ChainGPT Pad bringt Engines Of Fury auf den Markt und verbessert das Web3-Gaming-Erlebnis für Mainstream-Spieler

DOVER, DE, USA, 8. Mai 2024 – ChainGPT, die KI-gestützte Web3-Infrastruktur, die eine vielfältige Palette an Tools und Diensten bietet, wird exklusiv das IDO seines neuesten Launchpad-Projekts starten. Motoren der Wut : ein Free-to-play-Top-Down-Extraktions-Shooter, der für Web3 entwickelt wurde. Entwickelt von Talenten aus AAA-Titeln, Blizzard, Activision, Ubisoft und Unity, ist es aufgrund seiner Top-Down-Charakteristik ein Novum im Free-to-play-Shooter-Bereich von Web3. Engines of Furys IDO, das am 8. Mai erscheinen soll, nutzt das Beschleunigungsprogramm von ChainGPT Pad, wodurch das Spiel seine Produktsysteme, Aktionspläne und Roadmaps perfektionieren kann und gleichzeitig professionelle Marketing- und Werbeunterstützung erhält.





Als führende dezentrale Fundraising- und Inkubationsplattform für Web3-Projekte aller Art bietet die ChainGPT-Pad wurde anerkannt als beliebteste Startrampe des Jahres 2023 . Das Inkubationsprogramm fördert aufstrebende Startups, die von ChainGPT aufgrund ihres disruptiven Potenzials strategisch ausgewählt werden, und verwandelt ihre Ideen in tragfähige Geschäftslösungen. Das Programm unterstützt umfassend bei der Produktentwicklung, der Implementierung intelligenter Verträge und der Einbindung der Benutzer.





Durch fachkundige Betreuung und Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk einflussreicher Partner und Investoren bietet die Inkubation von ChainGPT Pad Web3-Startups die Werkzeuge, um unvermeidliche Herausforderungen zu meistern und erfolgreich zu sein. Engines of Fury versetzt Spieler in eine dystopische Welt, die von einem mutagenen Virus eines Meteoriten verwüstet wurde. Spieler navigieren durch ein gefährliches Universum – suchen nach Ressourcen, verbessern Verstecke und rüsten ihre Ausrüstung auf, während sie ihre Fähigkeiten im Einzelspieler- und Kooperationsmodus verfeinern.





Mit einer robusten In-Game-Wirtschaft, die von seinem nativen $FURY-Token angetrieben wird, betont das Spiel eine Reise des Überlebens, der Handwerkskunst und der Gemeinschaft. Das Ziel von Engines of Fury ist es, ein Spiel zu entwickeln, das Mainstream-Spielern die deutlichen Vorteile der Blockchain näherbringt, ohne Web3-Elemente in Kernaspekte des Spiels zu zwingen. Die Krypto-Aspekte von Engines of Fury machen es allen Spielern einfach, in das Spiel einzusteigen, und dienen als Bonus, nicht als Muss. Das Spiel enthält klassische Spielelemente mit einem einfachen Onboarding-Prozess für Nicht-Krypto-Natives, mit Funktionen wie:





NFT-Mining und -Handel: Spieler entdecken Ressourcen und schmieden einzigartige NFTS, um die Fähigkeiten und das Aussehen ihres Charakters zu verbessern. Spieler können diese NFTs frei auf dem Engines of Fury-Marktplatz und anderen kompatiblen Plattformen handeln.

Play-and-Earn-Mechanismus: Spieler können im Spiel virtuelle Währung verdienen, die möglicherweise in reales Einkommen umgewandelt werden kann. Verdiente Krypto-Assets und NFTs bleiben vollständig im Besitz des Spielers.

Fähigkeitsbasierte Belohnungen: Top-Spieler verdienen $FURY-Token basierend auf Bestenlisten-Platzierungen, Erfolgen und Aktivitäten im Spiel.

Council Crates: Während des Engine of Fury NFT-Vorverkaufsevents werden spezielle NFTs in begrenzter Menge verfügbar sein.

Interoperabilität zwischen Spielen: Engines of Fury arbeitet mit spannenden Projekten zusammen, um die Interoperabilität von Assets zu ermöglichen und so die Gameplay-Möglichkeiten und das Engagement der Community zu steigern.





Mit einer überwältigenden Resonanz konnte Engines of Fury über 80.000 Bewerbungen für seinen privaten Alphatest verzeichnen, wodurch die ursprüngliche Frist für den Spieltest des Spiels verlängert wurde. Die Begeisterung nach dem privaten Alphatest unterstreicht die Nachfrage nach hochwertigen Web3-Spielerlebnissen.

Engines of Fury IDO-Informationen:





Token-Preis: 0,20 $

IDO-Datum: 13. Mai

Token-Ticker: $FURY

Kontingentgröße: 250,00

Maximales Angebot: 120.000.000

Netzwerk: Binance Smart Chain

IMC (ohne Liquidität): 416.667 USD

IMC (mit Liquidität): 1.376.667 USD

Umlaufmenge bei TGE: 6.883.333

Vollständig verwässerte Bewertung bei TGE: 24 Millionen US-Dollar

Vesting-Zeitplan: 15 Prozent TGE, 2-monatige Sperrfrist, 12 Monate lineares Vesting



„Die Zusammenarbeit mit Engines of Fury war eine Freude. Sie verbinden Blockchain-basierte Assets auf brillante Weise mit einem hochwertigen und fesselnden Spielerlebnis“, sagt Ilan Rakhmanov, CEO und Gründer von ChainGPT.





„Engines of Fury steht beispielhaft für einzigartige und integrative Gaming-Erlebnisse, die bei einem weltweiten Publikum Anklang finden. Ihr IDO war für die Community eine spannende Gelegenheit, bahnbrechende Projekte zu unterstützen, die die Gaming-Landschaft für mehr als 3,3 Milliarden Spieler weltweit neu gestalten.“





„Mit der Hilfe von ChainGPT haben wir ein Spiel entwickelt, das ein Paradebeispiel dafür ist, wie Spieler und Entwickler zusammenarbeiten können, um immersive Erlebnisse zu schaffen, die mit traditionellen Spielstrukturen mithalten können“, sagt Saulius Aleksa, Mitbegründer und CEO von Engines of Fury. „Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von ChainGPT, dessen Fachwissen und unschätzbare Anleitung während der gesamten Entwicklung unseres Spiels von entscheidender Bedeutung waren.“

Über ChainGPT:

ChainGPT ist der führende Anbieter von KI-gestützter Infrastruktur für Krypto, Blockchain und Web3. Von einem IDO-Launchpad und Inkubator der nächsten Generation über die automatisierte Generierung und Prüfung von Smart Contracts bis hin zu einem fortschrittlichen Web3-KI-Chatbot, einer KI-gestützten Nachrichtenaggregation, einem KI-Trainingsassistenten, Cross-Chain-Swap und einem NFT-Generator ist ChainGPT eine ausgereifte End-to-End-Lösung für die KI-Web3-Infrastruktur.





Durch die Integration großer Sprachmodelle (LLM) in die Blockchain erstellt das Unternehmen fortschrittliche, zugängliche und benutzerfreundliche Tools für alle Benutzer. Um seine Position an der Spitze der technologischen Innovation weiter zu festigen, hat ChainGPT strategische Partnerschaften geschlossen und Anerkennung von namhaften Technologieführern wie Google, Nvidia, BNBChain und Chainlink erhalten. ChainGPT zielt darauf ab, den Einsatz von KI im Blockchain-Bereich voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.chaingpt.org/](https://www.chaingpt.org/)

Über Engine Fury:

Engine of Fury wurde von einem talentierten Team aus Top-Web3-Projekten, AAA-Titeln, Blizzard, Activision, Ubisoft und Unity entwickelt und wird von Branchenführern wie Animoca Brands, Metavest Capital, Maven Capital und Double Peek Group unterstützt. Es ist ein Online-Überlebensspiel, das die Spieler in eine postapokalyptische Welt eintauchen lässt.





Das Spiel ist ein kostenlos spielbarer Top-Down-Extraktions-Shooter, der den Nervenkitzel des Spieler-gegen-Spieler-Spiels (PVP) und des Spieler-gegen-Umgebung-Spiels (PVE) kombiniert. Engine of Fury integriert nicht fungible Token (NFTs) in sein Gameplay, sodass Spieler einzigartige digitale Assets besitzen können, die sie im Spiel verwenden können. Diese NFTs umfassen einzigartige Waffen, Rüstungen und Champions, die Spieler im Kampf einsetzen können. Der deflationäre Token des Spiels, $FURY, wird für verschiedene Aktionen im Spiel verwendet, darunter die Teilnahme an Arenen und das Schmieden neuer NFTs. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.eof.gg/](https://www.eof.gg/)

Diese Geschichte wurde als Pressemitteilung von Btcwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program verbreitet. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier .