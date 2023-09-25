CoinGecko 和 Dypius 携手打造 Dypians 世界的创新





Dypius 的 World of Dypians (WoD)是 Dypius 快速发展的虚拟世界，它打开了加密空间的大门，让许多加密领域的大牌如 Avalanche、Chainlink、Conflux、Network、Coin98、KuCoin 和 Gate.io 等，在其市中心地区建设。最新加入的主要品牌是 币壁虎 - 全球最大的独立加密货币数据聚合商。





Dypius 和 CoinGecko 之间的合作是 Dypians 世界发展中的一个重要里程碑，也是今年最大的合作之一。 CoinGecko 现在在 WoD 市中心拥有一个专用空间，它将在那里构建创新、吸引 WoD 用户并允许他们与人工智能驱动的 NPC 互动并参加活动。此外，它还将举办一场专门活动，向玩家分发BNB奖励。





以下是迄今为止我们对此次合作的了解！

CoinGecko 将如何丰富 Dypians Metaverse 的世界

CoinGecko 的加入证明，World of Dypians 现在为加密货币领域的所有项目和企业提供了在虚拟宇宙中开展参与和教育活动的绝佳机会。这样，他们就可以共同塑造明天的虚拟世界。

World of Dypians 的市中心区域必将成为虚拟宇宙的中心，用户可以在这里与加密货币领域的所有知名人士进行互动。 CoinGecko 在那里拥有自己的互动空间，通过尖端的虚拟产品提供独特的沉浸式体验。





CoinGecko 区域还充当教育中心，使玩家能够了解有关巨型加密数据聚合器的更多信息。在这里，用户可以发现有关 CoinGecko 的最新新闻和更新或访问其产品和服务。此外，他们还可以享受实时数据源，提供加密货币市场的最新动态。





World of Dypians 提供 9,000 个免费的 CoinGecko Beta Pass NFT可供争夺，让持有者可以进入 CoinGecko 区域。





立即加入 CoinGecko 特别活动

CoinGecko-Dypius 合作伙伴关系引发的最令人兴奋的举措之一是 CoinGecko 特别活动。





这项限时的游戏内活动为用户提供了参与独特活动的机会。更重要的是，它有一个 10,000 美元的专门奖励池，让玩家可以每天赢取 BNB 奖励。





CoinGecko 专属活动将于 9 月 25 日至 12 月 24 日举行，越早参加，赚取 BNB 美元并享受多项福利的机会就越大。您可以申请这个机会 这里 或者通过电子邮件直接与 Dypius 联系。





该活动展示了 Dypians 世界的全部内容 - 参与、娱乐、教育、奖励，并将加密货币领域的大腕带入同一领域。





您可以通过以下链接了解有关 World of Dypians 和 DYPIUS 的更多信息： 迪皮安人的世界 | 迪皮斯网站 | 推特 | 电报 | 不和谐





这个故事是由 Crypto Adventure 在 HackerNoon 的品牌作者计划下发布的。在此处了解有关该计划的更多信息：https: //business.hackernoon.com/brand-as-author



