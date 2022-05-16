Deepmind 可能刚刚创造了世界上第一个通用 AI

DeepMind 的 Gato 刚刚发布！它是一个可以玩 Atari 游戏、字幕图像、与人聊天、控制真正的机械臂等等的转换器！事实上，它只训练一次并使用相同的权重来完成所有这些任务。根据 Deepmind 的说法，这不仅是一个转换器，也是一个代理。当您将 Transformer 与多任务强化学习代理的进展混合使用时，就会发生这种情况。

正如我们所说，Gato 是一个多模式代理。这意味着它可以为图像创建标题或作为聊天机器人回答问题。你会说 GPT-3 已经可以做到这一点，但 Gato 可以做得更多……多模态来自于 Gato 也可以在人类水平上玩 Atari 游戏，甚至可以执行现实世界的任务，例如控制机械臂精确移动物体。它理解文字、图像，甚至物理……

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参考

►阅读全文： https ://www.louisbouchard.ai/deepmind-gato/

►Deepmind 的博文： https ://www.deepmind.com/publications/a-generalist-agent

►论文：Reed S. 等人，2022 年，Deemind：Gato， https ://storage.googleapis.com/deepmind-media/A%20Generalist%20Agent/Generalist%20Agent.pdf

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视频脚本

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来自 deepmind 的 Gato 刚刚发布

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这是一个可以播放的变压器

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雅达利游戏标题图片聊天

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人们控制一个真正的机械臂和

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more 确实被训练过一次并使用

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相同的权重来完成所有这些任务

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根据 deepmind 的说法，这不仅是一个

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变压器也是一个代理这是

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混合变压器时会发生什么

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在多任务上取得进展

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正如我们所说的强化学习代理

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gato 是一种多模式代理，这意味着

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它可以为图像创建标题或

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以聊天机器人的身份回答问题

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gpt3 已经可以做到这一点，但 ghetto

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可以做更多的多模态来自

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ghetto 也可以玩 atari 的事实

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人类水平的游戏甚至是真实的

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控制机器人等世界任务

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手臂精确地移动物体

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理解文字图像甚至

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物理贫民窟是第一个通才

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在很多人身上表现如此出色的模型

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不同的任务，这是非常

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对受过训练的领域很有希望

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在 604 个不同的任务上

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方式 意见和行动

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规格使其完美

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通才，正如我所说的那样

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具有相同网络和权重的

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在你问之前它只需要 1.2

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十亿个参数与 gpt3 相比

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需要

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其中1750亿不是陷阱

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你必须重新训练或战斗单位

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对于所有任务，您都可以发送图像

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和文字，它会起作用，你甚至可以

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加入机器人手臂的一些动作

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模型可以决定哪种类型

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根据上下文提供的输出

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从文本到离散动作

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一个环境，如果你喜欢这个视频

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请考虑订阅并让我

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知道你喜不喜欢这种新闻视频

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我肯定会做更多这是可能的

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因为他们的代币化过程

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标记化是当你准备你的

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模态的输入，因为它们没有

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自己理解文字或图像

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语言模型和 ghetto 占据了

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子词的总数，例如 32

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000，每个单词都有一个编号

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他们跟随 vit 的图片

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使用广泛使用的补丁嵌入

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resnet 块，正如我们在之前介绍的

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视频我们还标记了按钮

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按下作为 atari 的整数

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游戏或离散值最终为

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连续值，如本体感受

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我们与机器人讨论过的输入

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他们对不同的轨道进行了编码

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将矩阵转换为浮点数并将它们相加

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在使用所有这些的文本标记之后

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代理适应的不同输入

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当前任务生成适当的

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他们在训练期间使用提示输出

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与先前在 gpt3 中一样进行调节

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抽样行动和观察

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多面手 rl 代理的进展

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去年是不可思议的，来了

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主要从 deepmind 可以看出

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他们正在将针头移近

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通用人工智能或人类水平的智能

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如果我们最终可以定义它，我喜欢如何

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他们在论文中提供了许多细节

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我很高兴看到他们会做什么

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或者其他人会用这个做什么

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模型的架构链接到

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纸了解更多信息

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型号在描述中我希望你

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喜欢这个短视频我刚看到这个

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当我醒来时的消息，我做不到

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除了制作这个视频之外

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在开始我的一天之前

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令人兴奋的，我下周再见

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