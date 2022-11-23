Defi写作大赛：第三轮结果揭晓！

黑客！我们回来宣布了最大的写作比赛之一——SORA 和 HackerNoon 举办的 DeFi 写作比赛的第 3 轮结果。

让我们直接进入吧！

与所有其他比赛一样，我们通过分别使用60:30:10权重选择前 10 篇提交的故事来选出获胜者：



然后，HackerNoon 的编辑团队进行投票，选出前三名的故事，并决定获胜者的排名顺序。

但对于本次比赛，有一个不同之处：

感谢我们的赞助商 SORA，我们每个月还会赠送 4 个 DEO 代币和前 10 名被提名者！

“这是一本关于如何在持续的熊市中做好心理准备的入门读物。很棒的建议和精彩的阅读。” - HackerNoon 编辑器

恭喜@cryptoengineer ，您赢得了 2500 XSTUSD。

“看来我找到了这群人中最好的故事。这位作家每次参加都会获胜。几乎是作弊码。” - HackerNoon 编辑器

恭喜@officercia ，获得第二名并赢得 1500 XSTUSD！

“当前时代的结论——“Federation Crypto Credit vs. Borg Crypto。那不是什么东西吗？”故事写得很好，有助于与我们认为的 2020 年代及以后的情况形成对比。星际信用？更像是自相残杀的战争是我们所处的位置。得到我的投票，但我很遗憾错过了研究星际信贷物流与我们今天拥有的 SWIFT 物流的机会。” - HackerNoon 编辑

再次恭喜所有获奖者！我们将尽快联系所有获奖者。如需更新，请关注contests.hackernoon.com ！

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