“Funtico” ýaryş baýraklarynda 100K dollar paýlaýar

** Iňlis Wirgin adalary Tortola, 2025-nji ýylyň 27-nji fewraly / Chainwire / - ** Doly görnüşli Web3 oýun platformasy Funtico, 100,000 dollarlyk “Ynkylap başlangyjy” ýaryşynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen oýun pudagynyň başynda öz ornuny berkitdi.





Bu ýokary bäsleşige gatnaşanlaryň arasynda gazaply söweşler, strategiki hereketler we tolgundyryjy çykyşlar bolup, iň ýokary gatnaşyjylar üçin peýdaly tejribe boldy. Özüni özüne çekiji baýrak howzy bilen, Funtico oýunçylara diňe bir abraý däl, eýsem ep-esli baýraklar hödürläp, bäsdeşlik oýunlary üçin mümkinçilikleri ýokarlandyrdy.

Stokary baýraklaryň bölünişi

Iň oňat 50 bäsdeş täsirli baýrak howzunyň paýy üçin yzygiderli göreşdiler. Sylaglaryň paýlanyşy:

1-nji ýer: 50,000 USDT NFT - Gellazka

2-nji ýer: 20,000 USDT NFT - Clyfoul

3-nji ýer: 10,000 USDT NFT - Fxrs

4-nji - 10-njy ýerler: 500 - 6,000 USDT NFT





Güýçli bäsdeşlik ähli gatnaşyjylaryň ussatlygyny we yhlasyny görkezdi, bu Funtikonyň oýun meýdançasyny rewolýusiýa etmek ugrundaky möhüm pursatyna öwrüldi.

Bäsdeşlik oýunlarynyň täze döwri

“Funtico” -nyň soňky ýaryşy, blockchain esasly oýun we ýokary bilet baýrak gurluşlarynyň barha artýan meşhurlygynyň subutnamasydyr. Bäsleşik, tejribeli weteranlardan başlap, hyjuwly täze gelenlere çenli baýraklaryň paýyny almak isleýän dürli oýunçylary özüne çekdi.





Her bir oýunçy oýun batyrlygyny synansoň, paýy ýokarydy we energiýa elektrikdi. Sosial mediada ýaryşyň töweregindäki gatnaşygy gaty möhümdi, oýunçylar esasy pursatlaryny, strategiýalaryny we tejribelerini paýlaşdylar.





Stokary derejeli ýaryşdan soň ýeňiji gatnaşyjy aldy Twitter tolgunmaklaryny bildirmek üçin. Gaty höwes, Funtikonyň oýun ýaryşlaryna innowasiýa çemeleşmesiniň täsirini görkezýär.

Öňde has uly we has gowy ýaryşlar

Bu çäräni ýitirenler üçin “Funtico” gözýetimde has uly ýaryşlara eýe bolup, hasam tolgundyryjy oýun we uly baýraklar wada berýär.

Geljekki ýaryşlara gatnaşmak üçin oýunçylar aşakdaky ädimleri edip bilerler:

$ TICO satyn alyň - Ekosistemadaky ornuňyzy goraň

LIVE ýaryşlarymyza goşulyň - energyokary energiýa bäsleşigini başdan geçiriň

WIN BIG - Uly baýrak howuzlary üçin bäsleşiň we agalyk etmegiňizi kesgitläň





“Funtico” dünýädäki oýunçylar üçin gyzykly, adalatly we girdejili oýun gurşawyny döretmegi maksat edinýär. Her ýaryş bilen kompaniýa oýunçylara zehinini görkezmek we ep-esli baýrak gazanmak üçin deňi-taýy bolmadyk mümkinçilikler döredip, serhetleri dowam etdirýär.

Funtiko hakda

Funtico, adaty oýunlaryň tolgunmasyny blockchain tehnologiýasynyň täzeligi bilen garyşdyrýan öňdebaryjy Web3 oýun platformasydyr. Elýeterlilige, gatnaşyga we peýdaly oýunlara ünsi jemläp, Funtico dürli ussatlyk derejeli oýunçylar üçin dürli interaktiw ýaryşlary we oýnamak üçin mümkinçilikleri hödürleýär. Merkezleşdirilmedik mehanikany we adalatly oýun ýörelgelerini ulanmak bilen, Funtico onlaýn oýunlaryň geljegini täzeden kesgitleýär we ony hemmeler üçin has öz içine alyjy, aç-açan we gyzykly edýär.

Sahypa | X. | Telegramma | Bulaşyklyk |

Maglumat:

IsBu press-reliz haýsydyr bir sanly aktiw satyn almak, satmak ýa-da saklamak üçin maliýe maslahatyny ýa-da maslahat bermeýär. Alyjylar haýsydyr bir karar kabul etmezden ozal öz gözleglerini geçirmeli we maliýe geňeşçisi bilen maslahatlaşmaly. Bu teklip Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýa-da Kanadanyň ýaşaýjylary üçin niýetlenen däldir.

Habarlaşyň

Funtico

Pawel Antohe

[email protected]

+40742250589

Bu hekaýa “Chackerwire” tarapyndan “HackerNoon” -yň “Business Blog” programmasy boýunça ýaýradyldy. Programma barada has giňişleýin öwreniň şu ýerde