funktionen in bestehende Anwendungen integrieren oder mit wenigen Klicks völlig neue benutzerdefinierte DeFi-Anwendungen starten.





In der späteren Phase können auch Nicht-Entwickler DeFi-Protokolle direkt über die benutzerfreundliche Schnittstelle von INFINIT starten und skalieren, wobei keinerlei Codierung erforderlich ist. INFINIT hat bereits über 630 Millionen US-Dollar in TVL über 12 Protokolle hinweg ermöglicht. Zu den wichtigsten Erfolgen zählen Ethena Labs und INIT Capital, die innerhalb von vier Monaten nach der Einführung 270 Millionen US-Dollar in TVL erzielten.





„INFINIT hat unser USDe-Handelsvolumen und unsere Liquiditätsbereitstellung sowohl auf Mantle als auch auf Blast vom ersten Tag an vorangetrieben“, sagte Guy Young, Gründer von Ethena Labs. „Die Unterstützung von INFINIT hat es uns ermöglicht, schnell in neue Ökosysteme zu expandieren und eine solide Grundlage für zukünftige Skalierbarkeit zu schaffen.“





Das schnelle Wachstum von Layer 1s, Layer 2s und Roll-ups ging nicht mit einem Zustrom hochwertiger dApps einher, die für ein florierendes DeFi-Ökosystem erforderlich sind. Die Entwickler stehen vor erheblichen Rückschlägen aufgrund der Anforderungen an Nischenkompetenzen, die eine hohe Eintrittsbarriere darstellen und zu Forking und einem erhöhten Risiko der Ausbeutung führen.





INFINIT behebt diese Schwachstellen, indem es eine robuste, modulare Infrastruktur bereitstellt, die die Eintrittsbarriere senkt, Schwachstellen reduziert und einen schnellen Markteintritt und eine schnelle Skalierung für DeFi-Protokolle ermöglicht.





Darüber hinaus bietet INFINIT für jede Kette eine Infrastruktur, mit der sich das Wachstum ihrer gesamten DeFi-Vertikale problemlos integrieren und sofort beschleunigen lässt.





„Wir haben INFINIT entwickelt, um die Einführung und Skalierung von DeFi-Protokollen zu revolutionieren, indem wir die Komplexitäten abstrahieren“, sagte Tascha Punyaneramitdee, Gründer und Hauptbeitragender bei INFINIT.





„Wir wollen zur Backbone-Infrastruktur für DeFi-Entwickler werden, um die Projekte aufzubauen, die die nächste Million Entwickler und Benutzer zu DeFi führen.“





INFINIT unterstützt den gesamten Lebenszyklus beim Aufbau eines DeFi-Projekts und unterstützt Entwickler in zwei Projektphasen: Start und Skalierung. In der Startphase stellt INFINIT alle Bausteine bereit, die zum Starten neuer DeFi-Protokolle mit angepassten Funktionen innerhalb von Minuten erforderlich sind.





Diese Phase unterstützt Projekte von Phase 0 bis Phase 1 und ermöglicht Entwicklern die schnelle Erstellung neuer Produkte, von Geldmärkten bis hin zu Renditestrategieprotokollen und darüber hinaus.





In der Skalierungsphase ermöglicht INFINIT das nahtlose Hinzufügen neuer Features oder Funktionen zu bestehenden Protokollen innerhalb von Minuten. Beispielsweise können Entwickler die Produktfunktionalität erweitern, indem sie neue DeFi-Strategien wie Leveraged Yield Farming integrieren.

Über INFINIT

UNENDLICH ist die erste DeFi-Abstraktionsschicht, die alle Komplexitäten des gesamten Prozesses des Startens und Skalierens von DeFi-Protokollen abstrahiert.





Mit INFINIT kann jeder eine angepasste DeFi-Anwendung auf jeder Kette starten oder bestehende Anwendungen innerhalb von Minuten mit neuen Funktionen skalieren.





Jede Kette kann INFINIT integrieren, um die Entwicklung ihrer gesamten DeFi-Vertikale voranzutreiben. Die Vision von INFINIT geht über die bloße Plattform hinaus und zielt darauf ab, das Rückgrat von DeFi zu werden und jedes DeFi-Protokoll in jeder Kette anzutreiben.

