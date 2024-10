Avaliações de mensagens sociais da Web3 de Audius, Chingari, Minds, Telegram e SocialScan

A transição da Web2 para a Web3 significa uma mudança de plataformas centralizadas para um ecossistema descentralizado, onde os utilizadores têm propriedade sobre os seus ativos digitais. À medida que a Web3 ganha impulso, surgem aplicações inovadoras de redes sociais para redefinir a forma como interagimos online. Neste artigo, revisarei os aplicativos de mídia social existentes especificamente para a indústria web3.





Na era da Web2, as plataformas de mídia social dominaram o cenário digital. Agora, com o advento da Web3, o foco mudou para a soberania e propriedade do usuário. Entre os pioneiros neste espaço está o Steemit, uma plataforma descentralizada que recompensa os usuários por suas contribuições.





Audius





Audius é uma plataforma de mídia social descentralizada de última geração desenvolvida para músicos e amantes da música. É uma plataforma descentralizada de streaming de música que oferece uma experiência única e centrada no artista.





A plataforma de mídia social permite que os artistas carreguem, compartilhem e monetizem diretamente suas músicas, dando-lhes controle sobre seu conteúdo e a oportunidade de obter receita por meio de royalties de streaming, dicas e envolvimento dos fãs. Os contratos inteligentes tratam do pagamento de royalties, garantindo uma distribuição justa das receitas aos artistas com base em regras predefinidas.





No ano passado, a comunidade de usuários da plataforma atingiu 7,5 milhões. Audius incentiva a interação do usuário por meio de streaming de música, favoritos de faixas, acompanhamento de artistas, criação de playlists e repostagem.





Chingari





Chingari é uma plataforma descentralizada de mídia social de compartilhamento de vídeos criada na Índia e lançada em 2018. Foi lançada como uma alternativa ao TikTok quando foi banido no país. Embora seja um aplicativo de rede nativo da Índia, ele oferece suporte a mais de 20 idiomas e tem uma comunidade global de mais de 175 milhões devido à sua reformulação de marca e comunidade com criptografia.





Mentes





Minds é outra plataforma de mídia social de código aberto baseada na Web3, que oferece uma alternativa descentralizada e centrada na privacidade às redes sociais tradicionais. Ele permite que os usuários ganhem tokens Minds, uma forma de criptomoeda usada para aumentar o conteúdo, apoiar outros usuários e acessar recursos premium. A transparência e a responsabilidade das transações de tokens são garantidas à medida que esses tokens são mantidos na blockchain Ethereum.





A integração de criptomoeda na plataforma permite que os usuários aumentem a visibilidade de seu conteúdo usando Minds Tokens. Além disso, esses tokens podem ser trocados por outras criptomoedas ou moeda fiduciária, proporcionando aos usuários a oportunidade de obter benefícios tangíveis e potencialmente monetizar sua atividade na rede.





A plataforma é um centro de liberdade de expressão, conectando diversas comunidades interessadas em temas que vão desde política e questões sociais até arte, criptomoeda e ativismo. Em 2020, a plataforma tinha 2,5 milhões de usuários registrados.





Telegrama





O Telegram desempenha um papel fundamental na comunidade Web3, servindo como um centro dinâmico para entusiastas de criptografia, desenvolvedores e projetos de blockchain. Sua plataforma de mensagens segura e criptografada promove a comunicação em tempo real, permitindo que os usuários troquem ideias, colaborem em projetos e se mantenham atualizados sobre as últimas tendências do setor. Os canais e grupos do Telegram oferecem um espaço para discussões vibrantes, anúncios de ICO e esforços de construção de comunidade, criando um ecossistema de informação descentralizado. Além disso, a integração de bots e contratos inteligentes do Telegram facilita interações automatizadas, agilizando processos e melhorando as experiências do usuário no cenário Web3. No geral, o Telegram se destaca como uma ferramenta indispensável para a comunidade Web3, promovendo a conectividade e o compartilhamento de conhecimento neste espaço em rápida evolução.





Enviando laboratórios





E, finalmente, a única empresa pioneira em infraestrutura de comunicação de Cingapura, Sending Labs. A Sending Labs, cofundada por Mason Yang, conhecido por levar o navegador Dolphin a mais de 200 milhões de usuários, está na vanguarda da construção de infraestrutura de comunicação criptografada descentralizada. Seu principal produto é o SocialScan.





Este inovador explorador de blockchain entrelaça perfeitamente transações criptográficas com interações sociais, forjando um domínio web3 coeso que permite aos usuários mergulhar, conectar-se e participar de comunidades vibrantes. Assim como o Etherscan ou o PolygonScan, o SocialScan possui um recurso adicional: mensagens de carteira para carteira.





No SocialScan, qualquer proprietário de carteira web3 pode conversar com outros endereços de carteira, discutindo aquisições recentes de NFT ou perguntando sobre ativos de jogos. Mais notavelmente, é possível consultar diretamente sobre transações específicas com o endereço da carteira envolvida. Imagine um cenário em que você envia moedas por engano para um endereço incorreto. Sem um recurso de chat, corrigir tal erro torna-se um desafio intransponível.





Abraçando a era Web3 de interação social





À medida que mergulhamos na era da Web3, um renascimento das redes sociais e das plataformas de mensagens está se desenrolando diante de nós. A transição da Web2 para a Web3 representa uma mudança monumental em direção à descentralização, garantindo aos utilizadores propriedade e controlo incomparáveis sobre as suas identidades digitais.

Projetos como Sending Labs, Diamond App, Minds, Audius e Chingari são pioneiros neste cenário, cada um oferecendo uma abordagem única para redefinir a forma como nos conectamos e compartilhamos no mundo digital. Desde tokens centrados no criador até redes focadas na privacidade, essas plataformas não são apenas inovadoras, mas estão remodelando as próprias bases da interação social.





Com o Sending Labs liderando a revolução na exploração de blockchain e plataformas como Diamond App fornecendo aos usuários o poder de investir em seus criadores favoritos, a era Web3 está preparada para desencadear uma onda de criatividade e colaboração. O compromisso da Minds com a privacidade e o modelo centrado no artista da Audius exemplificam ainda mais os diversos caminhos que a Web3 oferece para um envolvimento significativo.





A impressionante comunidade global de Chingari demonstra a crescente procura de alternativas descentralizadas, e esta tendência deverá continuar. À medida que reflectimos sobre estes desenvolvimentos, torna-se evidente que a era Web3 das mensagens e dos meios de comunicação social não está apenas a chegar, mas está apenas a começar a prosperar. A promessa de maior propriedade, privacidade e capacitação financeira está preparada para atrair uma base de utilizadores em constante expansão, preparando o terreno para uma nova era de interação digital. A cada dia que passa, podemos esperar que mais utilizadores integrem estas plataformas, marcando uma mudança de paradigma na forma como nos conectamos e comunicamos na era digital.