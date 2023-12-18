Audius、Chingari、Minds、Telegram 和 SocialScan 的 Web3 社交消息评论

从 Web2 到 Web3 的转变意味着从中心化平台到去中心化生态系统的转变，用户对其数字资产拥有所有权。随着 Web3 的发展势头，创新的社交媒体应用程序不断涌现，重新定义了我们在线互动的方式。在本文中，我将回顾专门针对 web3 行业的现有社交媒体应用程序。





在 Web2 时代，社交媒体平台主导了数字领域。现在，随着 Web3 的出现，焦点已经转向用户主权和所有权。 Steemit 是这一领域的先驱之一，它是一个去中心化平台，奖励用户的贡献。





奥迪斯





Audius 是专为音乐家和音乐爱好者打造的下一代去中心化社交媒体平台。它是一个去中心化的音乐流媒体平台，提供独特且以艺术家为中心的体验。





该社交媒体平台允许艺术家直接上传、分享他们的音乐并通过其货币化，使他们能够控制自己的内容，并有机会通过流媒体版税、提示和粉丝参与来赚取收入。智能合约处理版税支付，保证根据预定义的规则向艺术家公平分配收入。





去年，该平台的用户群体达到 750 万。 Audius 通过音乐流、收藏曲目、关注艺术家、创建播放列表和转发来鼓励用户互动。





钦加里





Chingari 是印度创建的去中心化视频共享社交媒体平台，于 2018 年推出。当 TikTok 在印度被禁止时，它是作为 TikTok 的替代品推出的。虽然它是一款印度本土的网络应用程序，但由于其品牌重塑和加密社区，它支持 20 多种语言，并拥有超过 1.75 亿的全球社区。





头脑





Minds 是另一个基于 Web3 的开源社交媒体平台，为传统社交网络提供去中心化且以隐私为中心的替代方案。它允许用户赚取 Minds 代币，这是一种用于内容增强、支持其他用户和访问高级功能的加密货币形式。由于这些代币维护在以太坊区块链上，因此确保了代币交易的透明度和问责制。





该平台集成了加密货币，使用户能够使用 Minds 代币提高其内容的可见性。此外，这些代币可以兑换成其他加密货币或法定货币，为用户提供获得切实利益并有可能将其在网络上的活动货币化的机会。





该平台是自由表达的中心，连接对从政治和社会问题到艺术、加密货币和激进主义等主题感兴趣的不同社区。截至2020年，平台拥有250万注册用户。





电报





Telegram 在 Web3 社区中发挥着关键作用，是加密货币爱好者、开发人员和区块链项目的动态中心。其安全且加密的消息传递平台促进了实时通信，使用户能够交流想法、开展项目协作并及时了解最新的行业趋势。 Telegram 频道和群组为充满活力的讨论、ICO 公告和社区建设工作提供了空间，从而创建了一个去中心化的信息生态系统。此外，Telegram 机器人和智能合约的集成促进了 Web3 环境中的自动化交互、简化流程并增强用户体验。总的来说，Telegram 是 Web3 社区不可或缺的工具，在这个快速发展的领域促进连接和知识共享。





发送实验室





最后，来自新加坡的一家杰出的先锋通信基础设施公司 Sending Labs。 Sending Labs 由 Mason Yang 联合创立，因将 Dolphin 浏览器推向超过 2 亿用户而闻名，处于构建去中心化加密通信基础设施的最前沿。他们的旗舰产品是 SocialScan。





这个创新的区块链浏览器将加密交易与社交互动无缝地交织在一起，形成一个有凝聚力的 web3 域，使用户能够深入、连接和参与充满活力的社区。与 Etherscan 或 PolygonScan 非常相似，SocialScan 拥有一项附加功能：钱包到钱包消息传递。





在 SocialScan 上，任何 web3 钱包所有者都可以与其他钱包地址进行对话，讨论最近的 NFT 收购或查询游戏资产。最值得注意的是，可以通过涉及的钱包地址直接查询具体交易。想象一下您错误地将硬币发送到错误地址的场景。如果没有聊天功能，纠正此类错误将成为一项难以克服的挑战。





拥抱Web3社交时代





当我们深入研究 Web3 时代时，社交媒体和消息平台的复兴正在我们面前展开。从 Web2 到 Web3 的转变代表了向去中心化的巨大转变，赋予用户对其数字身份无与伦比的所有权和控制权。

Sending Labs、Diamond App、Minds、Audius 和 Chingari 等项目都是这一领域的先驱，每个项目都提供了一种独特的方法来重新定义我们在数字领域的连接和共享方式。从以创作者为中心的代币到以隐私为中心的网络，这些平台不仅具有创新性，而且正在重塑社交互动的基础。





Sending Labs 在区块链探索领域处于领先地位，而 Diamond App 等平台为用户提供了投资自己喜爱的创作者的能力，Web3 时代即将掀起一股创造力和协作浪潮。 Minds 对隐私的承诺和 Audius 以艺术家为中心的模式进一步体现了 Web3 为有意义的参与提供的多样化途径。





Chingari 令人印象深刻的全球社区表明对去中心化替代方案的需求不断增长，而且这种趋势必将持续下去。当我们反思这些发展时，很明显，消息传递和社交媒体的 Web3 时代不仅已经来临，而且才刚刚开始蓬勃发展。增加所有权、隐私和财务赋权的承诺有望吸引不断扩大的用户群，为数字交互的新时代奠定基础。随着时间的推移，我们预计会有更多的用户加入这些平台，这标志着我们在数字时代的联系和沟通方式发生了范式转变。



