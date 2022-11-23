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Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！经过@hackernooncontests
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Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！

经过 HackerNoon Writing Contests Announcements & Updates 3m2022/11/23
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太長; 讀書

一等奖授予熊市心智模型——你准备好迎接下一次牛市了吗？通过@cryptoengineer。其次，我们有什么是死亡的蓝色按钮？通过@officercia。第三，我们有加密货币是通向《星际迷航》无钱未来之路的缺失环节吗？通过@nebojsa.todorovic。
featured image - Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！
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黑客！我们回来宣布了最大的写作比赛之一——SORA 和 HackerNoon 举办的 DeFi 写作比赛的第 3 轮结果。

本次大赛奖励将以XSTUSD进行发放。这是一个完整的您熟悉 XSTUSD 的指南.

让我们直接进入吧！

Defi 写作比赛：提名者

与所有其他比赛一样，我们通过分别使用60:30:10权重选择前 10 篇提交的故事来选出获胜者：


  • 阅读小时数
  • 人数达到
  • 内容的新鲜度


然后，HackerNoon 的编辑团队进行投票，选出前三名的故事，并决定获胜者的排名顺序。


但对于本次比赛，有一个不同之处：

感谢我们的赞助商 SORA，我们每个月还会赠送 4 个 DEO 代币和前 10 名被提名者！

SORA 的 Defi 写作大赛：第三轮提名和获奖者

  1. 加密货币是《星际迷航》无钱未来之路上缺失的一环吗？通过@nebojsa.todorovic
  2. @darragh 乌克兰的胜利将导致利率逆转和下一个加密货币牛市。
  3. 不要相信炒作，相信@emholt的历史。
  4. 区块链三难困境：第 0 层能否成为@antagonist大规模采用的解决方案。
  5. “这些不是自助洗衣店代币”—— @anormaljourney的加密狂野西部的终结。
  6. @anormaljourney的 Merge 将如何改变 Web3
  7. 10 种常见的 DeFi 骗局以及如何避免它们，作者： @toluajet
  8. 死亡的蓝色按钮是什么？通过@officercia
  9. 熊市心理模型——你准备好迎接下一次牛市了吗？通过@cryptoengineer
  10. 关于以太坊合并你需要知道的一切，作者： @toluajet

一等奖授予熊市心智模型——你准备好迎接下一次牛市了吗？通过@cryptoengineer

“这是一本关于如何在持续的熊市中做好心理准备的入门读物。很棒的建议和精彩的阅读。” - HackerNoon 编辑器


恭喜@cryptoengineer ，您赢得了 2500 XSTUSD。

其次，我们有什么是死亡的蓝色按钮？通过@officercia

“看来我找到了这群人中最好的故事。这位作家每次参加都会获胜。几乎是作弊码。” - HackerNoon 编辑器

恭喜@officercia ，获得第二名并赢得 1500 XSTUSD！

第三，我们有加密货币是通向《星际迷航》无钱未来之路的缺失环节吗？通过@nebojsa.todorovic

“当前时代的结论——“Federation Crypto Credit vs. Borg Crypto。那不是什么东西吗？”故事写得很好，有助于与我们认为的 2020 年代及以后的情况形成对比。星际信用？更像是自相残杀的战争是我们所处的位置。得到我的投票，但我很遗憾错过了研究星际信贷物流与我们今天拥有的 SWIFT 物流的机会。” - HackerNoon 编辑

@nebojsa.todorovic 干得好，您赢得了 1000 XSTUSD！

再次恭喜所有获奖者！我们将尽快联系所有获奖者。如需更新，请关注contests.hackernoon.com

HackerNoon 和/或其任何员工、代表和/或承包商绝不会向您索取您的钱包种子、您的秘密密钥、私钥和/或您钱包的助记词。以不信任的态度对待此类电子邮件——就像对待任何要求提供此类私人信息的电子邮件/短信一样。

永远记住，拥有您钥匙的他/她/他们拥有您的钱包。

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