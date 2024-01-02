Fiverr 的 SEO 工作格局：假自由职业专家受到质疑

在对 Fiverr.com 的 SEO 自由职业者进行的全面调查中，出现了令人震惊的情况，表明该平台上超过 98% 自称 SEO 专业人士的人可能缺乏他们声称拥有的 SEO 专业知识。





该研究涉及创建 20 个新 Fiverr 用户帐户，旨在评估提供 SEO 服务的自由职业者的可信度。然而，调查却出现了意想不到的转变，因为调查发现，接受调查的自由职业者 100% 来自印度或巴基斯坦。





令人震惊的是，我的小团队发现只有 1％ 的受访者仅表现出部分理解基本的 SEO 概念，或者被认为是真实的，这使人们对他们的主张的合法性产生怀疑。





更令人担忧的是来自印度和巴基斯坦的自由职业者中出现的趋势，他们似乎歪曲了他们的 SEO 知识，可能会导致客户在寻求搜索引擎优化方面的真正专业知识时误入歧途。





许多自称专家的人被指责只是转售通用博客文章，而不是实施有效的搜索引擎优化策略。





这项调查让人们注意到自由职业者资料中普遍存在误导性信息，据称许多人夸大了他们的资格和经验。





SEO 行业专家强调，在 Fiverr 上雇用自由职业者提供 SEO 服务时，需要谨慎和彻底的尽职调查。





该调查突显了自由职业者和客户在应对复杂的在线市场时所面临的挑战，强调了提高透明度以为所有利益相关者营造值得信赖的环境的必要性。





随着调查的展开，围绕 Fiverr 声誉的潜在影响以及该平台将采取哪些措施来纠正这种情况并恢复用户群的信心等问题仍然存在。





该问题集中在来自印度和巴基斯坦的自由职业者身上，这给正在进行的有关 Fiverr 平台完整性的讨论增添了一层复杂性。

对 Fiverr 上自由职业者测试有效性的审查。

随着 Fiverr 对其自由职业者的熟练程度进行越来越严格的审查，人们对该平台测试流程的有效性产生了疑问。





虽然 Fiverr 要求自由职业者在提供服务之前接受测试，但人们对这些评估的可靠性提出了担忧。这种怀疑情绪愈演愈烈，因为许多据称通过了这些测试的自由职业者在实时聊天中很难回答基本的 SEO 问题。





Fiverr 的测试系统旨在评估自由职业者的技能和知识，然后才允许他们在平台上提供服务。然而，最近的爆料表明，测试可能不够严格，据称自由职业者想方设法获得答案，甚至让其他人代表他们完成评估。





虽然 Fiverr 的测试过程在纸面上可能很全面，但真正的试金石是以实际应用的形式出现的。





大量自由职业者 (98%) 无法回答实时 SEO 问题，这引发了人们对测试系统完整性及其在确保自由职业者拥有所声称的专业知识方面的有效性的担忧。





随着对 Fiverr 的 SEO 自由职业者的调查继续进行，该平台测试程序的有效性可能仍将是讨论的焦点，这会对 Fiverr 上提供的服务的整体质量和可靠性产生影响。

建议谨慎：有关 Fiverr.com SEO 服务的注意事项 - 避免使用该平台。

鉴于最近有关 Fiverr.com SEO 自由职业者的披露及其测试程序的有效性，对于那些在该平台上寻求 SEO 服务、所谓的外展博客或技术 SEO 任务的人来说，需要注意。





鉴于调查中发现的挑战，强烈建议完全避开 Fiverr.com，并在可能的情况下考虑替代平台或途径来购买 SEO 服务。





所报告的虚假陈述、缺乏熟练程度以及 Fiverr 测试过程的潜在问题强调了在选择自由职业者执行 SEO 相关任务时进行彻底尽职调查的重要性。





2024 年，作为一名记者和营销爱好者，我建议避开 Fiverr，不要在该平台上花一毛钱。我个人希望看到它失败，就像 2023 年另一个 SEO 自由职业者平台SEOclerks.com （SEO 和链接诈骗之地）一样。

完美的 Fiverr 骗局示例 - 垃圾排名骗子









哦真的吗？在 Google 中排名第一，高于拥有 10 万数字营销预算的网站所有者和企业，以及拥有一些垃圾邮件链接的真正行业专家，而您的标价仅为 46.23 澳元哇！ - 嘿，让我们联系这位大师并称霸搜索引擎吧！





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Fiverr，允许这样做吗？你在开玩笑吧？请 -远离Fiverr。

Fiverr.com 的黑暗面

让我告诉您 Fiverr.com 的黑暗弱点，这是自由职业诈骗者的滋生地，他们对毫无戒心的受害者进行掠夺。





这是一个虚拟的欺骗巢穴，这个平台已成为那些想要利用对搜索引擎优化和自由职业行业的复杂性一无所知的人的绝望的人的游乐场。





2021年，我怀揣着揭露这些自由诈骗者的崇高使命，深入深渊。准确地说，其中超过40个。





我仔细地报告并从技术上演示了这些骗局，揭露了 Fiverr 上猖獗的欺骗行为。这些骗子就像狡猾的变色龙一样，将自己伪装成专家，引诱绝望的灵魂在自由职业的竞争世界中寻求突破。





最阴险的部分？尽管我发出警告，用户却无能为力，在留下积极评价后无法更改他们的反馈。而且，在我看来，Fiverr.com 和在其上运营的 Freelancer 诈骗者一样糟糕。





哦，背叛的苦涩滋味！几周后，痛苦的事实浮出水面——那些看似有影响力的工作对搜索引擎优化或排名的积极影响为零。





Fiverr 似乎是这种精心设计的诡计的同谋，它以弱势群体为目标，利用那些对 SEO 的危险迷宫和推动 SEO 的骗子一无所知的人的无知。





这个平台曾经被誉为自由职业者的天堂，现在已经变成了剥削的温床。 Fiverr 的蓬勃发展源于人们拼命想在数字荒野中留下自己的印记的绝望。





这是一个污水池，骗子们伪装成专家，从毫无戒心的人的口袋里吸走钱，而平台本身却在推销骗子以获得佣金。所以，为了数字营销领域所有剩余的美好事物的热爱，请吧。因此，除非您有足够的资金并准备好按照当今的行业定价来获得真正的专家服务，否则请远离 Fiverr.com，把钱花在买双新鞋上！