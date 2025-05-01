Enso 如何通过单击将 3.5B 美元的 DeFi 流动性迁移到 Unichain

Can a single-click really migrate billions in DeFi liquidity?

这是区块链领域的一个重大新伙伴关系正在回答的问题。安东尼,明星,和零 零他们合作创建了一个新的基础设施,允许Uniswap流动性提供商(LP)只需单击将他们的位置迁移到Unichain,该公告表明,很快可以使用这种方法将高达35亿美元的流动性转移到Unichain。





这一发展标志着流动性如何在区块链上转移的显著转变,并凸显了对可复制基础设施的日益增长的需求,该基础设施将区块链的复杂性从最终用户中抽象出来。

Understanding the Multi-Step Problem of Cross-Chain Liquidity Migration

在这种工具存在之前,从以太坊和其他 EVM 兼容的区块链迁移到 Unichain 是复杂的,通常需要多达九个手动步骤。





从以太坊的池中提取流动性,

跨链接的资产,

在Unichain上重新添加流动性到新的协议中,

在每个层面确认交易,以及

确保整个过程中的安全性和执行一致性。





这些阶段中的每一个都引入了摩擦和风险,特别是对于非技术用户。在多个集群中管理流动性的平均LP必须与多个智能合约和工具进行互动,这往往导致在波动的市场条件下延迟和错过机会。

Enso’s “Shortcut” and What It Actually Does

Enso是开发人员的工具,将复杂的区块链操作绘制为“缩短”。想象它就像在计算机上使用宏观。而不是执行多个手动步骤,用户只需单击一次,该工具将执行所有所需的区块链交易,并在场景背后的正确序列中执行。





在这种情况下,Enso的迁移工具负责:

在以太坊上从 Uniswap v2 或 v3 撤回 LP 代币,

通过 Stargate 桥梁基础资产,

通过 LayerZero 传输指令和状态更新,以及

在 Unichain 上存入 Uniswap v4 池中的资产。

从LP的角度来看,他们只需要授权一个交易。





Enso 联合创始人 Connor Howe 表示:

“通过在Stargate和LayerZero的帮助下设计一个统一的解决方案,Enso已将缺失的部分添加到拼图中,通过在一个单击下转移其位置的能力,Uniswap LP将触发以太坊历史上最大的流动性迁移事件之一。

“通过在Stargate和LayerZero的帮助下设计一个统一的解决方案,Enso已将缺失的部分添加到拼图中,通过在一个单击下转移其位置的能力,Uniswap LP将触发以太坊历史上最大的流动性迁移事件之一。





Role of Stargate and LayerZero in the Migration Stack

要理解这种合作,重要的是要分解每个合作伙伴的责任。Stargate是基于LayerZero构建的流动性传输层,它允许用户通过多种链接来桥梁资产,以保证最终性。例如,如果您使用Stargate将100美元从以太坊转移到Avalanche,您可以确定准确的金额将抵达目的地链,无需延迟或意外费用。





LayerZero它不移动资产本身,而是在链之间传递状态变化和执行命令. 它就像邮递员一样,在两方之间携带签名的信息,确保交易的正确执行。

在此迁移事件中,Enso处理了DeFi交易的执行。Stargate移动了资产。LayerZero确保消息和状态变化在原始和目标链之间得到正确的通信。

Why This Matters for the Future of DeFi

这种合作有三个主要原因:





1. Operational Simplicity:诸如Enso的迁移解决方案等工具对于推动大规模采用至关重要,因为它们使具有钱包的人都能访问复杂的交易。





2. Liquidity Concentration on Unichain:Uniswap v4 在Unichain上预计会带来改进,如,改进的路由逻辑和动态费用,通过减少迁移的摩擦,这一合作伙伴关系鼓励LP快速和大规模地移动资本,潜在地重塑了主要DeFi活动集中的地方。





3. Proof of Composability:DeFi长期以来一直承诺可复合性,即不同应用程序可以像Lego块一样互相连接的想法,这是这一原则的实用演示。

My Opinion and Final Thoughts

如果迁移工具按声称工作,它可能会被研究为如何减少DeFi摩擦而不妥协去中心化或控制的案例,但是,它也提出了关于信任和抽象性的问题。复杂性变得越不可见,更大的责任转移到开发人员和中间件提供商身上。用户必须信任智能合约,执行逻辑和传输器而不完全理解它们。





对于在Web3中构建的开发人员来说,这可能成为流动性如何迁移的新标准,不仅要迁移到Unichain,而且将来还可以迁移到任何新的区块链架构。





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Vested Interest Disclosure:本作者是通过我们的商业博客计划发表的独立贡献者。HackerNoon已经对该报告进行评估,但本文中的声明属于作者。

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