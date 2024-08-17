Holonym 基金会筹集 550 万美元，为全球数字人格提供人类钥匙

**美国特拉华州，2024 年 8 月 16 日/Chainwire/--**由 Finality Capital 和 Paper Ventures 领投，Arrington Capital、Draper Dragon、Lightshift 等公司参与。





Holonym 基金会 Holonym Foundation 是一家为去中心化网络构建下一代数字身份安全的组织，该组织宣布成功完成 550 万美元的种子轮融资。此轮融资由 Finality Capital 和 Paper Ventures 领投，Draper Dragon、Arrington Capital、Lightshift、Zero Knowledge Ventures、Zero DAO 和其他知名基金也参与其中。





Holonym 联合创始人 Shady El Damaty 表示：“我们正在将以人为本的核心原则融入我们向世界推出的技术中。我们的目标是建立一个全球开源层，通过加密技术来证明每个人的身份，从而提升每个公民的基本数字身份访问能力。”





“如果没有自主主权身份，我们就无法自主控制我们的货币资产。Holonym 基金会正在构建关键的中间件和应用程序，这些中间件和应用程序将使 Web3 用户成为 Web2 用户羡慕的对象，因为它们赋予 Web3 用户拥有、管理和有选择地共享数据的权力，并提供强大的隐私和安全保障。Holonym 将成为将下一个万亿美元资产引入区块链的解决方案的一部分。”Finality Capital 的 GP Kamal Mokeddem 说道。





加密密钥或私钥负责运行网络并保护互联网上的每一次数字交互。但如果私钥可以以不同的方式和更复杂的方式构建，会怎么样？人钥完全改变了私钥的派生方式。人钥不是用随机短语创建私钥，而是将人变成密钥。





这种新框架将数字资产的所有权从随机种子的持有者转移到能够唯一证明其生物特征的人身上。人类密钥使建立在其上的互联网所有权层更加消费者友好、去中心化和安全。人类密钥包含由 Holonym 基金会建立的三种协议，所有协议都以安全性和强大的数据隐私系统为核心原则：





Mishti 网络， 一个突破阈值熵网络，可计算生物特征数据的随机伪随机函数 (OPRF)。

一个突破阈值熵网络，可计算生物特征数据的随机伪随机函数 (OPRF)。 这使得人类可以得出难以窃取的随机安全密钥，并解锁加密数据的私有同态计算，允许不受信任的第三方在无需查看底层数据的情况下对用户进行身份验证。

这是 Eigenlayer 上的主动验证服务 (AVS)，具有加密经济机制，可利用以太坊网络的经济安全性。

Zeronym， 零知识身份协议利用 Human Keys 允许世界上任何人秘密地证明有关其身份的事实。

零知识身份协议利用 Human Keys 允许世界上任何人秘密地证明有关其身份的事实。 全球已有超过 125,000 名使用假名的 Zeronym 用户解锁了这些权利，证明了他们独特的人格、居住地和其他属性，从而建立了他们自己拥有和控制的丰富的数字声誉。

丝绸， 一个简单而优雅的钱包用户界面，用于与加密协议交互。

一个简单而优雅的钱包用户界面，用于与加密协议交互。 通过 Silk，日常互联网用户能够在现实世界中使用 Human Keys。

Silk 提供先进的安全工具，保护用户免受去中心化网络上黑客、诈骗和恶意软件的侵害。





Holonym 联合创始人 Nanak Nihal Singh Khalsa 表示：“人类不仅仅是生物识别技术，例如你的脸。它还关乎你拥有什么、你知道什么以及你是什么：你的财产、你的记忆和你的身体。在当前的中心化网络上，我们免费拥有我们的数据。Web3 必须是我们提供强大数据所有权和安全共享个性的空间，这样除了你之外，没有人可以拥有你的数据。”





通过向世界上每个人授予只有他们自己才能持有和控制的安全密钥，Holonym 基金会朝着全球数字包容迈进，而这正是 人工智能的进步将会让很多人落后。





Holonym 联合创始人 Shady El Damaty 表示，这只是 Holonym 基金会的开始。“Human Keys 将通过限制权力过度扩张和加强个人权利，利用基于 Zeronym 和 Mishti Network 构建的弹性去中心化协议，重新定义公民与互联网的互动方式。”



Holonym 基金会专注于应用密码学创新，为现实世界的问题提供解决方案。

关于 Holonym 基金会

Holonym 基金会的使命是推广人力密钥，使安全和隐私在零信任环境中更加实用。Holonym 基金会已经开发了基础设施，允许任何人在任何地方使用 Mishti Network 创建人力密钥，轻松地将其与 Silk 结合使用，并使用 Zeronym 私下证明其身份。

Holonym 基金会产品

Mishti 网络。

用于零信任人类密钥派生的阈值网络。从私人生物特征、密码、安全问题或其他人类可记忆的数据创建高熵人类密钥。Mishti 还为 Zeronym 的可编程隐私提供支持，适用于链上私人银行、支付和其他现实世界受监管的行业。





丝绸

人性化钱包，可即时上手。使用零信任协议的人性化密钥来保存、发送付款、访问全球互联网金融协议并管理您的私人数据。Silk 是一款受保护的自保钱包，无需受信任的监护人即可恢复。





零名词

身份和私人身份证明。快速客户端隐私身份验证，支持来自 180 个国家的数字凭证。使用 Human Keys 私下证明任何事实，无需在零知识中泄露任何信息。企业可以利用 Zeronym 进行隐私保护 KYC/AML，并利用可编程隐私进行持续监控。

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