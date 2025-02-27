Funtico 发放 10 万美元锦标赛奖励

**英属维尔京群岛托尔托拉，2025 年 2 月 27 日/Chainwire/--**全栈 Web3 游戏平台 Funtico 通过成功举办 100,000 美元锦标赛“革命的开始”，巩固了其在游戏行业领先地位。





这场竞争激烈的赛事中，激烈的战斗、战略机动和精彩的表演让顶尖选手收获颇丰。凭借诱人的奖池，Funtico 提高了竞技游戏的标准，不仅为玩家带来了荣誉，还带来了丰厚的奖励。

高额奖金明细

排名前 50 的选手为争夺丰厚的奖金而展开激烈角逐。奖励分配如下：

第一名：50,000 USDT NFT - Gellazka

第二名：20,000 USDT NFT - Clyfoul

第三名：10,000 USDT NFT - Fxrs

第 4 - 10 名：500 - 6,000 USDT NFT





激烈的竞争凸显了所有参赛者的技能和奉献精神，这也是 Funtico 革新游戏领域历程中的一个里程碑时刻。

竞技游戏的新时代

Funtico 的最新锦标赛证明了基于区块链的游戏和高额奖金结构日益受到重视。锦标赛吸引了各种各样的玩家，从经验丰富的老手到雄心勃勃的新手，所有人都渴望获得自己的一份奖励。





赌注很高，每位选手都在考验自己的游戏实力，气氛也十分热烈。社交媒体上对锦标赛的关注度很高，选手们分享了自己的亮点、策略和经验。





在这场高风险赛事之后，获胜的参赛者 叽叽喳喳 表达他们的兴奋之情。压倒性的热情反映了 Funtico 创新游戏竞赛方法的影响。

更大、更好的锦标赛即将到来

对于那些错过此次活动的玩家，Funtico 即将举办更大规模的锦标赛，承诺提供更加刺激的游戏玩法和丰厚的奖励。

要参加即将举行的比赛，玩家可以采取以下步骤：

购买$TICO – 巩固你在生态系统中的地位

加入我们的现场比赛——体验高能量的竞争

赢得大奖——争夺巨额奖池，确立你的统治地位





Funtico 致力于为全球玩家创造一个引人入胜、公平且有利可图的游戏环境。在每届锦标赛中，公司不断突破界限，为玩家提供无与伦比的机会来展示自己的才华并赢得丰厚的奖品。

关于 Funtico

Funtico 是一个开创性的 Web3 游戏平台，将传统游戏的刺激与区块链技术的创新融为一体。Funtico 专注于可访问性、参与度和奖励性游戏，为各个技能水平的玩家提供各种互动锦标赛和边玩边赢的机会。通过利用去中心化机制和公平竞争原则，Funtico 正在重新定义在线游戏的未来，使其更具包容性、透明度更高，并为所有人带来乐趣。

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