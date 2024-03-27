Casino.Guide 发布 2024 年 3 月加拿大最佳在线赌场名单

**德国柏林，2024 年 3 月 27 日/Chainwire/--**2024 年 3 月 13 日，Casino.Guide 公布了互联网最优质赌博平台的评选结果 适合加拿大机会游戏爱好者。这是一系列获得国际监管机构许可的游戏中心，其游戏经过 iTech Labs、GLI 和 eCOGRA 等第三方独立随机性验证机构的测试。





这份名单上的第一名被 Stake.com 保留，许多人认为它是世界上最著名的加密货币赌场，由 Curacao Gaming 授权。它是一家远程赌场/体育博彩公司，与各种体育特许经营商合作，例如英超球队埃弗顿足球俱乐部、UFC 和阿尔法罗密欧 F1 赛车队。近年来，Stake 还因其 与加拿大音乐巨星德雷克的关系 ，他是一名在线赌博的狂热爱好者。





Casino.Guide 紧随 Stake.com 之后，推出了 Lucky Days、Cloudbet、InstaSpin 和 BC.Game，通过这五个网站完成了前五名的排名。所有这四家公司（如 Stake）均在库拉索岛运营，接受虚拟货币作为可行的支付方式，同时为新用户提供欢迎奖金。





BC.Game 也是一个著名的互动游戏品牌，由于与 Cloud9 电子竞技团队的合作/赞助，许多在线赌徒都熟悉了该品牌，该团队的队伍参加了《反恐精英：全球攻势》、《英雄联盟》、《火箭》等各种视频游戏的比赛联盟、光环无限、星际争霸和守望先锋。 BC.Game 也是阿根廷国家足球队的官方博彩合作伙伴。 Stake 是 UFC 的投注合作伙伴。它是 长期赞助商 前中量级冠军伊斯雷尔·阿德萨尼亚 (Israel Adesanya)。

关于股权

毫不奇怪，Casino.Guide 将 Stake.com 列为 加拿大排名第一的在线赌场 。它于 2017 年首次亮相，并迅速成为一个值得信赖的游戏品牌。它由 Medium Rare NV 运营，该公司由 Stake 品牌代言人 Ed Craven 经营。

2022 年 8 月，Stake.com 通过社交赌场分支进入美国，该公司的员工在塞浦路斯、澳大利亚和塞尔维亚的办事处管理其运营。





该网站本身以其大量的游戏、先进的体育博彩页面和广泛接受的加密货币而闻名。

Casino.Guide 如何评价在线赌场网站。 Casino.Guide 声称它是客观评论和评级的首选之地，列出了加拿大玩家最值得信赖的游戏网站。它还提供有关最新赌场流媒体趋势的信息以及任何人想了解的有关加密货币赌博的所有信息。





网站工作人员根据注册促销、游戏选择、支付选项、支付时间范围以及客户服务人员的能力来评估赌场。 Casino.Guide 专家努力分析这些主要领域和其他领域，以确定特定网站是否符合其质量控制标准。如果确实如此，他们会相应地对其进行排名，并将其与其他允许加拿大人加入其用户池的以加密货币为中心的竞争对手放在一起。





Casino.Guide 评级在 95% 到 100% 之间意味着该平台受到强烈推荐。 94% 到 90% 的评级保留给推荐品牌。 89% 到 85% 的评级适用于还过得去的网站，而那些低于 85% 评级的网站则被标记为需要改进的赌场。还有一个一流的团队，即加拿大远程赌场爱好者的在线游戏运营商中的精英。

Casino.Guide 团队

Casino.Guide 网站成立于 2020 年，由一群拥有三十多年在线博彩行业经验的 iGaming 专家创立。该包的主角是来自欧洲主要 iGaming 热点马耳他的居民 Vienne Garcia。加西亚在不列颠哥伦比亚省度过了很长时间，因此她了解加拿大人对游戏的渴望，并且她希望充分利用自己十年的经验来满足他们的需求。





Christian Webber 是 Casino.Guide 的内部移动游戏专家。他希望了解智能手机赌博方面的最新发展。克里斯蒂安住在德国，已经工作了近十年 作为 Novomatic 的软件测试员 ，奥地利的陆基机器赌博巨头。 Peter Schmidt 是 Casino.Guide 谜题的最后一部分，他提供了与网络赌场游戏相关的所有知识。他是首席网站分析师，主要关注经过审查的游戏平台。

接触

团队领导外展

库什·夏尔马

冲动Q有限公司

[email protected]

这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。了解有关该计划的更多信息 这里。



