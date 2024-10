5 ferramentas de blog e escrita de código aberto para doar via Kivach

Estamos na era dos criadores de conteúdo. A Internet nos permitiu compartilhar todos os tipos de temas originais, e a forma de escrita está entre as preferidas. Claro, se quiser começar seu próprio blog, história ou site, você precisará de algumas ferramentas úteis para ajudá-lo. Boas notícias sobre isso: no início, e mesmo depois, eles poderiam ser de uso gratuito. E talvez você possa contribuir com eles mais tarde através do Kivach.





Como mencionamos em episódios anteriores, Kivach é uma plataforma baseada em Obyte para fazer doações em cascata para projetos GitHub de código aberto. Por doações em cascata queremos dizer que os destinatários podem distribuir uma parte dos fundos recebidos automaticamente entre outros repositórios, considerando a sua contribuição para os seus próprios projetos - por exemplo, uma biblioteca ou ferramenta incorporada criada por outra equipe. Dessa forma, todos esses projetos também podem se beneficiar de doações.





Por sua vez, os doadores podem enviar alguns ativos baseados em Obytes (GBYTEs ou qualquer outro disponível através da Counterstake Bridge ) para ajudar ferramentas de software úteis que funcionam principalmente com voluntários e boa vontade. Neste episódio, descobriremos ferramentas de blog e escrita de código aberto de uso gratuito e podemos apreciar uma dica via Kivach. Vamos!

Hexo

Criado em 2012 por Tommy Chen, o Hexo é um gerador de sites estáticos de código aberto escrito em Node.js. Projetado para simplicidade e extensibilidade, permite aos usuários criar e implantar blogs rapidamente com suporte para geração de conteúdo dinâmico. Ele oferece uma arquitetura de plugins, proporcionando flexibilidade para personalização e vários temas e recursos pré-construídos.









Destaca-se pela ênfase no desempenho, gerando arquivos HTML estáticos para carregamento mais rápido das páginas. Sua interface de linha de comando (CLI) simplifica tarefas como pós-criação e implantação, enquanto um servidor local permite que os usuários visualizem as alterações antes de colocá-las no ar. Para instalá-lo, os únicos requisitos são Git e Node.js. As postagens são escritas no formato Markdown (texto simples com opções de formatação simples).





Hexo e seus custos envolvidos são mantidos por uma pequena equipe no momento. Eles aceitam doações para continuar seu trabalho e, por menos de US$ 100, seu nome e site serão adicionados à lista pública de doadores. Por mais de US$ 100, seu nome, ícone e site serão adicionados à página inicial por um mês. No Kivach, eles aparecem como hexojs/hexo , e você só precisa clicar em “Doar” para enviar fundos - mas não se esqueça de contar a eles sobre isso.

Alighieri

Existe um mundo inteiro fora do Microsoft Office, e Alighieri é uma boa alternativa de código aberto. Este é um editor de texto minimalista e sem distrações, pronto para uso sem instalação, por qualquer pessoa. Foi lançado por Emanuele Bertoldi (também conhecido como Zuck) em 2021 e é totalmente gratuito para uso em desktops, dispositivos móveis e navegadores.









O editor é em tela inteira com uma barra de ferramentas discreta no lado esquerdo e um contador de caracteres, palavras, frases e parágrafos na parte superior. Possui modo escuro, sendo possível salvar seu trabalho e imprimi-lo ou exportá-lo em texto simples ou PDF com opções básicas de formato. Você também pode adicionar imagens via URL e aproveitar alguns atalhos de teclado para acessar diversos recursos.





Zuck é, por enquanto, o único mantenedor deste repositório. Ele aceita doações via PayPal, mas você pode evitar as altas taxas com o Kivach. O projeto aparece como zuck/Alighieri na plataforma.

Joplin

Lançado por Laurent Cozic em 2016, Joplin é um aplicativo de anotações e tarefas de código aberto. Seus recursos incluem suporte multimídia, sincronização entre vários dispositivos e criptografia ponta a ponta para proteger informações confidenciais. É possível fazer upload de áudio, vídeo, imagens, PDFs e até expressões matemáticas.









A personalização também está disponível com plug-ins, temas e vários editores de texto. Todos os arquivos podem ser sincronizados no desktop, no celular ou na nuvem. Na verdade, eles oferecem sua própria nuvem com armazenamento adicional para usuários pagantes. No entanto, qualquer pessoa pode baixar e usar o aplicativo gratuitamente, sem serviços em nuvem. Pode ser perfeito para organizar tempo, ideias e pesquisas antes de publicar.





Eles aceitam doações via PayPal, patrocinadores do GitHub, Patreon, Liberapay e transferências bancárias. Como você deve saber, todos eles envolvem uma taxa de intermediário por transação, geralmente alta. Kivach poderia ser uma alternativa melhor. Você pode encontrá-los lá como laurent22/Joplin .

Manuscrito

Este é especialmente para escrita de ficção. Foi lançado por Olivier Keshavjee em 2016, mas mais colaboradores se juntaram ao longo dos anos**.** O Manuskript permite que os escritores desenvolvam premissas, criem personagens, concebam enredos e construam contornos para suas histórias. Ele incorpora um editor de texto sem distrações, uma ferramenta gramatical e um delineador que funciona para organizar capítulos, cenas e seções em uma hierarquia ou linha do tempo.









Todo o software foi projetado para construir uma história totalmente nova usando o método Snowflake de Randy Ingermanson. Esta é uma abordagem de escrita de romance que começa com um resumo de uma frase, expandindo-se gradualmente para um esboço detalhado e, por fim, evoluindo para um manuscrito completo, promovendo uma narrativa estruturada e organizada. Apesar de ser focado na ficção, o Manuskript também oferece templates para textos não ficcionais.





O software suporta importações e exportações de formatos de documentos, como HTML, ePub, OpenDocument, DocX e muito mais. O financiamento do Manuskript depende do apoio da comunidade, incentivando contribuições por meio de relatórios de problemas, redação de documentação, esforços de tradução e doações para garantir seu desenvolvimento e aprimoramento contínuos. Você pode encontrá-los no Kivach como olivierkes/manuskript .

pilha de livros

Se você está pensando em documentação organizada e compartilhável, BookStack pode ser o que você procura. Esta é uma ferramenta gratuita e de código aberto para criar conteúdo estilo wiki construído com PHP e Laravel, lançada por Dan Brown em 2016. Seu principal objetivo é oferecer um sistema versátil e fácil de usar para indivíduos e organizações criarem e manterem seus documentação própria.









BookStack vem equipado com recursos como editor WYSIWYG, suporte multilíngue, controle de versão e um poderoso mecanismo de pesquisa, promovendo uma experiência perfeita de criação e gerenciamento de conteúdo. A sua flexibilidade estende-se às opções de personalização, permitindo aos utilizadores adaptar a plataforma às suas necessidades específicas. Também conta com autenticação multifator, armazenamento de imagens e modo escuro.





Atualmente, as doações são a principal fonte de renda do BookStack e de seu criador. Ele deixou seu emprego em 2021 para se dedicar em tempo integral a este projeto. A equipe também oferece alguns planos de suporte customizados pagos, principalmente para profissionais e empresas. No entanto, doações e contribuições individuais são sempre bem-vindas. Eles aceitam fundos por meio de patrocinadores do GitHub e Ko-fi, e você pode encontrá-los no Kivach como bookstackapp/bookstack .

Imagem vetorial em destaque por vector4stock / Freepik