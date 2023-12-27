5 个可通过 Kivach 捐赠的开源博客和写作工具

我们正处于内容创作者的时代。互联网让我们分享各种原创话题，而写作形式更是最受欢迎。当然，如果您想创建自己的博客、故事或网站，您将需要一些有用的工具来帮助您。好消息是：在一开始，甚至以后，它们都可以免费使用。也许您稍后可以通过 Kivach 为它们做出贡献。





正如我们在前几集中提到的， Kivach是一个基于 Obyte 的平台，用于向开源 GitHub 项目进行级联捐赠。通过级联捐赠，我们的意思是接收者可以将收到的资金的一部分自动分配到其他存储库中，考虑到他们对自己项目的贡献——例如，另一个团队创建的库或嵌入式工具。这样，所有此类项目也可以从捐赠中受益。





就捐助者而言，他们可以发送一些基于 Obyte 的资产（GBYTE 或通过Counterstake Bridge获得的任何其他资产）来帮助主要依靠志愿者和善意运行的有用软件工具。在本集中，我们将发现可以免费使用的开源博客和写作工具，并且可能会感谢 Kivach 提供的提示。我们走吧！

赫索

Hexo 由 Tommy Chen 创建于 2012 年，是一个用 Node.js 编写的开源静态站点生成器。它专为简单性和可扩展性而设计，允许用户快速创建和部署博客并支持动态内容生成。它提供了一个插件架构，提供了定制的灵活性以及众多预构建的主题和功能。









它因其对性能的重视而脱颖而出，生成静态 HTML 文件以加快页面加载速度。其命令行界面 (CLI) 简化了后期创建和部署等任务，而本地服务器使用户能够在生效之前预览更改。要安装它，唯一需要的是 Git 和 Node.js。这些帖子以 Markdown 格式编写（带有简单格式选项的纯文本）。





Hexo 及其相关成本目前由一个小团队维护。他们接受捐款来继续他们的工作，只需不到 100 美元，您的名字和网站就会被添加到公共捐助者名单中。如果超过 100 美元，您的名字、图标和网站将被添加到他们的主页一个月。在 Kivach 中，它们显示为hexojs/hexo ，您只需单击“捐赠”即可向他们发送资金 - 但不要忘记告诉他们这一点。

阿利吉耶里

Microsoft Office 之外还有广阔的世界，Alighieri 是一个不错的开源替代方案。这是一款简约、无干扰的文本编辑器，任何人都无需安装即可使用。它由 Emanuele Bertoldi（又名 Zuck）于 2021 年发布，完全免费，可在桌面、移动设备和浏览器上使用。









该编辑器是全屏的，左侧有一个谨慎的工具栏，顶部有一个字符、单词、句子和段落计数器。它具有深色模式，可以保存您的作品并打印或以纯文本或 PDF 格式导出，并带有基本格式选项。您还可以通过 URL 添加图像并利用一些键盘快捷键来访问不同的功能。





目前，扎克是该存储库的唯一维护者。他通过 PayPal 接受捐款，但您可以通过 Kivach 避免高额费用。该项目在平台上显示为zuck/Alighieri 。

乔普林

Joplin 由 Laurent Cozic 于 2016 年推出，是一款开源笔记和待办事项应用程序。其功能包括多媒体支持、跨多个设备的同步以及用于保护敏感信息的端到端加密。可以上传音频、视频、图像、PDF，甚至数学表达式。









还可以通过插件、主题和多个文本编辑器进行定制。所有文件都可以在桌面、移动或云端同步。事实上，他们为付费用户提供了自己的云和额外的存储空间。但是，任何人都可以免费下载和使用该应用程序，无需云服务。在出版之前组织时间、想法和研究是完美的。





他们通过 PayPal、GitHub Sponsors、Patreon、Liberapay 和银行转账接受捐款。如您所知，所有这些都涉及每笔交易的中间商费用，而且通常很高。 Kivach 可能是一个更好的选择。您可以在那里找到它们laurent22/Joplin 。

手稿

这尤其适合虚构写作。它由 Olivier Keshavjee 于 2016 年发布，但多年来越来越多的贡献者加入**。** Manuskript允许作家开发前提、创建角色、构思情节并构建故事大纲。它包含一个无干扰的文本编辑器、一个语法工具和一个大纲工具，可以按层次结构或时间线组织章节、场景和部分。









整个软件旨在使用 Randy Ingermanson 的雪花方法构建一个全新的故事。这是一种小说写作方法，从一句话总结开始，逐渐扩展为详细的提纲，最终演变成完整的手稿，从而促进结构化和有组织的故事讲述。尽管专注于小说，Manuskript 也提供非小说文本的模板。





该软件支持文档格式导入和导出，例如 HTML、ePub、OpenDocument、DocX 等。 Manuskript 的资金依赖于社区的支持，鼓励通过问题报告、文档编写、翻译工作和捐赠进行贡献，以确保其持续发展和增强。您可以在 Kivach 上找到它们，名称为olivierkes/manuskript 。

书架

如果您正在考虑有组织且可共享的文档，BookStack 可能就是您所需要的。这是一个开源免费工具，用于创建使用 PHP 和 Laravel 构建的 wiki 风格内容，由 Dan Brown 于 2016 年发布。其主要目的是为个人和组织提供一个多功能且用户友好的系统来创建和维护他们的内容。自己的文档。









BookStack配备了所见即所得编辑器、多语言支持、版本控制和强大的搜索引擎等功能，促进了无缝的内容创建和管理体验。其灵活性延伸到定制选项，使用户能够使平台适应他们的特定需求。它还具有多重身份验证、图像存储和深色模式。





目前，捐款是 BookStack 及其创建者的主要收入来源。他于 2021 年辞去了日常工作，全职致力于该项目。该团队还提供一些付费定制支持计划，特别是针对专业人士和公司。然而，个人捐款和捐款始终受到欢迎。他们通过 GitHub Sponsors 和 Ko-fi 接受资金，您可以在 Kivach 上找到它们，名称为bookstackapp/bookstack 。

发现更多免费项目！

GitHub 上有数千个开源项目可供发现、使用和捐赠。如果您要通过Kivach向他们发送一些加密货币，请不要忘记告诉他们有关捐赠的信息。最初，他们可能不知道自己收到了一些东西，他们需要一个Obyte 钱包并通过免费的GitHub 证明来验证他们的帐户并领取资金。





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