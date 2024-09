La Fondation Holonym lève 5,5 millions de dollars pour fournir une personnalité numérique mondiale avec des clés humaines

**DELAWARE, États-Unis, 16 août 2024/Chainwire/--**Dirigé par Finality Capital et Paper Ventures, avec la participation d'Arrington Capital, Draper Dragon, Lightshift et d'autres.





Fondation Holonyme, La Fondation Holonym, une organisation qui construit la prochaine génération de sécurité d'identité numérique pour le Web décentralisé, annonce la clôture d'un tour de financement d'amorçage de 5,5 millions de dollars. Le tour de financement a été mené par Finality Capital et Paper Ventures, avec la participation significative de Draper Dragon, Arrington Capital, Lightshift, Zero Knowledge Ventures, Zero DAO et d'autres fonds de premier plan.





Shady El Damaty, cofondateur de Holonym, a déclaré : « Nous intégrons des principes fondamentaux axés sur la personne dans la technologie que nous livrons au monde. Notre objectif est de créer une couche open source mondiale qui améliore les capacités de chaque citoyen avec un accès de base à une identité numérique en utilisant la cryptographie pour prouver son identité personnelle. »





« Nous ne pouvons pas avoir un contrôle auto-souverain de nos actifs monétaires sans identité auto-souveraine. La fondation Holonym construit des intergiciels et des applications critiques qui feront des utilisateurs du Web3 l'envie des utilisateurs du Web2 en leur donnant le pouvoir de posséder, de gouverner et de partager de manière sélective leurs données avec de solides garanties de confidentialité et de sécurité. Holonym fera partie de la solution pour introduire le prochain trillion de dollars d'actifs dans la blockchain », a déclaré Kamal Mokeddem, directeur général de Finality Capital.





Les clés cryptographiques, ou clés privées, gèrent le Web et sécurisent chaque interaction numérique sur Internet. Mais que se passerait-il si les clés privées pouvaient être construites différemment et de manière plus sophistiquée ? Les clés humaines changent complètement la façon dont les clés privées sont dérivées. Au lieu de créer des clés privées à partir de phrases aléatoires, les clés humaines transforment les humains en clés.





Ce nouveau cadre transfère la propriété des actifs numériques du détenteur d'une graine aléatoire à l'humain qui peut prouver de manière unique ses données biométriques. Les clés humaines rendent les couches de propriété de l'Internet construites au-dessus plus conviviales pour le consommateur, décentralisées et sécurisées. Les clés humaines englobent trois protocoles créés par la Fondation Holonym, tous ayant comme principes fondamentaux la sécurité et des systèmes robustes de confidentialité des données :





un réseau d'entropie de seuil révolutionnaire qui calcule une fonction pseudo-aléatoire inconsciente (OPRF) sur des données biométriques. Cela permet aux humains de dériver des clés aléatoires sécurisées difficiles à voler, et cela déverrouille le calcul homomorphe privé sur des données cryptées, permettant à des tiers non fiables d'authentifier les utilisateurs sans jamais voir les données sous-jacentes.

Il s'agit d'un service activement validé (AVS) sur Eigenlayer avec des mécanismes crypto-économiques qui exploitent la sécurité économique du réseau Ethereum.

un protocole d'identité à connaissance nulle, qui exploite les clés humaines pour permettre à n'importe qui dans le monde de prouver secrètement des faits concernant son identité. Plus de 125 000 utilisateurs pseudonymes de Zeronym à travers le monde ont déjà débloqué ces droits, prouvant leur personnalité unique, leur résidence et d'autres attributs pour organiser une riche réputation numérique qu'ils possèdent et contrôlent seuls.

une interface utilisateur de portefeuille simple et élégante pour interagir avec les protocoles cryptographiques. Les clés humaines sont rendues utilisables dans le monde réel par l'utilisateur Internet quotidien grâce à Silk.

Silk fournit des outils de sécurité avancés pour protéger les utilisateurs contre les pirates, les escroqueries et les logiciels malveillants sur le Web décentralisé.





Nanak Nihal Singh Khalsa, cofondateur de Holonym, a déclaré : « L’humanité ne se résume pas à la biométrie, comme votre visage. Elle concerne ce que vous avez, ce que vous savez et ce que vous êtes : votre propriété, votre mémoire et votre corps. Sur le Web centralisé actuel, nous accordons la libre propriété de nos données. Le Web3 doit être l’espace où nous offrons une propriété solide des données et un partage sécurisé de la personnalité, afin que personne ne puisse posséder vos données à part vous. »





En accordant à chaque être humain dans le monde une clé sécurisée que lui seul peut détenir et contrôler, la Fondation Holonym avance vers l'inclusion numérique mondiale, précisément à un moment où Les progrès de l’intelligence artificielle sont sur le point de laisser de nombreuses personnes derrière elles.





Shady El Damaty, cofondateur de Holonym, estime que ce n’est qu’un début pour la Fondation Holonym. « Human Keys va redéfinir la manière dont les citoyens interagissent avec Internet en limitant l’excès de pouvoir et en renforçant les droits individuels grâce à des protocoles décentralisés résilients basés sur Zeronym et Mishti Network. »



La Fondation Holonym se concentre sur l’innovation en cryptographie appliquée qui apporte des solutions aux problèmes du monde réel.

À propos de la Fondation Holonym

La mission de la Fondation Holonym est la prolifération des clés humaines pour rendre la sécurité et la confidentialité plus utilisables dans les environnements Zero Trust. La Fondation Holonym a développé une infrastructure permettant à quiconque, où qu'il soit, de créer des clés humaines avec Mishti Network, de les utiliser facilement avec Silk et de prouver en privé des faits sur son identité avec Zeronym.

Produits de la Fondation Holonym

Réseau Mishti.

Un réseau de seuil pour la dérivation de clés humaines à confiance zéro. Créez des clés humaines à haute entropie à partir de données biométriques privées, de mots de passe, de questions de sécurité ou d'autres données mémorisables par l'homme. Mishti alimente également la confidentialité programmable de Zeronym pour la banque privée en chaîne, les paiements et d'autres secteurs réglementés du monde réel.





Soie

Le portefeuille convivial pour une intégration instantanée. Utilisez Human Keys avec des protocoles Zero Trust pour enregistrer, envoyer des paiements, accéder aux protocoles financiers Internet mondiaux et gérer vos données privées. Silk est un portefeuille protégé et auto-conservé qui peut être récupéré sans tuteurs de confiance.





Zéronyme

Preuve de personnalité et d'identité privée. Confidentialité rapide côté client pour la vérification d'identité, prenant en charge les informations d'identification numériques de 180 pays. Utilisez Human Keys pour prouver n'importe quel fait en privé sans révéler aucune information en connaissance de cause. Les entreprises peuvent utiliser Zeronym pour préserver la confidentialité KYC/AML avec une confidentialité programmable pour une surveillance continue.

