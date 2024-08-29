Etherspot 推出 ERC-7579 模块化 SDK：您需要了解的内容

不断创新推动着 Web3 的发展，旨在改善用户体验和开发人员的工作流程。账户抽象 (AA) 最近引起了广泛关注，这是一个旨在简化 Web3 生态系统内交互的概念。今天，我们将深入探讨模块化账户领域，这是 AA 方法的下一步。

了解模块化帐户

模块化账户是账户抽象领域的一个突破性概念，旨在为用户和开发者提供更大的定制化空间。模块化账户的核心结构是可组合的插件或模块，每个模块代表一个独特的智能合约，扩展了核心智能账户的功能。这种模块化架构允许量身定制，使开发者能够专注于特定功能，而不是重建整个账户基础设施。

模块化账户标准化：ERC-6900 与 ERC-7579

有 ERC-6900 和 ERC-7579 等举措旨在增强模块化账户的互操作性和标准化。这些标准定义了模块如何相互交互以及如何与不同提供商和平台上的智能账户交互。





ERC-6900 于 2023 年 4 月推出，为智能账户和模块接口建立了全面的标准。虽然功能强大，但其复杂性和固执己见的安全措施可能会给寻求灵活性的开发人员带来挑战。





尽管 ERC-7579 支持 ERC-6900 标准化模块化账户的目标，他们认为 ERC-7579 采用了最低限度的规定性方法，优先考虑互操作性，并且不阻碍创新。这种方法允许开发人员围绕复杂性和安全性做出决策，从而培育出一个具有竞争力的模块化账户和模块生态系统。

Etherspot 已推出其模块化 SDK

Etherspot 自豪地推出了符合 ERC-7579 标准的模块化账户，使开发人员能够利用 Etherspot 的账户抽象基础设施为智能账户提供定制功能。我们的智能合约 已接受审计 经过 卡洛斯 ，一家信誉良好的 Web3 审计公司，成立于 2018 年，致力于确保用户的安全性和可靠性。





开发人员可以通过集成各种模块来显著增强其 dApp 的安全性和用户体验。例如，社交恢复模块使用户能够在失去访问权限的情况下通过受信任的设备或朋友重新获得帐户访问权限。另一个功能是允许 dApp 在预定义的限制内代表用户使用代币的模块，从而简化交易并减少人工干预。





此外，会话密钥模块允许用户创建会话密钥，在设定的限制和规则下，在指定的时间内预先批准 dApp 内的交易，从而提供便利性和安全性。 Etherspot 的会话密钥模块 已 由 Shieldify 审核 ，确保高标准的信任和可靠性。





现有模块列表可以在这里找到 这里 .开发人员可以使用Etherspot的Modular SDK安装任何模块。





通过采用 ERC-7579 合规性，Etherspot 致力于推动 Web3 生态系统中的创新和互操作性，使开发人员能够满怀信心地构建可扩展和可定制的分散式应用程序。





⚙️要开始使用 Etherspot Modular SDK，您可以自行安装软件包：





npm i @etherspot/modular-sdk





在我们的文档中查找更多信息 这里 。





或者，您可以利用我们强大的 React 库 — TransactionKit ，它已经支持模块化帐户： https://etherspot.fyi/transaction-kit/intro 。

即插即用解决方案的模块化商店

ERC-7579 为开发人员打开了一个令人兴奋的模块化组件和用户友好工具的世界。这意味着可以更轻松地访问可重复使用的模块，让开发人员专注于创建独特的功能，使其产品与众不同，同时加快开发过程。





水钻 正在构建一个模块化市场，开发人员可以在这里发现合适的模块并将其无缝集成到智能账户中，以及创建和共享自己的模块。他们已经开始使用一些任何人都可以使用的基本模块。它仍在开发中，请关注 Rhinestone 十 以保持最新状态。





与此同时，Etherspot 团队一直在致力于在 PillarX（PX）平台 . PX模块化商店对开发者和用户都有利。





它将允许用户将模块作为附加组件安装到他们的智能账户中，而 dApp 可以利用模块为 PX 生态系统中的用户提供更流畅的账户抽象体验。关注 X 上的 PillarX 以便及时了解最新动态。





随着 Web3 格局的不断发展，模块化账户等创新为更易于访问、更灵活、更安全的去中心化生态系统铺平了道路。Etherspot 模块化 SDK 符合 ERC-7579 标准，为有兴趣在 Etherspot 基础设施中探索模块化账户潜力的开发人员提供了一条构建可扩展且可互操作的 dApp 的简化途径





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