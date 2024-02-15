HackerNoon Mobile: Geliştiricinin Perspektifi ve Dünya Çapında Yazar Sürümü [Sürüm 1.9]

HackerNoon Mobil uygulaması ( Apple'da mevcut ve Google'ın onayını çok uzun süredir bekliyor), HackerNoon kütüphanesinin tamamına erişimi artırmak amacıyla 2023'ün 4. çeyreğinde yayınlandı. Mobil uygulama, uygulamanın ana amaçlarından biri olduğu için okuyucuyu kolaylaştırıyor. Web'de yaptığımız hemen hemen her şey, kişiselleştirilmiş bir deneyim sağladığı için mobilde daha basittir ve uygulamanın ana özelliğinden istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yararlanabilirsiniz. Bugün yayında olan Sürüm 1.9, şimdiye kadarki en büyük gelişmemizdir; bunların en önemlisi, mevcut 12 dil ve uygulama içi yazma deneyimimizdir. Dünya çapındaki yazara şerefe!
Ana Özellikler:
Mobil uygulamada ayrıca günün trend hikayelerini içeren TechBeat sayfası , beğendiğiniz konulara göre seçilmiş makaleleri içeren Küratörlük sayfası, makaleleri konuya göre küratörleyen kategori / etiketli sayfalar ve daha fazlasını da görebilirsiniz. Bu 1.9 sürümüyle birlikte yakında uygulamaya çeviriler ve yazılar da ekledik, böylece uygulama daha da iyi olmaya devam ediyor.
Geliştirici açısından bakıldığında mobil uygulamaya çok ihtiyaç vardı. Piyasaya sürülmeden önce neredeyse her HackerNoon ürün toplantısında bahsedilmişti. Bazı nedenlerden dolayı birçok konuşma şunlara yol açtı:
Xy veya z yapmak için bir mobil uygulamamız olsaydı iyi olurdu.
Bir geliştirici ve zorlukları seven biri olarak kendime her zaman bir mobil uygulama geliştirmenin neden bu kadar zor olduğunu sordum. Aslında cevap düşündüğümden daha basitti.
Birkaç yıl önce Ionic Framework ile karşılaştığım ve bunun ilginç olduğunu düşündüğüm ancak test etmek için hiçbir kod yazmadığım ortaya çıktı. O zamanlar çerçeve yalnızca Angular ile çalışıyordu ve bu da benim daha çok bir React geliştiricisi olduğum göz önüne alındığında muhtemelen onu deneme kararımı etkiledi. O zamanlar Ionic o kadar popüler değildi ve hibrit bir uygulama oluşturma fikri pek çok insanın aklına uymuyordu. Her neyse, bir ürün toplantısında mobil uygulama hakkında konuşuyorlardı ve ben de Ionic'e bir göz atmaya karar verdim ve tahmin edin ne oldu, çerçevelerini Vue ve React'a kadar genişletmişler, ya da ben gerçekten rahatım.
Yaptığım ilk şey çerçeveyi kurmak ve hızlı bir Android uygulaması oluşturmaktı. Sürecin ne kadar kolay ve anlaşılır olmasından etkilendim. Sadece birkaç bileşeni bir kenara bırakıp bir mobil uygulamaya sahip olmak çılgınca bir fikir olsa da Ionic, iOS ve Android de dahil olmak üzere birden fazla platformda yalnızca bazı komutları çalıştırmayı ve bir uygulama derlemeyi mümkün kıldı. Çerçeve konusunda kendimi gerçekten rahat hissettim ve o anda bu zorluğun üstesinden gelebilecek kadar yeniydim. Tesadüf daha sonra, ilk HackerNoon mobil uygulamasının oluşturulmasıyla ilgili yeni bir proje gördüğümde geldi. Hemen toparlandım ve üzerinde çalışmaya başladım.
İlk olarak Ionic'i Linux makineme kurarak başladım, yepyeni bir uygulama oluşturdum ve bazı belgelerini araştırdım. Geliştirmeye başlamak için şu sihirli komutları çalıştırın: npm install -g @ionic/cli ionic start // create ionic serve // local run Bununla oynadıktan sonra, HackerNoon web sürümündeki bileşenleri bu yeni projeye taşımaya başladım. Birkaç saat içinde birkaç sayfa oluşturdum. HackerNoon tasarımcıları ( @Devans ve @Kien ) her şeyi eşleştirerek ve uygulamaya iyi bir öz ve görünüm kazandırarak gerçekten harika bir iş çıkardılar. Çoğu, Ionic'in TypeScript'i kullanması dışında, tepkide geliştireceğiniz şekilde geliştirildi, bu onlar için iyi. Linux makinem, uygulamanın neredeyse %50'sini Android tabanlı geliştirdiğim, ancak iOS sürümünü test etmekte zorlandığım iyi bir başlangıç noktasıydı. Linux'ta Mac OS'yi sanal bir makineye kurmak, ardından XCode'u yüklemek ve ardından uygulamayı IOS'ta test etmek gibi bir çözüm vardı, ancak daha sonra gecikme ve yavaşlıkla baş edemedim. Uygulamanın ilerleyişinden emin olduktan sonra, iOS için geliştirmeye başlamak üzere MacBook Pro'mu yükseltmeye karar verdim. Şu ana kadar iyi bir karardı çünkü Linux'u hala sevmeme rağmen bana birçok düzeyde tüm platformlar için geliştirme yapmanın önemini gösterdi. Dolayısıyla yeni MacBook Pro'mla bu uygulama üzerinde çalışmak gerçekten göz açıcıydı.
Bu, üstesinden gelinmesi gereken zorluklarla dolu bir öğrenme deneyimiydi. En basit hatanın bile çözülmesi saatler sürdü. Neyse ki, bir dahaki sefere olmasın diye, her sıkıştığımda belgeliyordum. Bu projenin baş geliştiricisi olarak uygulamanın altyapısı açısından bazı zor seçimler yapmak, tüm api'yi oluşturmak ve aynı zamanda Ionic'i öğrenip alışmak zorunda kaldım. Temel zorluklardan bazıları şunlardı:
Tüm geliştirme süreci çok harikaydı ve diğer geliştiricilere kesinlikle bir şans vermelerini öneriyorum. Uygulamayla ne kadar çok çalışırsam o kadar alıştım ve geliştirme sürecinde daha rahat oldum. Uygulamayı telefonumda görmek ve tüm sayfalarda gezinmek gerçekten tatmin ediciydi. Benim için en etkileyici özellik, HackerNoon'un organik bir parçası olan ve uygulamanın ana özelliklerinden biri olan çalma listesi/oynatıcıydı. Tamamen yeni bir şey olduğu ve mobil bildirimlerin nasıl çalıştığını görme fırsatı bulduğum için muhtemelen en çok öğrendiğim özellik anlık bildirimlerdi ve bu tür bilgiler gelecekte kesinlikle diğer özelliklere uygulanabilir.
Henüz sahip değilseniz lütfen uygulamayı indirin ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ⬇️. ✌️
İşte Apple Versiyonu:
İşte Android Sürümü: