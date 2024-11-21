Coinshift запускает csUSDL и объявляет о стратегическом партнерстве

**АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 21 ноября 2024 г./Chainwire/--**Coinshift, известное имя в управлении казначейством на блокчейне, запустила csUSDL: ликвидный кредитный токен (LLT), разработанный для оптимизации возможностей вознаграждения, безопасности и прозрачности как для индивидуальных, так и для институциональных инвесторов. Анонс последовал за выпуском нового Coinshift Business, который объединяет платежные и бухгалтерские услуги, предлагаемые бесплатно для DAO и предприятий на блокчейне.





Инновационный казначейский продукт — первый продукт Coinshift — подкреплен USDL, стейблкоином следующего поколения с поддержкой RWA, выпущенным Paxos International. Известный тем, что напрямую передает доход пользователям, USDL обладает уникальными особенностями, включая регулирование FSRA в ADGM, прозрачность, поддерживаемую ежемесячными проверенными отчетами, и резервы, хранящиеся в казначейских векселях США и эквивалентах наличности. csUSDL опирается на опыт Paxos, отточенный в известных проектах RWA, таких как стейблкоин PayPal PYUSD, чтобы предложить пользователям дополнительные потенциальные вознаграждения за счет подключения к протоколам заимствования и кредитования DeFi.





Новый LLT от Coinshift создан на основе Morpho, нового лидера категории, чей некастодиальный протокол позволяет csUSDL извлекать выгоду из доходности кредитования и конкурентоспособных ставок заимствования без посредников. Депозиты по основному продукту Morpho превышают 2 миллиарда долларов в криптоактивах.

В дополнение к сильной сети стратегических партнеров, хранилища csUSDL курируются Steakhouse Financial. Специалисты по стейблкоинам работают с ведущими компаниями на блокчейне и DAO, такими как Lido и Arbitrum, а также с MakerDAO, где они консультируют держателей токенов по управлению программой казначейских облигаций USDS на 2 миллиарда долларов.





«Ни одно лицо или организация не должны идти на компромисс между такими функциями стейблкоина, как ставки вознаграждения или соответствие нормативным требованиям», — говорит основатель и генеральный директор Coinshift Тарун Гупта. «С csUSDL мы нашли способ использовать весь потенциал экосистемы блокчейна: безопасность, прозрачность, самостоятельное хранение и совместимость. Пользователям больше не нужно выбирать между ликвидностью и доходностью».





csUSDL бесшовно интегрирован с более широкой экосистемой DeFi. Пользователи имеют возможность получить доступ к поощрительным токенам от Coinshift, Morpho и других партнеров. В планах на будущее — дать пользователям возможность увеличить свой потенциальный доход с помощью стратегий на избранных платформах DeFi.





Новый LLT доступен через платформу Coinshift, что отражает постоянную приверженность компании превосходному пользовательскому опыту и продуманному дизайну. «Это новая эра безопасного, ликвидного кредитования», — говорит Гупта.





По прогнозам Coinshift, держатели csUSDL могут увидеть годовую доходность до 10%. По словам компании, благодаря вознаграждениям за токены, а также программам DeFi и партнерским программам потенциальный APY может значительно превысить это число, соразмерно вовлеченности и профилю риска отдельного пользователя.

Заявленная миссия Coinshift — привнести ценность RWA в DeFi, чтобы обеспечить устойчивый и долгосрочный рост для пользователей.





«Мы предполагаем, что csUSDL станет важным компонентом казначейских стратегий для предприятий и DAO», — добавляет генеральный директор.





Пользователи могут найти csUSDL по адресу coinshift.глобальный

О Coinshift

С 2021 года Монетный обмен управляет $1 млрд на счетах Safe и помог организациям обеспечить $1 млрд платежей. Бизнес-платформа Coinshift, признанный лидер в управлении казначейством на блокчейне, используется более чем 300 организациями, включая Aave, Starknet, Gitcoin, UMA и Zapper. С помощью csUSDL Coinshift предлагает свое видение и экспертизу DeFi и RWA как частным лицам, так и учреждениям, предоставляя всем пользователям возможность контролировать свой капитал и максимизировать свой потенциальный доход. Coinshift поддерживается инвестициями Tiger Global, Sequoia, ConsenSys и Polygon.

Контакт

Руководитель бизнеса

Том Альбрехт

Монетный обмен

том@multisafe.finance

Эта история была распространена как релиз Chainwire в рамках программы HackerNoon's Business Blogging Program. Узнайте больше о программе здесь



