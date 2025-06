Ensoが単一クリックでDeFiの流動性35BドルをUnichainに移行する方法

それは、ブロックチェーン空間における重要な新しいパートナーシップによって回答される質問です。ENSOで、スターガートそして、レイヤーゼロユニスワップの流動性プロバイダー(LP)が、単一クリックでポジションをユニチェーンに移行することを可能にする新しいインフラストラクチャを作成するために協力してきました。

この発展は、ブロックチェーンを通じて流動性が転送される方法における重要な転換を象徴し、最終ユーザーからブロックチェーンの複雑性を抽象化する複雑なインフラの必要性が増加を強調します。

このツールが存在する前に、Ethereumやその他のEVM対応ブロックチェーンからUnichainへの流動性を移行することは複雑で、しばしば9つの手動ステップまで必要でした。

これらの段階のそれぞれは、特に非技術的なユーザーにとって、摩擦とリスクを導入しました。複数のプールで流動性を管理する平均的なLPは、複数のスマートコントラクトとツールと相互作用しなければならず、しばしば遅延や市場情勢の変動に伴う機会を逃すことがあります。

Ensoは、複雑なブロックチェーン操作を「ショートカット」にマッピングする開発者のためのツールです。コンピュータ上のマクロを使用するように考えてください。複数の手動のステップを実行する代わりに、ユーザーは一度クリックし、ツールはすべての必要なブロックチェーン取引をシーンの後ろに正しい順序で実行します。

この場合、Ensoの移行ツールは、以下のことを扱います。

LPの視点から、彼らは単一のトランザクションを承認するだけです。

Ensoの共同創設者であるコナー・ホウ氏は次のように述べている。

「StargateとLayerZeroの助けを借りて統合されたソリューションを開発することで、Ensoはパズルに欠けている部分を追加しました。1クリックでポジションを転送する能力で、Uniswap LPはEthereum史上最大の流動性移行イベントの1つを引き起こす予定です。

この協力を理解するためには、それぞれのパートナーの責任を分割することが重要です。StargateそれはLayerZeroに構築された流動性輸送層です。それはユーザーが複数のチェーンに資産をブリッジすることを可能にします。例えば、あなたがStargateを使用してEthereumからAvalancheに100USDCを移動する場合、あなたは遅延や予想外の手数料なしに正確な金額が目的チェーンに到着することを確信することができます。

LayerZero通信プロトコルとして機能します. 資産自体を動かすのではなく、ステータス変更とチェーン間の実行コマンドを転送します. それは2つの当事者間で署名されたメッセージを運ぶクーリーに似ており、取引の正しい実行を保証します.

この移行イベントでは、Enso は DeFi トランザクションの実行を処理します。Stargate は資産を移動します。LayerZero は、メッセージと状態の変更が起源チェーンとターゲットチェーン間で正しく通信されることを保証します。

この協力は3つの主な理由で重要です。

1. Operational Simplicity:Ensoの移行ソリューションのようなツールは、複雑な取引を財布を持つ誰にでもアクセスできるようにするため、大量の採用を推進するために不可欠です。

2. Liquidity Concentration on Unichain:Unichain での Uniswap v4 は、ハック、改善されたルーティング ロジック、ダイナミックな料金などの改善をもたらすことが期待されます。移行の摩擦を減らすことによって、このパートナーシップは LP が資本を迅速かつ大量に移動させることを奨励し、潜在的に主要な DeFi 活動が集中している場所を再構成します。

3. Proof of Composability:DeFiは長い間、複合性、さまざまなアプリケーションがレゴブロックのように互いに接続できるという考えを約束してきました。これはその原則の実践的なデモです。

このパートナーシップは、マーケティングではなく、インフラのイノベーションに関係しています。もし移行ツールが主張通りに動作する場合、デフィの摩擦を分散化や制御を損なうことなく減らす方法として研究される可能性があります。しかし、信頼と抽象化についての疑問も生じます。複雑性がより目に見えないほど、より多くの責任が開発者やミドルウェアプロバイダーに移されます。

Web3を構築する開発者にとって、これは、流動性がユニチェーンだけでなく、将来のあらゆる新しいブロックチェーンアーキテクチャに移行されるべき方法の新しい基準として機能する可能性があります。

