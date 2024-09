5 melhores jogos de arcade da Apple em 2022

Quando a Apple anunciou pela primeira vez seu serviço de assinatura Apple Arcade, parecia um pouco ridículo. Com todos os serviços de assinatura disponíveis, isso parecia muito baixo na lista de prioridades de qualquer pessoa.





No entanto, os jogos que o Apple Arcade oferece são muito bons. Grande o suficiente para pagar US $ 5 por mês? Isso é contigo. Mas se você decidir tentar, aqui estão os 5 melhores jogos do Apple Arcade que você deve jogar.

Melhores jogos de fliperama da Apple

estampado Monte com cuidado Caro leitor Mó Torre Emaranhada





1. Padronizado





Para quem procura momentos de calma, o Patterned é a escolha perfeita. É um jogo de quebra-cabeça onde o jogador deve encaixar todas as peças para criar uma tela bonita e colorida. Sua página da App Store diz que foi inspirado em quebra-cabeças e fica bem claro quando você o joga.









Há muitas tentativas e erros em Patterned enquanto os jogadores tentam encaixar a peça certa no lugar certo, mas é o tipo de jogo que nunca se torna frustrante. E com mais de 500 quebra-cabeças , o jogo não fica chato.

2. Monte com cuidado

Outro jogo tranquilo no Apple Arcade é o Assemble with Care. Ao contrário do Patterned, este é um jogo baseado em histórias. Jogue como Maria, enquanto ela viaja para uma nova cidade onde encontra trabalho consertando itens para os residentes. Ao consertá-los, Maria aprenderá mais sobre eles e suas vidas, mas o mais importante, aprenderá sobre as dificuldades pelas quais estão passando.





Alguns dos itens quebrados que precisam ser consertados incluem um toca-fitas, uma câmera e um projetor. O jogo não oferece nenhum tipo de dificuldade, é um jogo direto que pode ser concluído facilmente.





Assemble with Care também é bastante curto, no entanto, é uma boa escolha para quem quer relaxar restaurando itens de valor inestimável.

3. Caro Leitor

Caro Leitor é o jogo para todos os leitores ávidos por aí. Um tipo diferente de jogo de quebra-cabeça (estou sentindo um tema com todos os jogos desta lista), todos os quebra-cabeças em Dear Reader giram em torno da literatura.





O site oficial mostra alguns deles: desde ter que preencher o banco, até pegar palavras com erros ortográficos, até tentar reorganizar corretamente as frases; este jogo tem muitos desafios.





Se Caro Leitor tivesse apenas alguns livros, poderia facilmente se tornar entediante rapidamente. Felizmente, há uma tonelada de clássicos para escolher. Sua página da App Store afirma que o jogo tem mais de 100 livros para escolher.





Alguns deles incluem Orgulho e Preconceito, Moby Dick e Frankenstein. Caro leitor tem um conceito simples que eles executam com perfeição, tornando-o um dos melhores jogos do Apple Arcade.

4. Rebolo

Existem muitos jogos de quebra-cabeça onde você deve conectar as gemas ou itens da mesma cor, mas Grindstone consegue se destacar. Em vez de pedras preciosas, você conecta inimigos de cores diferentes. E em vez de coletá-los, você os mata brutalmente. É um jogo divertido, sangrento e colorido que é altamente viciante.





O jogo não tem medo de ficar mais desafiador à medida que você avança em mais níveis. Se você não tiver uma boa estratégia, vai se dar mal. Grindstone tem uma loja onde você pode comprar e atualizar itens para ter uma vantagem contra os níveis mais difíceis.





Progredir pelos níveis, ver seu equipamento ficar mais forte e tentar criar estratégias torna Grindstone um daqueles jogos quase impossíveis de largar.

5. Torre Emaranhada

Falando em jogos que você só quer continuar jogando, a história deste jogo irá mantê-lo entretido o tempo todo. Em Tangle Tower, você joga como detetive Grimoire e Sally, que têm a tarefa de resolver um misterioso assassinato.





O que torna essa morte tão estranha? A vítima morreu sozinha; não havia ninguém perto deles quando o assassinato ocorreu. Então, cabe a você juntar todas as peças para encontrar o responsável.





A morte ocorreu em Tangle Tower, um lugar onde um punhado de pessoas chama de lar; você tem a família Fellow e a família Pointer. Além disso, em Tangle Tower existem mentiras e segredos; conforme você continua investigando o assassinato, mais você aprenderá sobre as duas famílias.





Um mistério envolvente repleto de personagens interessantes e performances incríveis dos dubladores, Tangle Tower é um dos melhores jogos do Apple Arcade.

