DALL·E mini 是如何工作的？

Dalle mini 很棒——你可以使用它！

我敢肯定，你在过去几天里在你的 Twitter 提要中看到过类似的图片。如果您想知道它们是什么，它们是由名为 DALL·E mini 的 AI 生成的图像。如果您从未看过这些，则需要观看此视频，因为您错过了。如果您想知道这怎么可能，那么您正在观看完美的视频，并且会在不到五分钟的时间内知道答案。

Dalle mini 是一个免费的开源 AI，它可以从文本输入中生成令人惊叹的图像。以下是它的工作原理：

观看视频

参考：

►阅读全文：https://www.louisbouchard.ai/dalle-mini/

►DALL·E mini vs. DALL·E 2：https://youtu.be/0Eu9SDd-95E

►最奇怪/最有趣的 DALL·E 迷你结果：https://youtu.be/9LHkNt2cH_w

►玩 DALL·E mini：https://huggingface.co/spaces/dalle-mini/dalle-mini

►DALL·E mini 代码：https://github.com/borisdayma/dalle-mini

►Boris Dayma 的推特：https://twitter.com/borisdayma

► Boris Dayma 等人的出色而完整的技术报告：https://wandb.ai/dalle-mini/dalle-mini/reports/DALL-E-Mini-Explained-with-Demo--Vmlldzo4NjIxODA#the-clip-神经网络模型

►Tanishq Mathew Abraham 关于 Dall-e mini 的精彩话题：

https://twitter.com/iScienceLuvr/status/1536294746041114624/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1536294746041114624%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2 com%2Fmediaembed%2Fvbqh2s%3Fresponsive%3Dtrueis_nightmode%3Dtrue

►VQGAN 解释：https://youtu.be/JfUTd8fjtX8

►My Newsletter（每周在您的电子邮件中解释的新 AI 应用程序！）：https://www.louisbouchard.ai/newsletter/

视频记录

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我敢肯定你见过这样的照片

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在过去的几个推特中

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如果你想知道他们穿什么，他们

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是由 ai 生成的图像，称为

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dali mini 如果你从未见过那些你

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需要观看此视频，因为您是

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如果您想知道这是怎么回事，请错过

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视频，并会在更少的时间内知道答案

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超过5分钟这个名字dali必须

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我已经敲响了两个钟声

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这个模型的版本由 openai 在

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过去的一年取得了令人难以置信的成果

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但这个是不同的 dalimini 是一个

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开源社区创建项目

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灵感来自第一个版本的德里

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并从那时起不断发展

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由于鲍里斯，现在令人难以置信的结果

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daima 和所有贡献者是的，这个

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意味着您可以立即使用它

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感谢拥抱的脸，链接在

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下面的描述，但给这个

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播放前几秒钟的视频

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有了它，这将是值得的，你会

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比这个ai更了解

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大理核心你身边的每一个人

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mini 和德里非常相似，所以我的

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该模型的初始视频很棒

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介绍这个它有两个主要的

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组件，因为您怀疑一种语言和

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一个图像模块首先它必须

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理解文字提示，然后

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生成图像跟随它两个非常

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不同的东西需要两个非常

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不同型号主要区别

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与德里一起在模型中

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架构和训练数据，但

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端到端的过程几乎是

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同样在这里我们有一个语言模型

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bart bart 是一个训练有素的模型

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将文本输入转换为一种语言

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在下一个模型可以理解

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训练我们提供成对的图像

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dalemini bart 的字幕采用文本

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标题并将其转换为离散的

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将被

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下一个模型，我们根据

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生成的图像之间的差异

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并将图像作为输入发送，但随后

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这是什么东西在这里产生

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我们称之为解码器的图像

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采用新的标题表示

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由 bart 生产，我们称之为

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编码并将其解码为

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在这种情况下，图像解码器是

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vqgan 一个我已经介绍过的模型

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频道所以我绝对邀请你

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如果您有兴趣，请观看视频

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简短的 vkugen 是一个伟大的架构

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做相反的事情，它学会了如何去

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这样的编码映射并生成

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当您怀疑 gpt3 和

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其他语言生成模型做一个

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非常相似的东西编码文本和

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解码新生成的映射

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变成它发回给你的新文本

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这里是一样的，但是有像素

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形成图像而不是字母

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形成一个它学习的句子

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数以百万计的编码图像对来自

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互联网所以基本上你发表

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带有标题的图像，最终成为

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在重建中相当准确

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初始图像，然后您可以提供新图像

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看起来像

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训练，但有点不同，它

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将产生一个全新但

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类似的图像，我们通常添加

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这些编码只是一点点噪音

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生成一个新的图像代表

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相同的文本提示，瞧，这就是

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dali mini 学习从

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正如我提到的，你的文字标题是

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开源，你甚至可以玩

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多亏了拥抱的脸

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当然这只是一个简单的

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概述，我省略了一些重要的

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如果您想了解更多信息，请执行以下步骤

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我链接的模型的详细信息很好

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下面描述中的资源我

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最近还发布了两个短视频

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展示了一些有趣的结果以及

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与每日 2 的比较结果

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同样的文字提示很酷

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看到我希望你喜欢这个视频

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如果是这样，请花几秒钟

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在评论中告诉我并留下

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就像我不会在下周见到你，而是在

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两周后又一篇了不起的论文

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