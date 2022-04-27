7 款大人也会喜欢的儿童最佳电子游戏

每个父母都知道这一点——孩子们喜欢玩电子游戏。他们很有趣，经常讲述一个引人入胜的故事，并在学校提供一些可以谈论的东西。但就像孩子们喜欢电子游戏一样，成年人也一样。我们只是玩不同的游戏。

作为一名父亲，我对我儿子玩的游戏（以及屏幕时间）以及他在我的 Xbox 或 Nintendo Switch 上观看我玩的游戏负有责任。所以对我来说，在为孩子选择安全的同时又让父母感到愉快之间，这通常是一种权衡。

事实证明，与孩子一起玩时，您无需牺牲游戏体验的质量。那里有许多适合孩子们的精彩视频游戏，但在本文中，我们将研究一些您也会喜欢的适合儿童的最佳游戏。

2022 年最适合儿童的电子游戏

马里奥赛车 8 豪华版 舞力全开 2022 乐高星球大战：天行者传奇 神奇宝贝传奇：阿尔宙斯 马里奥派对巨星 动物穿越：新视野 Crash Bandicoot 4：是时候了





1. 马里奥赛车 8 豪华版

在所有任天堂游戏中，马里奥赛车系列可能是游戏市场上最知名的特许经营权之一。任天堂游戏机系列的最新版本《马里奥赛车 8 豪华版》于 2017 年发布，但它并没有失去它的新鲜感和乐趣。此外，游戏会定期更新，包括最新的Booster Course Pass （承诺在 2023 年底之前进行更多扩展），因此您不必担心游戏很快就会变得无聊。

您可以在单人模式下玩 Mario Kart 8 Deluxe，但与其他赛车游戏不同，Mario Kart 与朋友和家人一起玩时会更有趣，因此请确保您有备用的 Joy-Con 控制器。此外，Mario Kart 8 Deluxe 提供在线多人游戏模式，似乎只要你连接，就会有人在玩，所以当你想与真正的敌人对战时，它是一款完美的游戏。只要确保您有足够的时间，因为这款游戏非常令人上瘾！

2. 舞力全开 2022

《舞力全开 2022 》是育碧游戏系列的第十三部主要作品，也是当今最受儿童欢迎的视频游戏之一。顾名思义，Just Dance 就是关于舞蹈、节奏和美妙的音乐。您所需要的只是愿意参加体育活动，并在控制台周围留出一些空间，供您、您的孩子或您的朋友跳舞。

游戏的目标是尽可能准确地重复您在屏幕上看到的舞蹈动作。您可以用手中的任天堂控制器或手机（从其他游戏机玩时）玩《舞力全开》。然后，跟踪您的动作的算法会根据每个动作的准确度和及时性为每个玩家计算得分。得分较高的玩家获胜。听起来很容易？不要那么肯定！当你尽力而为时，这个游戏是一个真正的挑战，只需要几首歌就可以让你想喝杯水休息一下（因为你已经那么老了）。

你不相信我吗？然后你应该看看Billie Eilish的“Happier Than Ever”在游戏中是如何表演的——舞蹈非常壮观！

3. 乐高星球大战：天行者传奇

乐高游戏是最适合儿童的视频游戏之一，适合所有年龄段的玩家。星球大战系列的最新一期，乐高星球大战：天行者传奇，带您踏上遥远但熟悉的银河之旅。乐高星球大战：天行者传奇自推出以来仅在几周内就售出超过 300 万份，是目前最受欢迎的游戏之一！

游戏共有九集，玩家可以扮演传奇角色，重温他们最喜欢的星球大战电影中的场景和标志性对话。游戏中有一个几乎可以完全破坏的乐高世界，里面有成千上万的 NPC、外星人、宇宙飞船，当然还有冲锋队，他们会做各种愚蠢和有趣的事情。

总而言之，乐高星球大战：天行者传奇是最适合家庭的游戏之一，也是最有趣的游戏之一。因此，如果您想玩一点乐高积木，您应该看看这个标题（如果您让孩子们玩这款游戏，他们也会说谢谢）。

4.神奇宝贝传奇：阿尔宙斯

当您说任天堂时，会想到几件事，而神奇宝贝就是其中之一。自 1996 年推出以来，由于原始动漫系列的受欢迎程度，神奇宝贝系列一直是包括 GameBoy 在内的任天堂游戏机上最畅销的游戏之一。 Pokémon 游戏在全球售出超过 3 亿份游戏，在年龄较大的孩子和他们的父母中都很受欢迎。

该系列最新发布的游戏《精灵宝可梦：阿尔宙斯》是一款动作角色扮演游戏，玩家可以在游戏地图上自由漫游，探索领地，收集宝可梦，参与战斗。 《精灵宝可梦传奇：阿尔宙斯》保留了前作的大部分游戏机制，让玩家体验到孩子气的探索精神。然而，与上一代 Pokémon 游戏不同的是，Pokémon Legends: Arceus 更多的是探索和捕捉 Pokémon，而不是与其他训练师的战斗（尽管它仍然是游戏的重要组成部分）。

凭借简单但有益的游戏玩法，神奇宝贝传奇：阿尔宙斯可能是当今 Nintendo Switch 上最好的儿童视频游戏之一，也是多年来最好的神奇宝贝游戏之一。因此，如果您或您的孩子喜欢神奇宝贝（谁不喜欢呢？），您应该看看神奇宝贝传奇：阿尔宙斯。

5. 马里奥派对巨星

你喜欢棋盘游戏派对吗？如果是这样，那么马里奥派对超级巨星可能是您的下一个派对。作为该系列的第 12 部和超级马里奥派对的续集，于 2021 年 10 月在 Nintendo Switch 上发布，全球销量超过 500 万份，马里奥派对超级明星是最好的马里奥派对游戏之一，它将点亮任何派对。

Mario Party Superstars 是一款适合家人和朋友的完美游戏，包含 100 个最佳迷你游戏和经典游戏板，这些游戏都是从该系列的前几期中挑选出来的。你只需要好的陪伴和大量的时间，因为游戏很容易上瘾，尤其是和朋友一起玩的时候。但即使你的时间用完了，游戏也有中途存档功能，可以让你和你的朋友在方便的时候恢复游戏。

《马里奥派对巨星》与之前的游戏并没有根本不同，但是，它借鉴了它们最好的游戏元素，并添加了一些新的元素和游戏类型，使游戏变得非常有趣和爆笑。与其他马里奥派对游戏一样，这与输赢无关。这只是关于享受乐趣和乐趣。

6. 动物穿越：新视野

在 2020 年春季，没有其他游戏能像《动物穿越：新视野》那样引起如此多的讨论。在疫情最严重的时候发行，《新视野》迅速成为大家的最爱，全球销量超过 3700 万份。

尽管有些人认为《新视野》是最适合儿童和家庭的电子游戏之一，但该游戏的成功主要来自于由于全球部分封锁而被困在家里并且突然不知道该怎么办的成年人他们的生活。 《动物穿越：新视野》是一款令人难以置信的舒适游戏，可让您逃离现实，即四堵墙，踏上千载难逢的冒险之旅。游戏的前提很简单：你搬到一个荒岛。接下来发生的一切仅受您的想象力的限制。你可以建造和扩建你的房子，探索周围环境，与可爱的村民互动，捕捉虫子，钓鱼，甚至设计你的时装。

New Horizons非常放松和家庭友好，E等级即使是最年轻的玩家也可以安全！然而，这款游戏提供了如此多的东西，即使是成年人也会发现他们在 New Horizons 的游戏体验是愉快而有益的。

7. Crash Bandicoot 4：是时候了

Crash Bandicoot 特许经营权跨越了很长一段时间，第一部作品于 1996 年为 Sony Playstation 发布。此后，该游戏在多个平台上发布，销量超过 4900 万份。

Crash Bandicoot 4：It's About Time 确实是时候了。为了阻止主要恶棍 Neo Cortex 博士和 Nefarious Tropy 博士从他们的跨维度监狱中逃脱并撕裂时空结构，Crash 和他的妹妹 Coco 必须在维度和时间之间穿梭，并找回全能的量子面具。面具散落在游戏各处，可以用来改变关卡和穿越一些障碍，为经典游戏增添新的可能性。

It's About Time 拥有平台游戏的所有经典游戏元素，但增加了新的挑战和通关方式，使游戏更加有趣。该游戏还具有合作模式，使其成为想要让父母参与游戏（反之亦然）的孩子的最佳游戏之一。

您还可以玩哪些其他儿童视频游戏？

上面的列表只是冰山一角。还有更多的电子游戏，孩子和成人都会喜欢，不可能一一介绍。但是，这一类别中还有更多值得一提的游戏。其他一些值得注意的标题包括：

1. 煮过头 2

2. 塞尔达传说：林克的觉醒

3. 塞尔达传说：旷野之息

4.我的世界

5. 超级马里奥奥德赛

有没有其他大人会喜欢并且您认为值得一提的儿童游戏？让我们在评论中知道！

最后的想法

无论您是否与孩子一起玩都没有关系——上面列表中的游戏将与每个人一起点击。但请记住，这些游戏中的大多数都强调合作游戏，并且在单独玩时非常乏味。

因此，在玩其中一些游戏时，请确保您有良好的陪伴。无论是您的孩子还是您的朋友，完全取决于您。但这也取决于你的孩子。因为通常情况下，他们已经有了可以玩的在线朋友，他们往往比他们的父母要酷得多。

但不要让这让你灰心。只要确保下次您和您的孩子坐在一起参加马里奥赛车或马里奥派对超级巨星的比赛时，您就知道如何击败他们，因为这可能是您唯一一次在电子游戏中击败您的孩子。因为，坦率地说，当他们长大后，你不会有机会和他们在一起。那不是很漂亮吗？

