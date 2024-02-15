HackerNoon Mobile：开发者的视角和 World Wide Writer 版本 [1.9 版]

HackerNoon 移动应用程序 （在Apple上可用，等待Google批准的时间太长了）于 2023 年第四季度发布，目的是增加对整个 HackerNoon 库的访问。该移动应用程序方便了读者，因为这是该应用程序的主要动机之一。我们在网络上所做的几乎所有事情在移动设备上都更加简单，因为它提供了个性化体验，并且您可以随时随地享受该应用程序的主要功能。今天发布的 1.9 版是我们迄今为止最大的改进，最引人注目的是提供了 12 种语言和我们的应用内写作体验。为世界作家加油！
主要特点：
在移动应用程序上，您还可以看到诸如包含当天热门故事的TechBeat 页面、包含按您喜欢的主题策划的文章的策展页面、也按主题策划文章的类别/标记页面等页面。在 1.9 版本中，我们很快就在应用程序上添加了翻译和写作功能，因此它会变得越来越好。
从开发人员的角度来看，移动应用程序是非常需要的。在发布之前，几乎每次 HackerNoon 产品会议上都会提到它。由于某种原因，许多对话导致：
如果我们有一个移动应用程序来执行 xy 或 z 操作，那就太好了。
作为一名开发人员和热爱挑战的人，我总是问自己为什么构建一个移动应用程序如此困难。事后看来，答案比我想象的要简单。
事实证明，我几年前遇到了Ionic 框架，并认为它很有趣，但从未真正编写过任何代码来测试它。当时，该框架仅适用于 Angular，这可能影响了我尝试它的决定，考虑到我更多的是 React 开发人员。当时，Ionic 还没有那么流行，创建混合应用程序的想法并不符合很多人的想法。不管怎样，有一次在一次产品会议上，他们正在谈论移动应用程序，我决定回顾一下 Ionic，猜猜看，他们已经将框架扩展到了 Vue 和 React，我对此非常满意。
我做的第一件事是安装框架并创建一个快速的 Android 应用程序。过程的简单和理解给我留下了深刻的印象。只需删除几个组件就可以拥有一个移动应用程序，这真是令人疯狂的想法，但 Ionic 使得只需运行一些命令即可在包括 iOS 和 Android 在内的多个平台上构建应用程序成为可能。我对这个框架感觉非常舒服，在那一刻我感觉自己已经准备好迎接挑战了。巧合发生了，因为我看到了一个关于创建第一个 HackerNoon 移动应用程序的新项目。我很快就开始了工作。
我首先在我的 Linux 机器上安装 Ionic，创建了一个全新的应用程序，并研究了他们的一些文档。运行这些神奇的命令来开始开发： npm install -g @ionic/cli ionic start // create ionicserve // run local 在使用它之后，我开始将组件从 HackerNoon Web 版本移动到这个新项目中。几个小时内我创建了几个页面。 HackerNoon 设计师（ @Devans 和 @Kien ）确实非常出色地匹配了所有内容，并为应用程序提供了良好的本质和外观。其中大部分的开发方式与在 React 中开发的方式相同，除了 Ionic 使用 Typescript，这对它们有好处。我的 Linux 机器是一个很好的起点，我开发了几乎 50% 的应用程序基于 Android，但测试 iOS 版本却遇到了困难。 Linux 上有一个解决办法，那就是在虚拟机上安装 Mac OS，然后安装 XCode，然后在 IOS 上测试该应用程序，但我无法处理滞后和缓慢的问题。一旦我对应用程序的进展充满信心，我最终决定升级我的 MacBook Pro，以便开始 iOS 开发。到目前为止，这是一个很好的决定，因为它在很多层面上向我展示了为所有平台进行开发的重要性，尽管我仍然喜欢 Linux。因此，在我的新 MacBook Pro 上开发这个应用程序真是令人大开眼界。
这是一次充满挑战的学习经历。即使是最简单的错误也需要几个小时才能弄清楚。很高兴，每次遇到困难时我都会记录下来，这样下次就不会再发生这种情况了。作为这个项目的首席开发人员，我必须在应用程序的基础设施方面做出一些艰难的选择，构建整个 api，同时学习 Ionic 并习惯它。以下是一些主要挑战：
整个开发过程非常酷，我绝对推荐其他开发人员尝试一下。我使用该应用程序的次数越多，我就越习惯它并且对开发过程变得更加舒适。在我的手机上看到该应用程序并浏览所有页面真的很令人满意。对我来说最令人印象深刻的功能是播放列表/播放器，它是 HackerNoon 的有机产品，也是该应用程序的主要功能之一。推送通知可能是我学到最多的功能，因为它是全新的东西，我了解了移动通知是如何工作的，这些知识将来肯定可以应用到其他功能。
如果您还没有，请下载该应用程序并在评论中分享您的想法⬇️。 ✌️
这是苹果版本：
这是安卓版本：