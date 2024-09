Confiction Labs führt Proof Of Exposure ein, ein neues NFT-Allowlist-Verifizierungssystem

SINGAPUR, Singapur, 15. August 2024/GamingWire/--Confiction Labs, ein Entwickler des kooperativen Roguelite-Shooter-Spiels Riftstorm, hat seinen in die Spielgeschichte integrierten NFT-Allowlist-Verifizierungsprozess namens Proof of Exposure implementiert, um den zunehmenden Fällen von Botting im Web3-Gaming entgegenzuwirken.





Der Prozess ist Teil der Bemühungen, echte Benutzer zu verifizieren und zu belohnen, die in das Spielerlebnis eintauchen möchten. Um auf die Whitelist zuzugreifen, müssen Benutzer bei der geheimen Organisation des Spiels, bekannt als Mythic Protocol, eine Sicherheitsüberprüfung beantragen, indem sie Beweise für ihre bisherigen Erfolge vorlegen.





Proof of Exposure ist ein umfassendes Profiling-System, das die am besten geeigneten Community-Mitglieder ermittelt, um die Handlung des Spiels voranzutreiben. Während die Bewerber den Verifizierungsprozess durchlaufen, erhalten diejenigen mit der höchsten Punktzahl Zugriff auf die Münze der kommenden NFT-Sammlung XPSR-24, die in das FICT ONE: Occultical-Universum von Confiction Labs integriert ist.





NFT-Inhaber repräsentieren die fähigsten Individuen der Menschheit, die dazu berufen sind, Teil von XPSR-24 zu werden, einem eingeschränkten Programm, das kosmische und unheimliche Kreaturen, sogenannte Mythen, bekämpft. Die Erhöhung der Freigabestufen bedeutet, Einfluss, Berufung, Gaming-Erfolge, Onchain-Wert und Kreativität nachzuweisen.





„Proof of Exposure ist nicht nur ein Schutz vor Bots, sondern auch eine Möglichkeit für die Community, in die Erzählung des Occultical-Universums einzutauchen“, sagte Arief Widhiyasa, CEO von Confiction Labs. „Ein System wie dieses stellt sicher, dass leidenschaftliche und engagierte Community-Mitglieder diejenigen sind, die unsere IPs in Zukunft mitgestalten. Wir möchten Occultical gemeinsam mit echten Zuschauern durch verifizierte Erfolge aufbauen und dabei die Authentizität und Kreativität würdigen, die für Collaborative Entertainment von zentraler Bedeutung sind.“





Bots sind bei Web3-Spielen zunehmend problematisch geworden, da Belohnungen, die für echte Community-Mitglieder gedacht waren, auf nicht-menschliche Konten umgeleitet werden. Eine Studie der Web3-Marketingplattform Cookie3 zeigt, dass 70 % der Airdrops werden häufig an Bot-Konten weitergegeben , während der Bot-Präventionsdienstleister Jigger angibt, dass 40 % der Web3-Benutzer , darunter auch solche, die sich an NFT-Allowlists und Web3-Spielen beteiligen, wurden als Bots identifiziert. Da die Marktkapitalisierung für Blockchain-Spiele stetig steigt, ist zu erwarten, dass die Aktivität von Bots zunimmt, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, um die Teilnahme dieser Konten zu verhindern.





Mit Proof of Exposure durchlaufen die Bewerber einen umfassenden Verifizierungsprozess mithilfe von APIs, LLMs, Datenabfragen und Benutzerdatenübermittlungen von Drittanbietern, um sicherzustellen, dass es sich um echte menschliche Teilnehmer handelt, die Teil der FICT ONE-Community sein möchten. Dies soll verhindern, dass Bots in die Whitelist eindringen, indem strengere Anforderungen gestellt werden.





Proof of Exposure wurde entwickelt, um die Grundlage für die Vision von Confiction Labs im Bereich Collaborative Entertainment zu schaffen. Spieler können zur Spielwelt beitragen, indem sie benutzergenerierte Inhalte wie Texte, Bilder und Musik einreichen, die zum Kanon der Geschichte eines IP oder Teil eines zukünftigen Spielupdates werden können. Spieleraktionen werden auch während In-Game-Ereignissen aufgezeichnet, wobei die Ergebnisse der Spielerbasis den Fortgang der Geschichte beeinflussen.





NFTs in der XPSR-24-Sammlung können im Laufe der Zeit durch Quests auch aufsteigen und sich weiterentwickeln. XPSR-24-Inhaber können gemeinsam an Quests teilnehmen, und Besitzer von NFTs auf höherem Level können in Zukunft möglicherweise Anspruch auf weitere Belohnungen haben. Der XPSR-24-Bewerbungsprozess läuft in der dritten Woche, und Interessenten können über das Confiction Labs Portal (https://one.confiction.com/portal) teilnehmen.





In der ersten Woche führte Confiction Labs Proof of Humanity ein, das Bewerber durch die Verknüpfung mit sozialen Konten verifiziert, und Proof of Network, das ihre Fähigkeit misst, durch Empfehlungen beim Aufbau von Communities rund um Occultical zu helfen. Diese ersten Bewerbungsphasen basieren ebenfalls auf der Überlieferung von Riftstorm, wo XPSR-24-Mitglieder ihre Menschlichkeit beweisen und globale Verbindungen herstellen müssen, um ihre Mission zu unterstützen.

ÜBER XPSR-24

XPSR-24 ( https://xpsr.confiction.com ) ist die erste Sammlung für das FICT ONE: Occultical-Universum. Sie gewährt exklusiven Zugang zu unserem Ökosystem und eröffnet eine Welt beispielloser Möglichkeiten und Abenteuer. Sie bietet innovative Funktionen für NFTs wie Quests, Leveln und sich entwickelnde NFTs. Die ersten Inhaber von XPSR-24 wurden in einem umfassenden Bewerbungsverfahren ausgewählt, bei dem verschiedene Aspekte der Fähigkeit einer Person bewertet wurden, zur Vision von Confiction Labs von kollaborativer Unterhaltung beizutragen.

ÜBER CONFICTION LABS

Confiction Labs, früher bekannt als Mythic Protocol, ist ein Software- und Unterhaltungsunternehmen, das Pionierarbeit im Bereich Collaborative Entertainment leistet, um Benutzer in den Erstellungsprozess immersiver digitaler Erlebnisse einzubeziehen. Confiction Labs beschäftigt über 120 Gaming-Veteranen mit unterschiedlichem Hintergrund, die an Weltklassetiteln wie Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Marvel: Ultimate Alliance, Fairy Tail und Legends of Runeterra gearbeitet haben.





Das erste Spiel von Confiction Labs, Riftstorm, ist ein Multiplayer-Koop-Looter-Shooter-Action-RPG mit Roguelite-Elementen, das im Occultical-Universum spielt. Riftstorm hat zwei Playtests abgeschlossen, wobei der letzte mit über 21.000 Spielern die höchste Pre-Alpha-Interaktion auf Steam erreichte und mit 326.000 Stunden Wiedergabezeit in dieser Woche den Spitzenplatz für die am häufigsten gestreamten Web3-Spiele erreichte. Der nächste Playtest ist für dieses vierte Quartal 2024 geplant, vor einer Markteinführung im Jahr 2025.

Kontakt

Pressekontakt

April Cuneta

Emfarsis

[email protected]

Diese Geschichte wurde von Gamingwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier .