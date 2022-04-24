2022 年 5 款最佳 Apple Arcade 游戏

当苹果公司首次宣布其 Apple Arcade 订阅服务时，这听起来有点荒谬。有了所有订阅服务，这在任何人的优先级列表中似乎都非常低。
但是，Apple Arcade 提供的游戏非常棒。足够每月支付 5 美元？这取决于你。但是，如果您决定尝试一下，这里是您应该玩的 5 款最佳 Apple Arcade 游戏。
对于那些寻求平静时光的人来说，Patterned 是完美的选择。这是一款益智游戏，玩家必须将所有碎片拼凑在一起，才能创造出美丽多彩的画布。它的App Store 页面说它的灵感来自拼图游戏，当你玩它时就会变得非常清楚。
当玩家试图将正确的棋子放在正确的位置时，Patterned 有很多试验和错误，但这是一种永远不会令人沮丧的游戏。并且有超过500 个谜题，游戏不会变得无聊。
Apple Arcade 上另一个平静的游戏是 Assemble with Care。与 Patterned 不同，这是一款故事驱动的游戏。扮演玛丽亚，她前往一个新城市，在那里她通过为居民修理物品来找到工作。当她修复它们时，玛丽亚将更多地了解它们和他们的生活，但最重要的是，她将了解他们正在经历的艰辛。
一些需要修理的损坏物品包括磁带播放器、相机和投影仪。该游戏不提供任何类型的难度，它是一个简单的游戏，可以轻松完成。
Assemble with Care 的时间也很短，但是，对于希望通过修复无价物品来放松的人来说，这是一个不错的选择。
亲爱的读者是所有书虫的游戏。一种不同类型的益智游戏（我在这个列表中的所有游戏中都感受到了一个主题），《亲爱的读者》中的谜题都围绕着文学展开。
官方网站e展示了其中一些：从必须填写银行，到发现拼写错误的单词，再到尝试正确重新排列句子；这个游戏有很多挑战。
如果亲爱的读者只有几本书，它很容易很快变得无聊。幸运的是，有很多经典可供选择。它的App Store 页面声称该游戏有 100 多本书可供选择。
其中一些包括《傲慢与偏见》、《白鲸记》和《科学怪人》。 Dear Reader 有一个简单的概念，他们执行完美，使其成为 Apple Arcade 上最好的游戏之一。
有很多益智游戏必须连接相同颜色的宝石或物品，但 Grindstone 设法脱颖而出。你连接不同颜色的敌人，而不是宝石。而不是收集它们，而是残忍地杀死它们。这是一款有趣、血腥、色彩缤纷的游戏，非常容易上瘾。
随着您通过更多关卡，游戏不怕变得更具挑战性。如果你没有一个好的策略，你将会度过一段糟糕的时光。 Grindstone 确实有一家商店，您可以在其中购买和升级物品，让您在更难的关卡中获得优势。
通过关卡进步，看到你的装备变得更强大，并尝试制定战略，使 Grindstone 成为几乎不可能放下的游戏之一。
说到你只想继续玩的游戏，这个游戏的故事会让你在整个过程中保持娱乐。在 Tangle Tower 中，你扮演侦探魔典和莎莉，他们的任务是解决一桩神秘的谋杀案。
是什么让这个死亡如此奇怪？受害者独自死去；谋杀发生时，他们附近没有人。因此，由您将所有部分放在一起以找到负责人。
死亡发生在纠结塔，一个少数人称之为家的地方；你有 Fellow 家族和 Pointer 家族。此外，在纠结塔中，谎言和秘密；随着您继续调查谋杀案，您将更多地了解这两个家庭。
Tangle Tower 是一个扣人心弦的谜团，充满了有趣的角色和配音演员的精彩表演，是 Apple Arcade 上最好的游戏之一。