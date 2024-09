7 trò chơi điện tử hay nhất cho trẻ em mà người lớn cũng sẽ thích

Cha mẹ nào cũng biết điều này – trẻ em thích chơi trò chơi điện tử. Họ rất vui vẻ, thường kể một câu chuyện hấp dẫn và cung cấp điều gì đó để nói ở trường. Nhưng trẻ em thích trò chơi điện tử bao nhiêu thì người lớn cũng vậy. Chúng tôi chỉ chơi các trò chơi khác nhau.

Là một người cha, tôi cảm thấy có trách nhiệm với loại trò chơi mà con trai tôi chơi (cùng với thời gian sử dụng thiết bị) và những trò chơi mà anh ấy xem tôi chơi trên Xbox hoặc Nintendo Switch. Vì vậy, tôi thường phải đánh đổi giữa việc chọn thứ gì đó an toàn cho trẻ em và đồng thời, thú vị cho cha mẹ.

Hóa ra, bạn không cần phải hy sinh chất lượng trải nghiệm trò chơi của mình khi chơi với trẻ em. Có rất nhiều trò chơi điện tử tuyệt vời dành cho trẻ em, nhưng trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số tựa game hay nhất dành cho trẻ em mà bạn cũng sẽ yêu thích.

Trò chơi điện tử hay nhất cho trẻ em năm 2022

Mario Kart 8 Deluxe Just Dance 2022 Lego Star Wars: The Skywalker Saga Huyền thoại Pokémon: Arceus Mario Party Superstars Animal Crossing: New Horizons Crash Bandicoot 4: Đã đến lúc





1. Mario Kart 8 Deluxe

Trong số tất cả các trò chơi của Nintendo, dòng game Mario Kart có lẽ là một trong những dòng game dễ nhận biết nhất trên thị trường game. Phần mới nhất trong loạt game dành cho máy chơi game Nintendo, Mario Kart 8 Deluxe, đã được phát hành vào năm 2017, nhưng nó không mất đi sự tươi mới và thú vị. Bên cạnh đó, trò chơi nhận được các bản cập nhật thường xuyên, bao gồm cả Booster Course Pass mới nhất (với nhiều bản mở rộng được hứa hẹn cho đến cuối năm 2023), vì vậy bạn không phải lo lắng rằng trò chơi sẽ sớm trở nên nhàm chán.

Bạn có thể chơi Mario Kart 8 Deluxe ở chế độ đơn, nhưng không giống như các trò chơi đua xe khác, Mario Kart vui hơn khi chơi với bạn bè và gia đình, vì vậy hãy đảm bảo bạn có bộ điều khiển Joy-Con dự phòng. Bên cạnh đó, Mario Kart 8 Deluxe cung cấp chế độ nhiều người chơi trực tuyến và có vẻ như bất cứ khi nào bạn kết nối, ai đó đang chơi, vì vậy đây là một trò chơi hoàn hảo khi bạn muốn đấu với kẻ thù thực sự. Chỉ cần đảm bảo bạn có đủ thời gian vì trò chơi này cực kỳ gây nghiện!

2. Just Dance 2022

Just Dance 2022 là phần chính thứ mười ba của loạt trò chơi từ Ubisoft và là một trong những trò chơi điện tử phổ biến nhất dành cho trẻ em hiện nay. Just Dance là tất cả về khiêu vũ, nhịp điệu và âm nhạc tuyệt vời, đúng như tên gọi. Tất cả những gì bạn cần là sẵn sàng tham gia các hoạt động thể chất và một số không gian xung quanh bảng điều khiển, nơi bạn, con bạn hoặc bạn bè của bạn có thể khiêu vũ.

Mục tiêu của trò chơi là lặp lại các bước nhảy mà bạn nhìn thấy trên màn hình một cách chính xác nhất có thể. Bạn có thể chơi Just Dance với bộ điều khiển Nintendo hoặc điện thoại (khi chơi từ các bảng điều khiển khác) trong tay. Thuật toán theo dõi chuyển động của bạn sau đó sẽ tính điểm cho mỗi người chơi tùy thuộc vào mức độ chính xác và kịp thời của mỗi chuyển động. Người chơi có số điểm lớn hơn sẽ thắng. Nghe có vẻ dễ dàng? Đừng chắc chắn như vậy! Trò chơi là một thử thách thực sự khi bạn cố gắng hết sức và chỉ cần một vài bài hát là bạn có thể muốn lấy một cốc nước và nghỉ ngơi một chút (vì bạn đã già rồi).

Bạn không tin tôi? Sau đó, bạn nên xem "Happier Than Ever" của Billie Eilish được biểu diễn như thế nào trong trò chơi – điệu nhảy khá ngoạn mục!

3. Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Trò chơi Lego là một trong những trò chơi điện tử hay nhất dành cho trẻ em và thú vị cho mọi lứa tuổi và người chơi. Phần mới nhất trong loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao, Lego Star Wars: The Skywalker Saga , sẽ đưa bạn vào một cuộc hành trình trong một thiên hà xa xôi, mặc dù quen thuộc, nhưng rất quen thuộc. Bán được hơn ba triệu bản chỉ trong vài tuần kể từ khi ra mắt, Lego Star Wars: The Skywalker Saga là một trong những trò chơi phổ biến nhất hiện nay!

Với chín tập tạo nên trò chơi, người chơi có thể hồi tưởng lại những cảnh yêu thích của họ và những đoạn hội thoại mang tính biểu tượng trong các bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, giả định là các nhân vật huyền thoại. Trò chơi có một thế giới Lego gần như bị phá hủy hoàn toàn, với hàng nghìn NPC, người ngoài hành tinh, tàu vũ trụ và tất nhiên là cả những người lính bão làm đủ mọi trò ngu ngốc và hài hước.

Nhìn chung, Lego Star Wars: The Skywalker Saga là một trong những trò chơi thân thiện với gia đình nhất hiện có và là một trong những trò vui nhất. Vì vậy, nếu bạn thích thú với Lego, bạn nên xem tựa game này (con bạn cũng sẽ nói cảm ơn nếu bạn cho chúng chơi trò chơi này).

4. Huyền thoại Pokémon: Arceus

Một số điều xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn nói Nintendo và Pokémon là một trong số đó. Kể từ khi ra mắt vào năm 1996, loạt game Pokémon đã trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất trên hệ máy Nintendo, bao gồm cả GameBoy, nhờ sự nổi tiếng của loạt phim hoạt hình gốc. Với hơn 300 triệu bản game được bán ra trên toàn thế giới, trò chơi Pokémon rất phổ biến đối với cả trẻ nhỏ và lớn tuổi và cha mẹ của chúng.

Trò chơi được phát hành gần đây nhất trong series, Pokémon Legends: Arceus , là một game nhập vai hành động cho phép người chơi tự do đi lang thang trên bản đồ trò chơi, khám phá lãnh thổ, thu thập Pokémon và tham gia vào các trận chiến. Giữ lại hầu hết cơ chế gameplay của các tựa game trước, Pokémon Legends: Arceus cho phép người chơi trải nghiệm tinh thần khám phá như trẻ thơ. Tuy nhiên, không giống như những trò chơi Pokémon trước, Pokémon Legends: Arceus thiên về khám phá và bắt Pokémon hơn là những trận chiến với những người huấn luyện khác (mặc dù nó vẫn là một phần quan trọng của trò chơi).

Với lối chơi đơn giản nhưng bổ ích, Pokémon Legends: Arceus có lẽ là một trong những trò chơi điện tử hay nhất dành cho trẻ em trên Nintendo Switch hiện nay và là một trong những trò chơi Pokémon hay nhất trong nhiều năm. Vì vậy, nếu bạn hoặc con bạn yêu thích Pokémon (và ai không?), Bạn nên xem Pokémon Legends: Arceus.

5. Mario Party Superstars

Bạn có thích tiệc trò chơi trên bàn cờ không? Nếu vậy, Mario Party Superstars có thể là bữa tiệc tiếp theo của bạn. Phần thứ mười hai trong loạt phim và là phần tiếp theo của Super Mario Party, được phát hành cho Nintendo Switch vào tháng 10 năm 2021 và bán được hơn năm triệu bản trên toàn thế giới , Mario Party Superstars là một trong những trò chơi Mario Party hay nhất sẽ thắp sáng bất kỳ bữa tiệc nào.

Mario Party Superstars là một trò chơi hoàn hảo cho gia đình và bạn bè, có 100 minigame hay nhất và bảng trò chơi cổ điển được chọn từ các phần trước trong sê-ri. Bạn chỉ cần có bạn đồng hành tốt và có nhiều thời gian vì trò chơi rất dễ gây nghiện, đặc biệt là khi chơi với bạn bè. Nhưng ngay cả khi bạn hết thời gian, trò chơi có tính năng lưu giữa trận, cho phép bạn và bạn bè tiếp tục trò chơi khi thời gian thuận tiện.

Không khác biệt hoàn toàn so với các tựa game trước, Mario Party Superstars vay mượn những yếu tố gameplay hay nhất từ chúng và thêm một số yếu tố và kiểu trò chơi mới, khiến trò chơi trở nên vô cùng thú vị và vui nhộn. Và như với các trò chơi Mario Party khác, không phải là thắng hay thua. Đó là về niềm vui và niềm vui chỉ.

6. Animal Crossing: New Horizons

Không có trò chơi nào khác gây được nhiều bàn tán vào mùa xuân năm 2020 như Animal Crossing: New Horizons. Được phát hành vào thời điểm cao trào của đại dịch, New Horizons nhanh chóng trở thành bản yêu thích của mọi người và bán được hơn 37 triệu bản trên toàn thế giới .

Mặc dù New Horizons được một số người coi là một trong những trò chơi điện tử hay nhất cho trẻ em và gia đình, nhưng thành công của trò chơi chủ yếu đến từ những người lớn bị mắc kẹt ở nhà do bị khóa một phần trên toàn cầu và đột nhiên không biết phải làm gì với cuộc sống của họ. Animal Crossing: New Horizons là một trò chơi vô cùng ấm cúng, cho phép bạn thoát khỏi thực tại, tức là bốn bức tường, và dấn thân vào cuộc phiêu lưu chỉ có một lần trong đời. Tiền đề của trò chơi rất đơn giản: bạn chuyển đến một hòn đảo hoang. Mọi thứ xảy ra tiếp theo chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của bạn. Bạn có thể xây dựng và mở rộng ngôi nhà của mình, khám phá môi trường xung quanh, tương tác với những người dân làng đáng yêu, bắt bọ, đi câu cá và thậm chí thiết kế thời trang của bạn.

New Horizons đặc biệt thư giãn và thân thiện với gia đình, và xếp hạng E giúp an toàn cho cả những người chơi nhỏ tuổi nhất! Tuy nhiên, trò chơi có quá nhiều thứ để cung cấp đến mức ngay cả người lớn cũng sẽ thấy trải nghiệm chơi game của họ với New Horizons thú vị và bổ ích.

7. Crash Bandicoot 4: Đã đến lúc

Thương hiệu Crash Bandicoot kéo dài trong một thời gian dài, với mục đầu tiên được phát hành vào năm 1996 cho Sony Playstation. Kể từ đó, trò chơi đã được phát hành trên nhiều nền tảng, bán được hơn 49 triệu bản .

Crash Bandicoot 4: It's About Time thực sự là về thời gian. Để ngăn chặn những kẻ phản diện chính, Bác sĩ Neo Cortex và Nefarious Tropy, những người đã trốn thoát khỏi nhà tù xuyên không gian xé toạc cấu trúc không gian và thời gian, Crash và em gái Coco phải du hành giữa các chiều không gian và thời gian và thu hồi Mặt nạ lượng tử toàn năng. Các mặt nạ nằm rải rác xung quanh trò chơi và có thể được sử dụng để thay đổi cấp độ và vượt qua một số chướng ngại vật, làm phong phú thêm lối chơi cổ điển với những khả năng mới cho người chơi.

It's About Time có tất cả các yếu tố trò chơi cổ điển của game platformer nhưng bổ sung thêm những thử thách và cách chơi mới qua các cấp độ, làm cho trò chơi trở nên thú vị hơn. Trò chơi cũng có chế độ hợp tác, khiến nó trở thành một trong những trò chơi hay nhất cho những đứa trẻ muốn thu hút sự tham gia của cha mẹ chúng vào trò chơi (hoặc ngược lại).

Bạn có thể chơi trò chơi điện tử nào khác cho trẻ em?

Danh sách trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Có rất nhiều trò chơi điện tử khác mà trẻ em và người lớn sẽ yêu thích đến nỗi không thể nói hết về chúng. Tuy nhiên, có nhiều trò chơi trong danh mục này đáng nói hơn. Một số tựa game đáng chú ý khác bao gồm:

1. Quá chín 2

2. Truyền thuyết về Zelda: Sự thức tỉnh của liên kết

3. Truyền thuyết về Zelda: Hơi thở của hoang dã

4. Minecraft

5. Super Mario Odyssey

Có trò chơi nào khác dành cho trẻ em mà người lớn sẽ yêu thích và bạn nghĩ là đáng nói không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận!

Lời kết

Không quan trọng bạn có chơi với trẻ em hay không - các trò chơi từ danh sách trên sẽ phù hợp với mọi người. Nhưng hãy nhớ rằng hầu hết các trò chơi này đều nhấn mạnh lối chơi hợp tác và khá buồn tẻ khi chơi một mình.

Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn đang đồng hành tốt khi chơi một số tựa game này. Cho dù đó là con cái của bạn hay chỉ là bạn bè của bạn, hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào con bạn. Bởi vì thường xuyên hơn không, chúng đã có những người bạn trực tuyến để chơi cùng, những người có xu hướng lạnh lùng hơn nhiều so với bố và mẹ của chúng.

Nhưng đừng để điều đó làm bạn nản lòng. Chỉ cần đảm bảo rằng lần tới khi bạn và con bạn ngồi cùng nhau trong một trận đấu trong Mario Kart hoặc Mario Party Superstars, bạn biết cách đánh bại chúng, vì đây có thể là lần duy nhất bạn đánh bại con mình trong một trò chơi điện tử. Bởi vì, thẳng thắn mà nói, bạn sẽ không có cơ hội với chúng khi chúng lớn lên. Và điều đó không đẹp sao?