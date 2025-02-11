DeFi 2.0：Cables Finance 正在与 LST 构建集成 DEX，用于 FX R 的永续期货交易

DeFi 已经发展壮大，但交易仍然感觉一团糟。市场已经扩展到现实世界资产 (RWA)、永续期货和外汇，但跨这些资产进行交易的实际体验却充满摩擦。





交易员需要处理分散的流动性、陷入质押合约的抵押品以及仍然围绕美元稳定币旋转的系统。





电缆财务 正在通过推出集成 LST 和永续期货的 DEX 来解决外汇 RWA 问题。通过将流动性质押 RWA 与永续期货 DEX 相结合，Cables 使 cEUR、cJPY 和 cXAU 等资产既可以充当抵押品，又可以充当可交易工具，从而消除流动性分散的低效率。





Cables 不会强迫参与者跨不同协议转移流动性，而是将收益、抵押品和交易执行连接在一个系统中，从而为 Cables 流动性飞轮提供动力。





这种自我强化的循环使得 Cables 社区可以存入任何东西、赚取任何东西的收益，并且可以无摩擦地进行交易或利用。





最近电缆 发布白皮书 和 2025年流动性飞轮愿景 概述了它将如何将 RWA 无缝集成到 DeFi 2.0 中。DeFi 的下一次演进将重点放在为 Cables 社区（而不仅仅是用户）打造，并将可访问性、流动性和全球采用放在首位。

2025 年 DeFi 仍感觉像在使用翻盖手机

尽管 DeFi 取得了诸多进步，但它仍然显得过时。希望对冲非美元货币、赚取现实世界资产收益或交易多个市场的交易者往往最终会在不同的平台之间来回切换，等待桥梁，然后兑换回美元才能执行交易。





流动性分散在不同的链上，使得高效进入和退出头寸变得更加困难。本可用于交易的资产被锁定在质押合约中，交易者只能选择赚取被动收益或保留可用资本。





对于那些希望在美元主导的体系之外进行交易的人来说，选择是有限的——大多数 DeFi 对仍然围绕 USDT 或 USDC 进行交易，迫使外汇交易者进行不必要的转换。





DeFi 不应只是增加更多资产。它应该让它们在现实市场中可用。这就是 Cables 在一个 DEX 中推出其集成 LST 和外汇 RWA 永续期货的地方，它将占据主导地位并向世界展示 DeFi 2.0 的真正含义。

Cables 将 LST 和外汇 RWA 的永久期货集成在一个 DEX 中

Cables Finance 通过将流动性质押 RWA 作为交易基础设施的核心部分来解决这一问题。通过流动性质押，Cables 社区不必在赚取收益和进入深度流动性市场之间做出选择。cEUR、cJPY 和 cXAU 等资产保持流动性，在赚取收益的同时，还可以作为 Cables Perp DEX 上的活跃抵押品。





希望对冲欧元风险的交易者可以持有 cEUR，收取收益，并同时将其用于杠杆头寸。像 cXAU 这样的黄金支持稳定资产可以作为抵押品，同时提供进入去中心化黄金市场的渠道。





Cables 社区不需要取消质押资金或在孤立的流动资金池之间进行交换，而是可以在一个地方进行交易、对冲和赚钱。

这种方法消除了 DeFi 交易中不必要的步骤。资本无需在质押和活跃市场之间转移流动性，而是可以在单一系统内自由流动。

Cables Finance：DeFi 真正需要的交易平台

DeFi 的未来不仅仅是增加资产，而是让它们为交易者服务。流动性质押 RWA 允许交易者在赚取收益的同时保持资产活跃，从而消除目前存在的权衡。





Cables Finance 将深度流动性与永续期货相结合，创建了一个交易系统，其中 RWA 不仅仅是被动持有，而是活跃、高交易量市场的一部分。Cables 不会将 RWA 视为事后考虑，而是将其置于 DeFi 2.0 交易的核心。





DeFi 多年来一直在努力实现资产可交易。现在，Cables Finance 正在通过一个将存款、收益和杠杆连接在一个系统中的流动性飞轮来改善交易。

DeFi 2.0 已到来。Cables 社区正在构建它。

这个故事由 Btcwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里



