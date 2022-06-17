DeFi 中的指标有意义吗？

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本文旨在概述 DeFi 指标。它引用了区块链和加密货币。如果您不熟悉 DeFi 的概念，请在阅读本文之前阅读我们对 DeFi 的介绍性文章。





DeFi 投资者通常必须筛选海量数据，才能找到有价值的信息，以帮助他们做出明智的投资决策。





在不知道要分析的正确指标和使用哪些工具的情况下，这项任务可能既复杂又乏味。这篇文章介绍了一系列 DeFi 指标和工具来帮助您入门！

标准 DeFi 指标

1. 总价值锁定（TVL）

TVL 代表存放在 DeFi 协议中的资产的总价值，包括质押、借入和流动性池中的代币。它是衡量 DeFi 协议增长和性能的关键指标。





TVL 取决于两个因素，即锁定代币的价格和数量。用户可以检查 TVL 随时间的增长情况，以评估项目的性能。 DeFi 聚合器平台按 TVL 对 DeFi 项目进行排名，允许用户根据其他协议衡量其受欢迎程度。





可以使用的工具： DeFiLlama 、 DappRadar

2.市值

市值是指加密货币在给定时间点的总价值，可以通过将代币的价值乘以其流通供应量来计算。





该指标通常用于评估和排名加密或 DeFi 项目的规模和受欢迎程度。用户普遍认为市值较大的项目更稳定。与市值较小的项目相比，市值较大的代币对价格波动的敏感度也较低。





市值 = 代币价值 × 流通量





另一个类似的指标是完全稀释的市值，它指的是一种加密货币的总价值，如果它的全部供应都在流通的话。这可以通过将代币的价值乘以它的最大供应量来计算，这说明了已经和将要释放的代币数量。





完全稀释的市值用于评估项目的价值，同时考虑未来的代币供应。只有当代币价值与未来释放的供应量成比例地上升时，一个完全稀释的市值较大的项目才能表示长期增长。





如果代币的供应量随时间增加超过其价值，则会有巨大的通胀压力推动其价值下跌。使用此指标时，考虑其他因素也很重要，例如代币分配、发布时间表、归属期、排放率和质押机制。





完全稀释市值 = 代币价值 × 最大供应量





您可以使用的工具： CoinGecko 、 CoinMarketCap

3.活跃的钱包地址

区块链上的活跃钱包地址的数量用于衡量特定网络上唯一活跃用户的数量。活跃地址是指参与成功链上交易的钱包，无论是作为发送者还是接收者。





随着时间的推移，越来越多的活跃钱包地址转化为更大的参与用户网络。由于该指标仅衡量唯一活动地址的数量，因此在给定时间段内参与多次交易的钱包只会被注册一次。





活跃钱包地址的数量有助于衡量网络或 DeFi 协议上的活动水平，以及代币的效用。大量活跃的钱包地址表明用户活跃度高，这通常可以增加项目的实用性和信心。





您可以使用的工具： Glassnode

4. 交易量

加密交易量是指代币在给定时间段内在用户之间来回交易的总价值。它是网络上所有记录交易的总和。该指标广泛用于评估代币的受欢迎程度和参与者之间的链上活动。





交易量高的代币表明交易活跃度高，这可以带来对项目的信心。交易量比活动钱包地址数量等指标更准确地反映了用户活动，因为它涵盖了给定时间段内发生的代币交易的总价值。





交易量=代币价值×交易代币数量





您可以使用的工具： CoinGecko 、 CoinMarketCap

区块链 / DeFi 工具

区块链的开源特性允许任何人访问链上数据。然而，对于缺乏提取和处理区块链数据以供自己消费的专业知识的日常投资者来说，这可能是一个复杂的过程。





这导致了各种强大工具的概念，使用户可以轻松访问和理解链上数据。以下是三种有用的区块链研究工具！

1. 区块链探索者

区块链浏览器是一种软件，它使任何人都可以访问网络上发生的大量数据和活动。





这包括交易细节、钱包活动、代币数据和智能合约信息。加密爱好者通常使用Etherscan或BscScan等浏览器通过分析鲸鱼钱包及其交易活动来寻找alpha 。





投资者还可以通过检查价格、市值、交易量、持有者数量等代币数据来获得有用的见解。区块链浏览器甚至可以用于读取智能合约代码并检查网络上的汽油价格。

2. DeFi 分析平台和钱包追踪器

借助 Web3 中的众多 DeFi 协议，已经开发出一些有效的应用程序来提取和管理链上数据，以帮助用户可视化和更好地理解 DeFi 统计数据。





Dune Analytics是一个区块链分析平台，可将链上数据呈现出来，并将其转化为可读数据供用户吸收。





用户可以从结构化查询语言 (SQL) 数据库中查询区块链数据，然后将这些数据可视化并以表格、图形和图表的形式呈现，以便于理解。他们还可以整理特定的数据集以创建仪表板，以获取提取数据的整体视图。





Glassnode是另一种访问以图形表示形式呈现的链上和衍生数据的有效工具。有大量指标可供检查，此类平台允许用户轻松获取数据以评估代币、衍生品、DeFi 协议和区块链网络。这可以帮助投资者在 DeFi 领域做出更明智的决定。





Harvest by Treehouse 是一个综合性的 DeFi 分析平台，可以解构用户的仓位来分析风险、历史数据和损益。

投资组合概览

Harvest 的仪表板提供了已连接钱包的总体概览，显示了选定时间段内投资组合净值的准确视图。





净资产 = 钱包资产 + 生产性资产 - 负债





钱包资产

在投资组合概览下方，用户可以访问其钱包资产的明细，这些资产是指钱包中不与任何 DeFi 协议交互的数字资产。





生产性资产

Harvest 的生产性资产部分在协议级别深入了解用户的损益 (P&L)，帮助他们确定哪些职位最有效。





点击每项资产，用户可以全面了解他们的头寸，包括年化时间加权回报率和预计收益率等统计数据。 Harvest 还提供有关当前损益组成部分和可追溯到头寸开始的历史损益的详细信息。





在 DeFi 选项卡下，Harvest 向用户显示他们的损益表的确切来源。任何时期（每周、每月或年初至今）的损益细目分为七个关键部分：





同期获得的奖励、获得的利息、获得的 LP 费用、HODL 损益、Delta、支付的利息和无常损失。 在这里尝试收获！





DeFi 聚合器

在用户不断寻求最佳产量和轮作作物的空间中， DeFiLlama和DappRadar等平台使人们非常容易分析协议性能。





DeFiLlama 是最大的 DeFi TVL 聚合器，跟踪来自 80 多个不同区块链的 800 多个协议。





他们主要提供 TVL 数据，并对各种区块链和 DeFi 协议的最佳收益率进行排名。这对于用户分析 DeFi 格局和研究协议性能非常有用。

接下来是什么？

DeFi 仍然是一个新兴领域，成千上万的建设者和开发商旨在通过利用区块链技术的力量来颠覆传统的金融系统。





无数项目提出了看似可以彻底改变金融的新颖想法和概念，投资者在决定投资之前必须学习评估项目的技能。





使用特定指标分析区块链协议可以让用户做出更明智的投资决策。毕竟，数字描绘了项目的整体表现。提醒您在投资之前始终进行尽职调查并进行自己的研究（DYOR） 。





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