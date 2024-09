Deepmind vient peut-être de créer la première IA générale au monde

Trop long; Pour lire

Gato de DeepMind vient d'être publié ! Il s'agit d'un seul transformateur qui peut jouer à des jeux Atari, sous-titrer des images, discuter avec des gens, contrôler un vrai bras robotique, et plus encore ! En effet, il est formé une seule fois et utilise les mêmes poids pour accomplir toutes ces tâches. Gato est un agent multimodal, ce qui signifie qu'il peut créer des légendes pour des images ou répondre à des questions en tant que chatbot. Il comprend les mots, les images et même la physique... apprenez-en plus dans la transcription vidéo ci-dessous.