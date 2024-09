Comment fonctionne DALL · E mini ?

Trop long; Pour lire

Dalle mini est une IA gratuite et open source qui produit des images étonnantes à partir de saisies de texte. L'IA s'appelle DALL·E mini et peut être utilisée pour tester vos connaissances sur la capacité de Dall-e mini à générer des images. Dalle Mini est une IA open source qui peut être jouée avec un simple outil simple appelé DALimini. DALIMini est un projet créé par la communauté openai l'année dernière et n'a cessé d'évoluer depuis lors avec des résultats incroyables.