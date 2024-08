CoinGecko e Dypius fazem parceria para construir inovação no mundo dos Dypians

World of Dypians (WoD) , o metaverso de rápido crescimento de Dypius, abriu os portões para o espaço criptográfico, permitindo que muitos grandes nomes da criptografia, como Avalanche, Chainlink, Conflux, Network, Coin98, KuCoin e Gate.io, para construir em seu centro da cidade. A última grande marca a aderir é CoinGecko - o maior agregador independente de dados de criptomoedas do mundo.





A parceria entre Dypius e CoinGecko é um marco significativo no desenvolvimento do World of Dypians e uma das maiores colaborações do ano. A CoinGecko agora tem um espaço dedicado no centro da cidade do WoD, onde irá construir inovação, envolvendo os usuários do WoD e permitindo-lhes interagir com NPCs alimentados por IA e participar de eventos. Além disso, terá um próximo evento dedicado à distribuição de recompensas de $ BNB aos jogadores.





Aqui está o que sabemos até agora sobre esta parceria!

Como o CoinGecko enriquecerá o mundo do metaverso Dypians

A integração do CoinGecko prova que o World of Dypians está agora oferecendo a todos os projetos e negócios no espaço criptográfico uma oportunidade de ouro para construir engajamento e atividades educacionais no metaverso. Dessa forma, eles poderão moldar coletivamente o mundo virtual de amanhã.

O centro da cidade de World of Dypians está fadado a se tornar o epicentro do metaverso, onde os usuários podem interagir com todos os nomes proeminentes da criptografia. A CoinGecko possui lá seu próprio espaço interativo, oferecendo uma experiência única e envolvente por meio de produtos virtuais de última geração.





A área CoinGecko também serve como um centro educacional, permitindo aos jogadores aprender mais sobre o gigante agregador de dados criptográficos. Aqui, os usuários podem descobrir as últimas notícias e atualizações sobre o CoinGecko ou acessar suas ofertas e produtos. Além disso, eles podem desfrutar de um feed de dados ao vivo que fornece os movimentos mais recentes no mercado de criptografia.





World of Dypians oferece 9.000 NFTs CoinGecko Beta Pass gratuitos para dar aos titulares acesso à área CoinGecko.





Participe AGORA do Evento Especial CoinGecko

Uma das iniciativas mais interessantes decorrentes da parceria CoinGecko-Dypius é o Evento Especial CoinGecko.





Este evento no jogo por tempo limitado oferece aos usuários a oportunidade de se envolver e participar de atividades exclusivas. Mais importante ainda, tem um conjunto de recompensas dedicado de US$ 10.000, permitindo aos jogadores ganhar recompensas diárias de US$ BNB.





O evento dedicado ao CoinGecko acontecerá de 25 de setembro a 24 de dezembro, e quanto mais cedo você participar, mais chances terá de ganhar $ BNB e desfrutar de vários benefícios. Você pode se candidatar a esta oportunidade aqui ou entrando em contato diretamente com Dypius por e-mail.





Este evento mostra o que é o World of Dypians - engajamento, entretenimento, educação, recompensas e trazer os maiores nomes da criptografia para o mesmo espaço.





