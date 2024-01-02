Fiverr'ın SEO Performansı: Sahte Freelancer Uzmanları Söz konusu

Fiverr.com'un bağımsız SEO uzmanlarına yönelik kapsamlı bir araştırmada, platformda kendini SEO uzmanı ilan edenlerin %98'inden fazlasının sahip olduklarını iddia ettikleri SEO uzmanlığından yoksun olabileceğini öne süren şok edici açıklamalar ortaya çıktı.





20 yeni Fiverr kullanıcı hesabının oluşturulmasını içeren çalışma, SEO hizmetleri sunan serbest çalışanların güvenilirliğini değerlendirmeyi amaçladı. Ancak soruşturma, ankete katılan serbest çalışanların %100'ünün Hindistan veya Pakistan'dan olduğunun ortaya çıkmasıyla beklenmedik bir yöne gitti.





Şaşırtıcı bir şekilde, küçük ekibim, ankete katılanların yalnızca %1'inin temel ve temel SEO kavramlarını yalnızca kısmen anladığını veya orijinal göründüğünü ve iddialarının meşruiyeti konusunda şüphe uyandırdığını buldu.





Daha da endişe verici olan ise, SEO bilgilerini yanlış beyan eden ve potansiyel olarak müşterileri arama motoru optimizasyonunda gerçek uzmanlık arayışlarında yanlış yönlendiren Hindistan ve Pakistan'daki serbest çalışanlar arasında ortaya çıkan trenddir.





Kendini uzman ilan eden bu kişilerin çoğu, etkili SEO stratejileri uygulamak yerine yalnızca genel blog gönderilerini yeniden satmakla suçlanıyor.





Soruşturma, çok sayıda kişinin niteliklerini ve deneyimlerini süslediği iddia edilen serbest çalışan profilleri hakkında yanıltıcı bilgilerin yaygınlığına dikkat çekti.





SEO endüstrisi uzmanları, Fiverr'da SEO hizmetleri için serbest çalışanları işe alırken dikkatli olunması ve ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini vurguluyor.





Araştırma, hem serbest çalışanların hem de müşterilerin çevrimiçi pazarın karmaşıklıklarında gezinme konusunda karşılaştığı zorlukları vurguluyor ve tüm paydaşlar için güvenilir bir ortam oluşturmak amacıyla şeffaflığın arttırılması gerekliliğinin altını çiziyor.





Soruşturma ilerledikçe, Fiverr'ın itibarı üzerindeki potansiyel etkisi ve platformun durumu düzeltmek ve kullanıcı tabanındaki güveni yeniden tesis etmek için atacağı adımlar etrafında kalıcı sorular ortaya çıkıyor.





Sorunun Hindistan ve Pakistan'daki serbest çalışanlar arasında yoğunlaşması, Fiverr platformunun bütünlüğü hakkında devam eden tartışmalara bir karmaşıklık katmanı daha ekliyor.

Fiverr'da Freelancer Testinin Etkinliğinin İncelenmesi.

Fiverr, serbest çalışanlarının yeterliliği konusunda daha fazla incelemeye tabi tutulurken, platformun test sürecinin etkinliği hakkında sorular ortaya çıkıyor.





Fiverr, serbest çalışanların hizmetlerini sunmadan önce testlere girmelerini şart koşsa da, bu değerlendirmelerin güvenilirliği konusunda endişeler ortaya çıktı. Bu testleri geçtiği iddia edilen birçok serbest çalışanın canlı sohbetler sırasında temel SEO sorularını yanıtlamakta zorlandığı ortaya çıktıkça bu şüphecilik daha da arttı.





Fiverr'ın test sistemi, serbest çalışanların platformda hizmetlerini sunmalarına izin verilmeden önce becerilerini ve bilgilerini değerlendirmek için tasarlanmıştır. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan açıklamalar, serbest çalışanların yanıt almanın yollarını bulması ve hatta değerlendirmeleri kendileri adına başkalarının tamamlamasını sağlaması nedeniyle testlerin yeterince sıkı olmayabileceğini gösteriyor.





Fiverr'ın test süreci kağıt üzerinde kapsamlı olsa da gerçek turnusol testi pratik uygulama biçiminde gelir.





Önemli sayıda serbest çalışanın (%98) canlı SEO sorularını yanıtlayamaması, test sisteminin bütünlüğü ve serbest çalışanların iddia edilen uzmanlığa sahip olmasını sağlamadaki etkinliği konusunda endişelere yol açtı.





Fiverr'ın bağımsız SEO uzmanlarına yönelik soruşturma devam ederken, platformun test prosedürlerinin etkinliği muhtemelen Fiverr'da sunulan hizmetlerin genel kalitesi ve güvenilirliğine ilişkin sonuçlarla birlikte tartışmanın odak noktası olmaya devam edecek.

Dikkat Edilmesi Gerekenler: SEO Hizmetlerinde Fiverr.com ile İlgili Hususlar - Platformdan Kaçının.

Fiverr.com'un bağımsız SEO çalışanları ve test prosedürlerinin etkinliğiyle ilgili son açıklamalar ışığında, platformda SEO hizmetleri, sözde sosyal yardım blogları veya teknik SEO görevleri arayanlar için bir uyarı notu veriliyor.





Araştırmada ortaya çıkan zorluklar göz önüne alındığında, Fiverr.com'dan tamamen uzak durulması ve mümkün olduğunda SEO hizmetleri tedarik etmek için alternatif platformların veya yolların değerlendirilmesi önemle tavsiye edilir.





Fiverr'ın test sürecinde bildirilen yanlış beyanlar, yeterlilik eksikliği ve olası sorunlar, SEO ile ilgili görevler için serbest çalışanları seçerken kapsamlı durum tespiti yapmanın önemini vurguluyor.





2024'te bir gazeteci ve pazarlama tutkunu olarak Fiverr'dan uzak durmanızı ve platformda tek kuruş bile harcamamanızı öneriyorum. Ben şahsen, alternatif bir SEO bağımsız platformunun yakın zamanda 2023'te yaptığı gibi - SEOclerks.com (SEO ve Bağlantı Dolandırıcılıkları Ülkesi) - başarısız olmasını görmeyi umuyorum.

Mükemmel Fiverr Dolandırıcılığı Örneği - Çöp Sıralaması Dolandırıcısı









Gerçekten mi? Sadece 46,23AUD tutarında belirtilen fiyatınız karşılığında, 100.000 dijital pazarlama bütçesine sahip web sitesi sahiplerinin ve işletmelerin ve bazı değersiz spam içerikli bağlantılara sahip gerçek sektör uzmanlarının üzerinde Google'da 1. sırada yer alın. Vay!!! - Hey, haydi bu guruyla iletişime geçelim ve arama motorlarına hükmetelim!





Piyasa analizi yok Araştırma yok. Sayfada teknik SEO optimizasyonu yok Google Arama Konsolu Kurulumu Yok Barındırma sitesi performans optimizasyonu yok.





BU GURU GOOGLE'IN GİZLİ SOSU OLMALIDIR - Sadece birkaç spam içerikli bağlantı ve 1 numara !!





Fiverr, buna izin mi veriyorsun? Benimle dalga geçiyorsun değil mi? Lütfen - Fiverr'dan çok uzak durun .

Fiverr.com'un Karanlık Göbeği

Size, hiçbir şeyden haberi olmayan kurbanları avlayan serbest çalışan dolandırıcıların üreme alanı olan Fiverr.com'un karanlık göbeğinden bahsetmeme izin verin.





Bu, sanal bir aldatmaca yuvası, SEO konusunda hiçbir fikri olmayan insanların çaresizliğinden ve serbest çalışma endüstrisinin inceliklerinden yararlanmak isteyenler için oyun alanı haline gelmiş bir platform.





2021 yılında, bu serbest çalışan dolandırıcıları ifşa etme gibi asil bir görevle donanmış olarak uçurumun derinliklerine daldım. Kesin olarak 40'tan fazlası.





Dolandırıcılıkları titizlikle rapor ettim ve teknik olarak gösterdim, Fiverr'da kol gezen aldatmacayı açığa çıkardım. Bu dolandırıcılar, kurnaz bukalemunlar gibi, kendilerini uzman olarak maskeliyor ve serbest çalışmanın rekabetçi dünyasında bir fırsat arayan çaresiz ruhları cezbediyor.





En sinsi kısım? Kullanıcılar, uyarılarıma rağmen güçsüz kaldılar, olumlu yorumlar bıraktıktan sonra geri bildirimlerini değiştiremediler. Ve bana göre Fiverr.com, üzerinde faaliyet gösteren Freelancer dolandırıcıları kadar kötü.





Ah, ihanetin acı tadı! Haftalar sonra acı gerçek ortaya çıktı: Görünüşte etkili olan bu çalışmaların SEO veya sıralama üzerinde hiçbir olumlu etkisi olmadı.





Görünüşe göre Fiverr, bu karmaşık hilenin suç ortağı, savunmasız kişileri avlıyor ve SEO'nun hain labirenti ve onu zorlayan dolandırıcılar hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin cehaletinden yararlanıyor.





Bir zamanlar serbest çalışanlar için bir cennet olarak görülen bu platform, şimdi sömürü için bir üreme alanına dönüştü. Fiverr, dijital vahşi doğada umutsuzca iz bırakmaya çalışan insanların çaresizliğinden besleniyor.





Düz formun kendisi dolandırıcıları bir komisyon karşılığında teşvik ederken, dolandırıcıların uzman olarak geçit töreni yaptığı, şüphelenmeyenlerin ceplerinden para çektiği bir fosseptik çukuru. Bu yüzden lütfen, dijital pazarlama sektöründe kalan tüm iyiliğin sevgisi için. Bu nedenle, nakit paranız yoksa ve gerçek uzman hizmetleri için günümüzün gerçek sektör fiyatlarını ödemeye hazır değilseniz, Fiverr.com'dan uzak durun ve paranızı yeni bir çift ayakkabıya harcayın!