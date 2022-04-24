2022 年 5 款最佳 Apple Arcade 游戏

当苹果公司首次宣布其 Apple Arcade 订阅服务时，这听起来有点荒谬。有了所有订阅服务，这在任何人的优先级列表中似乎都非常低。





但是，Apple Arcade 提供的游戏非常棒。足够每月支付 5 美元？这取决于你。但是，如果您决定尝试一下，这里是您应该玩的 5 款最佳 Apple Arcade 游戏。

最佳 Apple 街机游戏

有图案的 小心组装 亲爱的读者 磨石 缠结塔





1. 图案化





对于那些寻求平静时光的人来说，Patterned 是完美的选择。这是一款益智游戏，玩家必须将所有碎片拼凑在一起，才能创造出美丽多彩的画布。它的App Store 页面说它的灵感来自拼图游戏，当你玩它时就会变得非常清楚。









当玩家试图将正确的棋子放在正确的位置时，Patterned 有很多试验和错误，但这是一种永远不会令人沮丧的游戏。并且有超过500 个谜题，游戏不会变得无聊。

2. 小心组装

Apple Arcade 上另一个平静的游戏是 Assemble with Care。与 Patterned 不同，这是一款故事驱动的游戏。扮演玛丽亚，她前往一个新城市，在那里她通过为居民修理物品来找到工作。当她修复它们时，玛丽亚将更多地了解它们和他们的生活，但最重要的是，她将了解他们正在经历的艰辛。





一些需要修理的损坏物品包括磁带播放器、相机和投影仪。该游戏不提供任何类型的难度，它是一个简单的游戏，可以轻松完成。





Assemble with Care 的时间也很短，但是，对于希望通过修复无价物品来放松的人来说，这是一个不错的选择。

3. 亲爱的读者

亲爱的读者是所有书虫的游戏。一种不同类型的益智游戏（我在这个列表中的所有游戏中都感受到了一个主题），《亲爱的读者》中的谜题都围绕着文学展开。





官方网站e展示了其中一些：从必须填写银行，到发现拼写错误的单词，再到尝试正确重新排列句子；这个游戏有很多挑战。





如果亲爱的读者只有几本书，它很容易很快变得无聊。幸运的是，有很多经典可供选择。它的App Store 页面声称该游戏有 100 多本书可供选择。





其中一些包括《傲慢与偏见》、《白鲸记》和《科学怪人》。 Dear Reader 有一个简单的概念，他们执行完美，使其成为 Apple Arcade 上最好的游戏之一。

4. 磨石

有很多益智游戏必须连接相同颜色的宝石或物品，但 Grindstone 设法脱颖而出。你连接不同颜色的敌人，而不是宝石。而不是收集它们，而是残忍地杀死它们。这是一款有趣、血腥、色彩缤纷的游戏，非常容易上瘾。





随着您通过更多关卡，游戏不怕变得更具挑战性。如果你没有一个好的策略，你将会度过一段糟糕的时光。 Grindstone 确实有一家商店，您可以在其中购买和升级物品，让您在更难的关卡中获得优势。





通过关卡进步，看到你的装备变得更强大，并尝试制定战略，使 Grindstone 成为几乎不可能放下的游戏之一。

5. 纠结塔

说到你只想继续玩的游戏，这个游戏的故事会让你在整个过程中保持娱乐。在 Tangle Tower 中，你扮演侦探魔典和莎莉，他们的任务是解决一桩神秘的谋杀案。





是什么让这个死亡如此奇怪？受害者独自死去；谋杀发生时，他们附近没有人。因此，由您将所有部分放在一起以找到负责人。





死亡发生在纠结塔，一个少数人称之为家的地方；你有 Fellow 家族和 Pointer 家族。此外，在纠结塔中，谎言和秘密；随着您继续调查谋杀案，您将更多地了解这两个家庭。





Tangle Tower 是一个扣人心弦的谜团，充满了有趣的角色和配音演员的精彩表演，是 Apple Arcade 上最好的游戏之一。

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