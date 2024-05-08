ChainGPT Pad 推出 Engines Of Fury，为主流玩家增强 Web3 游戏体验

美国特拉华州多佛，2024 年 5 月 8 日 — ChainGPT 是一家由人工智能驱动的 Web3 基础设施，提供多样化的工具和服务，将独家推出其最新启动板项目的 IDO， 愤怒的引擎 ：一款专为 Web3 设计的免费自上而下的射击游戏。由来自 AAA 游戏、暴雪、动视、育碧和 Unity 的人才开发，其自上而下的特性使其成为 Web3 免费射击游戏领域的首创。Engines of Fury 的 IDO 将于 5 月 8 日发布，它利用 ChainGPT Pad 的加速计划，使游戏能够完善其产品系统、行动计划和路线图，同时获得专家营销和促销支持。





作为面向各类 Web3 项目的顶级去中心化融资和孵化平台， ChainGPT Pad 已被公认为 2023 年最受欢迎的发射台 。孵化计划旨在促进ChainGPT根据其颠覆性潜力精心挑选的新兴创业公司，将其创意转化为可行的商业解决方案。该计划广泛协助产品开发、智能合约实施和用户参与。





通过专家指导和与众多有影响力的合作伙伴和投资者建立联系，ChainGPT Pad 的孵化为 Web3 初创公司提供了应对不可避免的挑战和蓬勃发展的工具。《愤怒引擎》让玩家沉浸在一个被流星上的致突变病毒摧毁的反乌托邦世界中。玩家在危险的宇宙中探索 — 搜寻资源、增强藏身处、升级装备，同时通过单人和合作模式磨练自己的能力。





游戏拥有由原生 $FURY 代币驱动的强劲游戏内经济，强调生存、工艺和社区的旅程。Engines of Fury 的目标是创建一款游戏，让主流玩家了解区块链的独特优势，而不会将 Web3 元素强加到游戏的核心方面。Engines of Fury 的加密元素是额外奖励而非必需品，让所有玩家都可以轻松进入游戏。该游戏包含经典游戏元素，并为非加密原生玩家提供简单的入门流程，其特点包括：





NFT 挖矿和交易：玩家探索资源并锻造独特的 NFTS 来增强角色的能力和外观。玩家可以在 Engines of Fury 市场和其他兼容平台上自由交易这些 NFT。

边玩边赚机制：玩家可以赚取游戏中的虚拟货币，这些虚拟货币可能可以转换为现实世界的收入。赚取的加密资产和 NFT 仍完全归玩家所有。

基于技能的奖励：顶级玩家根据排行榜排名、成就和游戏内活动获得 $FURY 代币。

理事会板条箱：在“愤怒引擎” NFT 预售活动期间，将提供特殊的、数量有限的 NFT。

跨游戏互操作性：《狂怒引擎》与激动人心的项目合作，实现资产互操作性，扩大游戏玩法可能性和社区参与度。





凭借热烈的反响，《愤怒引擎》的私人 Alpha 测试吸引了超过 80,000 份申请，延长了游戏的原始测试期限。私人 Alpha 测试后的热情凸显了对高质量 Web3 游戏体验的需求。

愤怒引擎 IDO 信息：





代币价格：$.20

IDO日期：5月13日

代币代码：$FURY

分配规模：250,00

最大供应量：120,000,000

网络：币安智能链

IMC（不含流动性）：416,667 美元

IMC（有流动性）：1,376,667 美元

TGE 流通供应量：6,883,333

TGE 的完全稀释估值：2400 万美元

归属时间表：15% TGE，2 个月悬崖，12 个月线性归属



ChainGPT 首席执行官兼创始人 Ilan Rakhmanov 表示：“很高兴与 Engines of Fury 合作，他们巧妙地将基于区块链的资产与高质量且引人入胜的游戏体验融合在一起。”





“《狂怒引擎》体现了独特而包容的游戏体验，引起了全球观众的共鸣。他们的 IDO 为社区提供了一个激动人心的机会，可以支持开创性的项目，为全球超过 33 亿玩家重塑游戏格局。”





Engines of Fury 联合创始人兼首席执行官 Saulius Aleksa 表示：“在 ChainGPT 的帮助下，我们制作了一款游戏，它是游戏玩家和开发者如何合作打造与传统游戏结构相媲美的沉浸式体验的典范。我们非常感谢与 ChainGPT 才华横溢的团队合作，他们的专业知识和宝贵指导在我们整个游戏开发过程中发挥了重要作用。”

关于ChainGPT：

ChainGPT 是领先的人工智能加密、区块链和 Web3 基础设施提供商。从下一代 IDO 启动板和孵化器到自动化智能合约生成和审计，再到先进的 Web3 AI 聊天机器人、人工智能新闻聚合、人工智能训练助手、跨链交换和 NFT 生成器，ChainGPT 是一套先进的端到端人工智能 Web3 基础设施解决方案。





通过将大型语言模型 (LLM) 与区块链相结合，该公司为所有用户构建了先进、易用且用户友好的工具。ChainGPT 进一步巩固了其在技术创新前沿的地位，建立了战略合作伙伴关系，并获得了 Google、Nvidia、BNBChain 和 Chainlink 等知名技术领导者的认可。ChainGPT 旨在推动区块链领域人工智能的使用。有关更多信息，请访问： <https://www.chaingpt.org/](https://www.chaingpt.org/)

关于 Engine Fury：

Engine of Fury 是一款在线生存游戏，由来自顶级 Web3 项目、AAA 游戏、暴雪、动视、育碧和 Unity 的才华横溢的团队打造，并得到 Animoca Brands、Metavest Capital、Maven Capital 和 Double Peek Group 等行业领导者的支持，让玩家沉浸在世界末日后的世界中。





该游戏是一款免费的自上而下的射击游戏，结合了玩家对战 (PVP) 和玩家对战环境 (PVE) 游戏的刺激。《愤怒引擎》将非同质化代币 (NFT) 融入到游戏玩法中，让玩家拥有可在游戏内使用的独特数字资产。这些 NFT 包括玩家可以在战斗中使用的独特武器、盔甲和冠军。游戏的通货紧缩代币 $FURY 用于各种游戏内活动，包括参加竞技场和锻造新的 NFT。如需了解更多信息，请访问： <https://www.eof.gg/](https://www.eof.gg/)

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