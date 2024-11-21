Coinshift 推出 csUSDL，宣布建立战略合作伙伴关系

**阿联酋阿布扎比，2024 年 11 月 21 日/Chainwire/--**Coinshift 是链上资金管理领域的知名公司，现已推出 csUSDL：一种流动性借贷代币 (LLT)，旨在为个人和机构投资者优化奖励机会、安全性和透明度。此公告是在新 Coinshift Business 发布之后发布的，该业务整合了为 DAO 和链上业务免费提供的支付和会计服务。





这款创新型金融产品是 Coinshift 的首款产品，由 Paxos International 发行的下一代 RWA 支持的稳定币 USDL 提供支持。USDL 以将收益直接传递给用户而著称，其独特功能包括 ADGM 的 FSRA 监管、每月审计报告支持的透明度以及持有的美国国库券和现金等价物储备。csUSDL 以 Paxos 在 PayPal 稳定币 PYUSD 等著名 RWA 项目中磨练的专业知识为基础，通过连接到 DeFi 借贷协议为用户提供额外的潜在回报。





Coinshift 的新 LLT 建立在 Morpho 上，Morpho 是新兴类别的领导者，其非托管协议使 csUSDL 能够从无需中介的贷款收益和有竞争力的借贷利率中获益。Morpho 核心产品的存款超过 20 亿美元的加密资产。

作为强大的战略合作伙伴网络的一部分，csUSDL 金库由 Steakhouse Financial 管理。稳定币专家与领先的链上公司和 DAO（如 Lido 和 Arbitrum）以及 MakerDAO 合作，为代币持有者提供有关 USDS 20 亿美元国库计划管理的建议。





Coinshift 创始人兼首席执行官 Tarun Gupta 表示：“任何个人或组织都不应该在奖励率或监管合规性等稳定币功能之间做出妥协。借助 csUSDL，我们找到了一种充分利用区块链生态系统所有潜力的方法：安全性、透明度、自我托管和互操作性。用户不再需要在流动性和收益之间做出选择。”





csUSDL 与更广泛的 DeFi 生态系统无缝集成。用户有机会获得来自 Coinshift、Morpho 和其他合作伙伴的代币激励。未来计划包括让用户通过特定 DeFi 平台上的策略来提高潜在收益。





新的 LLT 可通过 Coinshift 平台访问，这体现了该公司对卓越用户体验和周到设计的持续承诺。“这是一个安全、流动借贷的新时代，”Gupta 说道。





根据 Coinshift 的预测，csUSDL 持有者可能会获得高达 10% 的年收益率。该公司表示，在代币奖励、DeFi 和合作伙伴计划的推动下，潜在的 APY 可能会远远超过这个数字，这与个人用户的参与度和风险状况相称。

Coinshift 的使命是将 RWA 的价值引入 DeFi，以推动用户可持续的长期增长。





“我们设想 csUSDL 也将成为企业和 DAO 财务战略的重要组成部分，”该首席执行官补充道。





用户可以在以下位置发现 csUSDL coinshift.global

关于Coinshift

自 2021 年起， 硬币移位 管理着 10 亿美元的 Safe 账户，并帮助组织实现了 10 亿美元的支付。作为链上资金管理领域的领军企业，Coinshift 的业务平台被 300 多家组织使用，包括 Aave、Starknet、Gitcoin、UMA 和 Zapper。借助 csUSDL，Coinshift 将其 DeFi 和 RWA 愿景和专业知识带给个人和机构，使所有用户都能控制自己的资本，并最大化他们的潜在收益。Coinshift 得到了 Tiger Global、Sequoia、ConsenSys 和 Polygon 的投资支持。

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业务主管

汤姆·阿尔布雷希特

硬币移位

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