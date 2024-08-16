Confiction Labs 推出新的 NFT 许可列表验证系统“曝光证明”

新加坡，2024 年 8 月 15 日/GamingWire/-- 合作型 roguelite 射击游戏 Riftstorm 的开发商 Confiction Labs 已实施其游戏内传说集成 NFT 允许列表验证流程（称为“曝光证明”），以对抗 web3 游戏中日益增多的机器人攻击事件。





这一过程是为了验证和奖励那些想要沉浸在游戏体验中的真实用户。要进入允许名单，用户必须向游戏的秘密组织 Mythic Protocol 申请安全许可，并提供过去成就的证据。





曝光证明是一种深度分析系统，可确定最适合推进游戏故事情节的社区成员。当申请人通过验证过程时，得分最高的人将获得即将推出的 NFT 系列 XPSR-24 的铸币权，该系列集成到 Confiction Labs 的 FICT ONE：Occultical 宇宙中。





NFT 持有者将代表人类最熟练的个人，他们被召集成为 XPSR-24 的一部分，这是一项限制性计划，旨在对抗被称为神话的宇宙和神秘生物。提高通关等级意味着展示影响力、职业、游戏成就、链上价值和创造力。





Confiction Labs 首席执行官 Arief Widhiyasa 表示：“曝光证明不仅是一种防范机器人的措施，也是让社区沉浸在 Occultical 宇宙叙事中的一种方式。这样的系统确保了充满热情和奉献精神的社区成员能够帮助我们塑造 IP 的发展。我们希望通过经过验证的成就与真正的观众一起打造 Occultical，尊重协作娱乐的核心真实性和创造力。”





在 web3 游戏中，机器人问题越来越严重，原本应该给真正社区成员的奖励被转移到非人类账户中。web3 营销平台 Cookie3 的一项研究表明 70% 的空投经常被转入机器人账户 而机器人防御服务提供商 Jigger 则表示 40% 的 web3 用户 ，包括参与 NFT 允许列表和 web3 游戏的账户，已被识别为机器人。随着区块链游戏市值的稳步增长，如果不采取措施阻止这些账户参与，机器人的活动预计会增加。





借助暴露证明，申请人将通过第三方 API、LLM、数据查询和用户数据提交进行全面的验证流程，以确保参与者是真正想要加入 FICT ONE 社区的人类。此举旨在通过施加更严格的要求来防止机器人入侵许可名单。





创建曝光证明是为了为 Confiction Labs 的合作娱乐愿景奠定基础。玩家将能够通过提交用户生成的内容（如写作、艺术和音乐）为游戏世界做出贡献，这些内容可以成为 IP 传说的典范或未来游戏更新的一部分。玩家的行为也会在游戏内活动期间被记录下来，玩家群体的结果会影响故事的发展。





XPSR-24 系列中的 NFT 还可以通过任务升级并随时间推移而进化。XPSR-24 持有者将能够集体参与任务，更高级别 NFT 的拥有者将来可能有资格获得更多奖励。XPSR-24 申请流程已进入第三周，感兴趣的各方可以通过 Confiction Labs 门户网站 (https://one.confiction.com/portal) 加入。





在第一周，Confiction Labs 推出了“人类证明”和“网络证明”，前者通过社交账户链接验证申请人的身份，后者衡量申请人通过推荐帮助建立 Occultical 社区的能力。这些申请的第一阶段也植根于 Riftstorm 的传说，XPSR-24 成员必须证明自己的人类身份并建立全球联系以支持他们的使命。

关于XPSR-24

XPSR-24 ( https://xpsr.confiction.com )是 FICT ONE：Occultical 宇宙的首要收藏。它授予对我们生态系统的独家访问权限，解锁一个充满无与伦比的机遇和冒险的世界。它具有 NFT 的创新功能，例如探索、升级和进化 NFT。XPSR-24 的初始持有者是通过全面的申请流程选出的，该流程衡量了个人为 Confiction Labs 的协作娱乐愿景做出贡献的能力的不同方面。

关于 CONFICTION LABS

Confiction Labs 前身为 Mythic Protocol，是一家软件和娱乐公司，率先采用协作娱乐吸引用户参与沉浸式数字体验的创作过程。Confiction Labs 拥有 120 多名游戏老手，他们背景各异，曾参与《万智牌》、《游戏王》、《漫威：终极联盟》、《妖精的尾巴》和《符文大地传说》等世界级游戏的制作。





Confiction Labs 的第一款游戏 Riftstorm 是一款多人合作掠夺射击动作角色扮演游戏，带有 roguelite 元素，背景设定在神秘世界。Riftstorm 已完成两次游戏测试，最近一次在 Steam 上达到了最高的预 alpha 参与度，超过 21,000 名玩家，并成为流媒体播放量最多的 web3 游戏，当周观看时长为 326,000 小时。下一次游戏测试计划于 2024 年第四季度进行，并于 2025 年正式发布。

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